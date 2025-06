Puste ławy PiS. "Ta demonstracja bardzo dużo mówi"

Premier Donald Tusk wygłasza expose Źródło: TVN24

Sejm w środę po godz. 9 wznowił obrady, podczas których zajmie się wnioskiem premiera Donalda Tuska o wyrażanie wotum zaufania dla rządu; głosowanie zaplanowano o godz. 14. Na początku obrad marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że wpłynęło około 250 zgłoszeń do pytań, a czas za zadanie każdego z nich będzie wynosił minutę. Marszałek Sejmu dodał, że nie będzie możliwości zgłaszania wniosków formalnych.

Sejm tuż przed exposé. Pusta prawa strona sali Źródło: PAP/Rafał Guz

Tusk o pustych miejscach posłów PiS

Po godz. 9 premier Donald Tusk rozpoczął expose. Przemawiając zwrócił uwagę na puste miejsca w sali plenarnej Sejmu. - Zobaczcie, jak wygląda ta strona sali. Przeciw komu stajecie każdego dnia. Przeciw ludziom, którzy mają dokładnie taki stosunek do ojczyzny, do zadań, które stoją przed posłami i posłankami. Wydawałoby się, że to jest jednak dzień dość szczególny. I nie mówię o tym, że liczę tutaj na jakąś szczególną sympatię, czy szacunek ze strony posłanek czy posłów PiS-u. Ale ta demonstracja bardzo dużo mówi przede wszystkim o naszych obowiązkach. Czy naprawdę przez chwilę komukolwiek z tej strony sali przyszła do głowy myśl, żeby im oddać Polskę, w ich ręce - mówił premier.

Tusk zwrócił uwagę na pustą salę w jeszcze jednym momencie expose. - To, że po roku mamy poczucie, że Polska wróciła do ekstraklasy, jeśli chodzi o politykę światową - moim zdaniem to nie wymaga jakiegoś udowodnienia. Na tej sali to nie wzbudzi entuzjazmu po tej stronie...no nie ma u kogo - mówił premier.