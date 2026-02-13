Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Sejm zdecydował w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej

Konferencja posłów Lewicy
Kotula: nic nie jest większym zagrożeniem dla polskiego małżeństwa niż kolejne żony polityków PiS
Sejm skierował do dalszych prac rządowy projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Przeciwko głosowali posłowie opozycji, a także dwóch polityków PSL. W czasie debaty z mównicy sejmowej padały ostre słowa - m.in. o "żonach polityków PiS" oraz "koniu i krowie".

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu został w piątek skierowany do dalszych prac w komisji nadzwyczajnej. Dzień wcześniej w Sejmie odbyło się jego pierwsze czytanie.

Przeciwko odrzuceniu projektu w pierwszym czytaniu zagłosowało w piątek 233 posłów - cała Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050, Razem, a także większość posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Za odrzuceniem projektu było 199 posłów i posłanek - w tym 175 z Prawa i Sprawiedliwości, 14 z Konfederacji, a także dwóch posłów PSL - Marek Biernacki i Marek Sawicki. Trzy osoby wstrzymały się od głosu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ustawa o statusie osoby najbliższej. Jest decyzja rządu

Ustawa o statusie osoby najbliższej. Jest decyzja rządu

"Ustawa w tej postaci budzi niepokój". Co zrobi prezydent?

"Ustawa w tej postaci budzi niepokój". Co zrobi prezydent?

Czarnek: to próba legalizacji pseudomałżeństw

Wniosek o odrzucenie ustawy w pierwszym czytaniu złożył w imieniu klubu PiS były minister edukacji Przemysław Czarnek.

Jak powiedział, "koleżanki i koledzy z PSL-u po prostu wstydzą się tej ustawy i chcą wstrzymywać prace". - Pan marszałek Sawicki mówi, to jest tylko pierwszy etap w dążeniu do legalizacji, adopcji dzieci przez związki gejowskie i na to pozwolić nie można - twierdził.

Według Czarnka ustawa jest "próbą legalizacji pseudomałżeństw homoseksualnych", a "nazwanie tego umową o statusie osoby najbliższej nic nie zmienia".

- Konia możecie krową nazwać, a i tak koniem pozostanie - powiedział.

Kotula: prawdziwe zagrożenie dla małżeństw jest gdzie indziej

Czarnkowi odpowiedziała Katarzyna Kotula z Lewicy, sekretarz stanu w kancelarii premiera ds. równości. Zarzuciła byłemu ministrowi edukacji hipokryzję.

- Nic nie jest większym zagrożeniem dla polskiego małżeństwa niż drugie, trzecie, czwarte żony polityków Prawa i Sprawiedliwości i katolickie rozwody, które załatwiacie sobie albo kopertą, albo znajomościami z biskupami. I taka jest prawda - skwitowała Kotula.

Polacy o małżeństwach jednopłciowych zawartych w innych państwach UE. Sondaż
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polacy o małżeństwach jednopłciowych zawartych w innych państwach UE. Sondaż

Podkreśliła, że w ustawie "ma ani adopcji dzieci, ani przysposobienia, ani nawet pieczy bieżącej". - To jest ustawa o godności, miłości, szacunku i bezpieczeństwie w stosunku do tych obywateli, którzy płacą tu podatki, tu mieszkają, tu żyją, tu wychowują swoje dzieci, tu mają swoje rodziny, tu prowadzą swoje gospodarstwo domowe - mówiła.

- Liczymy na to, że siądziecie z nami do stołu (...) do merytorycznej debaty i merytorycznej rozmowy i powiecie nam, co wam się tak naprawdę nie podoba w ustawie, która mówi o umowie cywilno-prawnej zawieranej u notariusza - podkreśliła.

Ustawa o statusie osoby najbliższej - najważniejsze informacje

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu jest efektem kompromisu Lewicy i PSL-u. Zastąpił on projekt ustawy o związkach partnerskich. Za przygotowanie obu odpowiadała Katarzyna Kotula, była ministra ds. równości, obecnie sekretarz stanu w KPRM.

"Małżonek pierwszy, małżonek drugi". Czy wolno im tak zmienić?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Małżonek pierwszy, małżonek drugi". Czy wolno im tak zmienić?

Zuzanna Karczewska

Projekt ustawy zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, zarejestrowaną potem w Urzędzie Stanu Cywilnego. Umowa ta umożliwi stronom między innymi wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia. Projekt ustawy został pod koniec grudnia przyjęty przez rząd.

Wynik piątkowego głosowania oznacza, że ustawa będzie dalej procedowana w sejmowej komisji nadzwyczajnej.

OGLĄDAJ: Przełom ws. związków partnerskich? "Ta ustawa jest dla nikogo"
pc

Przełom ws. związków partnerskich? "Ta ustawa jest dla nikogo"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Mikołaj Gątkiewicz /lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Gzell

Udostępnij:
Tagi:
Katarzyna KotulaPrzemysław CzarnekPolskie Stronnictwo LudowePrawo i SprawiedliwośćLewica
Czytaj także:
"Wichrowe wzgórza" reż. Emerald Fennell
"Punkowy", a może "bezduszny". Czy warto zobaczyć "Wichrowe wzgórza"? 
Kultura i styl
shutterstock_2211362781
Pracownicy giganta zgodzili się na zawieszenie części świadczeń
BIZNES
Mężczyzna jest podejrzany o kradzież perfum i zaatakowanie policjanta (zdj. ilustracyjne)
Wyszedł z więzienia, następnego dnia okradł drogerię i kopnął w głowę policjanta
WARSZAWA
Przedszkolu nr 69 w Poznaniu groziła likwidacja
Sprzeciwili się likwidacji przedszkoli. Chcą być wzorem dla innych
Filip Czekała
Ga, ga.
Imię Miećka wymyśliła sama. Niezwykłe role Bożeny Dykiel
Kultura i styl
Pasażerowie pchają autobus na Słowackiego w Gdańsku
Paraliż komunikacji. Pasażerowie musieli pchać autobus. Nagranie
Trójmiasto
Wizualizacja osiedla u zbiegu alei KEN i ul. Wąwozowej
Radni podjęli decyzję w sprawie działki po Tesco na Ursynowie
WARSZAWA
imageTitle
Krytyka pod adresem Świątek. "Oskarżona o brak klasy"
EUROSPORT
Chomik europejski (Cricetus cricetus)
Nie wilk i nie ryś. Znamy Zwierzę Roku 2026
METEO
Policja w miejscu zamachu na generała Aleksiejewa
Rosjanie chcieli zabić własnego generała? "Moje źródła to potwierdzają"
Tatiana Serwetnyk
Do prokuratury doprowadzono 31-latkę
Podejrzenie przemocy w rodzinie zastępczej. Dzieci odebrane, ośmiolatek w szpitalu
Łódź
Policja (zdj. ilustracyjne)
Matka z ojcem pijani, w mieszkaniu niemowlę
Białystok
Konkret24. "Państwowa metoda na słupa" ma się dobrze. Ile jest miliardów w "równoległym budżecie"?
Miliardy poza budżetem? "Państwowa metoda na słupa" ma się dobrze
Michał Istel
shutterstock_2273440563
Lekarze leczą, pacjenci czekają, NFZ nie płaci. "Gra bez wygranych"
Piotr Wójcik
imageTitle
Mistrz zmuszony do wysiłku. Ma trzecie złoto tych igrzysk
EUROSPORT
imageTitle
Wystartował w samym plastronie, potem pomylił trasę
EUROSPORT
pap_20230425_16X
"Powinniśmy być dumni". Niemcy zainteresowani polską bronią
BIZNES
10 min
1302_sejm_wita
"Wypowiada się pan jak pierwsza naiwna"
Sejm Wita
Sebastian Kaleta przerwał wypowiedź Ryszarda Terleckiego
Gorąco w PiS. Terlecki o Kalecie: gów****ria
Polska
Kierowca został zatrzymany
Wulgarny napis o grupie Speed. Kierowca ukarany
Szczecin
Rak trzustki
Nowa opcja leczenia raka trzustki w USA. Stosuje się ją także w przypadku glejaka
Zdrowie
Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad żoną i córką
Policja: znęcał się nad żoną i kilkuletnią córką, trafił do aresztu
WARSZAWA
Zablokowała przejazd tramwajów, bo była zdenerwowana na motorniczego
Szła przed tramwajem, bo "była zdenerwowana na motorniczego"
Łódź
Pies
Rząd szykuje nowy obowiązek dla właścicieli psów
BIZNES
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Chcą zmian w Strefie Czystego Transportu. Zyskaliby właściciele starszych aut
WARSZAWA
imageTitle
Utwór polskiej legendy wybrzmiał w olimpijskim finale tańca
EUROSPORT
imageTitle
Zatrzymany po 16 latach, na igrzyskach. Wybierał się na mecz
EUROSPORT
Thomas Rose
"W cztery oczy" z ambasadorem USA. "Przekroczył standardy dyplomatyczne"
Polska
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Alarmy IMGW dla 13 województw
METEO
Firma
Rewolucja dla przedsiębiorców. Sejm wprowadza "jedno cyfrowe okienko"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica