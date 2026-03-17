Senator PiS: nie do takiej partii wstępowałem

Jacek Włosowicz: PiS staje się partią nacjonalistyczną, nie mamy z tym nic wspólnego Źródło: TVN24

Senator Prawa i Sprawiedliwości Jacek Włosowicz był pytany we wtorkowym "Tak jest" o obecny kierunek PiS w kontekście rywalizacji pomiędzy jego partią i Konfederacją Korony Polskiej o bardziej prawicowy elektorat.

Włosowicz: miała to być konserwatywna partia

Senator wspomniał wówczas moment, kiedy sam wstępował do Prawa i Sprawiedliwości w 2001 roku. - Miała być to konserwatywna partia, poukładana, skupiona na ludziach, na programie dla kraju. Oczywiście ze swoimi skrzydłami, bo ambicje były, że ta partia będzie partią konserwatywną, szeroką - stwierdził.

- Oczywiście pewne aberracje w partii, czy z lewej, czy z prawej strony, zawsze występują, ale niestety w ostatnich latach w PiS ta aberracja prawostronna jest dominującą frakcją - przyznał Włosowicz. Dodał, że bardziej centrowi i "lewostronni" członkowie PiS "widzą, że jest jakaś kolizja z tym, jak ta partia miała wyglądać".

Włosowicz: jest sporo osób, które programowo zostały w PiS osierocone

Zgodził się, że "nie do takiej partii" wstępował on i inni centrowi członkowie PiS. - Nie do takiej. Ta partia robi się partią nacjonalistyczną, nie mamy z tym nic wspólnego - zaznaczył.

Pytany, czy chce opuścić swoją partię, senator odpowiedział, że "ważniejszy jest nurt konserwatywny". - Jest sporo osób, które według mnie programowo zostały w PiS-ie osierocone - stwierdził. Dodał jednak, że co do tworzenia czegoś nowego "trzeba pytać czterdziestolatków".

Sprzeciw PiS wobec SAFE? "Tu nie ma dobrej obrony"

Senator odniósł się również do prezydenckiego weta wobec programu SAFE i sprzeciwu wobec unijnej pożyczki ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Przypomniał, że "druga strona chwaliła zakupy poprzedniego rządu i to musimy przyznać". - Oczekiwałem, że my też się w ten sposób będziemy zachowywali, jeżeli otrzymamy taką dobrą propozycję - powiedział.

Senator Włosowicz o sprzeciwie PiS dla SAFE: zazdrość, że to nie my

Włosowicz podkreślił, że w sprzeciwie części parlamentarzystów wobec SAFE "trudno było znaleźć racjonalne argumenty finansowe". - To jest bardzo duży impuls finansowy, impuls gospodarczy do przeskoczenia na następny poziom. My jako kraj osiągnęliśmy w ostatnich 36 latach bardzo dużo, natomiast niektóre czynniki wzrostu się wygaszają. Musimy znaleźć inny pomysł na ten kraj - mówił.

Skąd zatem tak silny sprzeciw wobec SAFE? Senator PiS był szczerzy. - Tu nie ma dobrej obrony. Czyli, skoro nie ma racjonalnych, mądrych argumentów, to są emocje - powiedział. Na pytanie, jakie emocje, odparł: - Emocje, że to nie my.

- To jest zazdrość, że to będzie ich sukces? - pytał prowadzący. - Na przykład - odpowiedział Włosowicz, dodając, że jest "zawiedziony własną formacją".

