Polska

Senator PiS: nie do takiej partii wstępowałem

Jacek Włosowicz i Konrad Frysztak
Jacek Włosowicz: PiS staje się partią nacjonalistyczną, nie mamy z tym nic wspólnego
Źródło: TVN24
Ta partia robi się partią nacjonalistyczną - tak Prawo i Sprawiedliwość określił senator tej partii Jacek Włosowicz. Dodał, że bardziej centrowi i "lewostronni" członkowie PiS "widzą, że jest jakaś kolizja z tym, jak ta partia miała wyglądać". Włosowicz skrytykował również swoich partyjnych kolegów za sprzeciw wobec programu SAFE.

Senator Prawa i Sprawiedliwości Jacek Włosowicz był pytany we wtorkowym "Tak jest" o obecny kierunek PiS w kontekście rywalizacji pomiędzy jego partią i Konfederacją Korony Polskiej o bardziej prawicowy elektorat.

Włosowicz: miała to być konserwatywna partia

Senator wspomniał wówczas moment, kiedy sam wstępował do Prawa i Sprawiedliwości w 2001 roku. - Miała być to konserwatywna partia, poukładana, skupiona na ludziach, na programie dla kraju. Oczywiście ze swoimi skrzydłami, bo ambicje były, że ta partia będzie partią konserwatywną, szeroką - stwierdził.

- Oczywiście pewne aberracje w partii, czy z lewej, czy z prawej strony, zawsze występują, ale niestety w ostatnich latach w PiS ta aberracja prawostronna jest dominującą frakcją - przyznał Włosowicz. Dodał, że bardziej centrowi i "lewostronni" członkowie PiS "widzą, że jest jakaś kolizja z tym, jak ta partia miała wyglądać".

Włosowicz: jest sporo osób, które programowo zostały w PiS osierocone

Zgodził się, że "nie do takiej partii" wstępował on i inni centrowi członkowie PiS. - Nie do takiej. Ta partia robi się partią nacjonalistyczną, nie mamy z tym nic wspólnego - zaznaczył.

Prezydent wetuje ustawę o SAFE. Sześć manipulacji w orędziu

Zespół autorów
Michał IstelGabriela SieczkowskaJakub Zulczyk
14 stron projektu prezydenta, a posłowie PiS i tak "chwalą w ciemno". Kto przeczytał?

14 stron projektu prezydenta, a posłowie PiS i tak "chwalą w ciemno". Kto przeczytał?

W KULUARACH

Pytany, czy chce opuścić swoją partię, senator odpowiedział, że "ważniejszy jest nurt konserwatywny". - Jest sporo osób, które według mnie programowo zostały w PiS-ie osierocone - stwierdził. Dodał jednak, że co do tworzenia czegoś nowego "trzeba pytać czterdziestolatków".

Sprzeciw PiS wobec SAFE? "Tu nie ma dobrej obrony"

Senator odniósł się również do prezydenckiego weta wobec programu SAFE i sprzeciwu wobec unijnej pożyczki ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Przypomniał, że "druga strona chwaliła zakupy poprzedniego rządu i to musimy przyznać". - Oczekiwałem, że my też się w ten sposób będziemy zachowywali, jeżeli otrzymamy taką dobrą propozycję - powiedział.

Senator Włosowicz o sprzeciwie PiS dla SAFE: zazdrość, że to nie my

Włosowicz podkreślił, że w sprzeciwie części parlamentarzystów wobec SAFE "trudno było znaleźć racjonalne argumenty finansowe". - To jest bardzo duży impuls finansowy, impuls gospodarczy do przeskoczenia na następny poziom. My jako kraj osiągnęliśmy w ostatnich 36 latach bardzo dużo, natomiast niektóre czynniki wzrostu się wygaszają. Musimy znaleźć inny pomysł na ten kraj - mówił.

Skąd zatem tak silny sprzeciw wobec SAFE? Senator PiS był szczerzy. - Tu nie ma dobrej obrony. Czyli, skoro nie ma racjonalnych, mądrych argumentów, to są emocje - powiedział. Na pytanie, jakie emocje, odparł: - Emocje, że to nie my.

-  To jest zazdrość, że to będzie ich sukces? - pytał prowadzący. - Na przykład - odpowiedział Włosowicz, dodając, że jest "zawiedziony własną formacją".

Autorka/Autor: Adrian Wróbel, Mikołaj Gątkiewicz

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Czytaj także:
Mgła, noc
Tu w nocy trzeba uważać na drogach
METEO
imageTitle
Słaby start, a potem nie do poznania. Linette zagra ze Świątek
Najnowsze
imageTitle
Manchester City jeszcze się nie poddał! Haaland dał nadzieję
RELACJA
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Doradca Białego Domu: tankowce zaczynają przedostawać się przez cieśninę Ormuz
BIZNES
Irańskie siły bezpieczeństwa pełnią wartę podczas pogrzebu dowódców, zabitych w wyniku USA i Izraela
Irańskie władze konfiskują Starlinki. Grożą "najwyższą karą"
BIZNES
imageTitle
Cuda w Lizbonie. Rewelacja Ligi Mistrzów roztrwoniła wysoką zaliczkę
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
Zbigniew Ziobro i Agnieszka Holland
Ziobro przegrał z Holland. Skomentował wyrok
Polska
Południowo-zachodnie Stany Zjednoczone zmagają się z upałami
Tworzy się "kopuła ciepła". Miejscami może być ponad 40 stopni
METEO
17 2000 kropka cl-0002
"Zdrada polskich interesów". Bodnar: niech sobie pan prezydent to przypomni
KROPKA NAD I
imageTitle
Gdzie Iran zagra na mundialu? Najważniejsza osoba w Meksyku zabrała głos
EUROSPORT
17 1930 fpf cl-0020
"Nie ma żadnej sankcji, która na prezydencie to wymusi"
Polska
Wiosna szybko się rozwija
Nadchodzi astronomiczna wiosna. Jakie zjawiska na niebie nam przyniesie
METEO
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Bloki na spornym gruncie. Prokuratura złożyła skargę kasacyjną
WARSZAWA
Posiedzenie Sejmu z 13 marca 2026 roku
"Krytyczne błędy proceduralne"? Jak z wyborem sędziów TK było
Zuzanna Karczewska, Jakub Zulczyk
imageTitle
Legenda, frankofon i frankofil. Korzeniowski odznaczony orderem Legii Honorowej
EUROSPORT
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Linie lotnicze przedłużają zawieszenie lotów na Bliski Wschód
BIZNES
Wołodymyr Zełenski, król Karol
Zełenski w Londynie. Spotkał się z królem, przemawiał w parlamencie
Świat
Lindsey Graham i Donald Trump w Air Force One
"Właśnie rozmawiałem z Trumpem. Nigdy nie widziałem go tak rozgniewanego"
Świat
imageTitle
Duże emocje podczas treningu Świątek
EUROSPORT
Deszcz, noc
Nocą miejscami spadnie śnieg
METEO
Do wypadku doszło w niedzielę
Auto uderzyło w przystanek, kierowca i pasażerka zamienili się miejscami
Poznań
Zwolennicy irańskiego rządu trzymają plakat z wizerunkiem Modżtaby Chameneiego i jego zmarłego ojca Alego Chameneiego. Demonstracja w Londynie, zdjęcie z 15 marca
Fasada i kurtyna. Co czeka irański reżim?
Marcin Złotkowski
imageTitle
Ukryte miliony w transferze Pietuszewskiego. Portugalski dziennik ujawnia szczegóły
EUROSPORT
Międzyzdroje
Wjechał w pieszych, zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Odpowie za zabójstwo
Szczecin
Meteor był widoczny w rejonie Wielkich Jezior
Przeciął niebo, rozległ się huk. "Myśliwce nie wydają takich dźwięków"
METEO
shutterstock_2414376873
Zawaliło się rusztowanie. Są ofiary śmiertelne
Świat
Viktor Orban na spotkaniu z Donaldem Trumpem
"Orbanowi zajęło to około czterech lat, Trumpowi udało się w ciągu roku"
Świat
Iga Świątek
Świątek rusza na podbój Miami Open. Wiadomo, kiedy pierwszy mecz
EUROSPORT
Donald Trump
Człowiek Trumpa przeciw wojnie z Iranem. "Dobrze, że odszedł"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica