Sejm zdecydował w sprawie aresztu dla Ziobry

Zbigniew Ziobro kilkukrotnie nie stawił się przed komisją śledczą do spraw Pegasusa, a 31 stycznia, mimo przymusowego doprowadzenia przez policję do Sejmu przybył na posiedzenie, gdy komisja już zakończyła obrady. Komisja śledcza, za pośrednictwem prokuratora generalnego, skierowała wniosek o zastosowanie aresztu do 30 dni wobec byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, by doprowadzić do jego przesłuchania.