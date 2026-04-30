Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Sejm zdecydował w sprawie Macierewicza

|
Antoni Macierewicz w Sejmie
Sejm uchylił immunitet posłowi PiS Antoniemu Macierewiczowi
Źródło: TVN24
Sejm uchylił immunitet posłowi PiS Antoniemu Macierewiczowi. Chodzi o jego wypowiedź o kierownictwie Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

W czwartkowym głosowaniu udział brało 450 posłów, za było 242, przeciw - 208. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wcześniej komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych opowiedziała się za wyrażeniem przez Sejm zgody na uchylenie immunitetu Macierewiczowi.

Chodzi o sprawę publicznego znieważenia, poprzez nazwanie agentami rosyjskimi, kierownictwa SKW podczas posiedzenia Sejmu we wrześniu 2025 roku.

O przekazaniu do Sejmu wniosku o uchylenie immunitetu Macierewiczowi informowała pod koniec stycznia tego roku rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak. Jak wówczas przekazała, prokuratorzy chcą zarzucić Macierewiczowi, że 11 września 2025 roku podczas obrad Sejmu "znieważył funkcjonariuszy publicznych - szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. dr Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców: płk Krzysztofa Duszę i płk Artura Pluto – z powodu zajmowanych przez nich stanowisk – nazywając wskazane osoby agentami rosyjskimi".

Ponadto - według komunikatu - Macierewicz miał pomówić kierownictwo SKW "o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi, a więc o takie postępowanie, które mogło poniżyć ich w opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego do zajmowania stanowisk, działając tym samym na ich szkodę".

Macierewicz: zarzuty mają charakter polityczny

Macierewicz mówił na kwietniowym posiedzeniu sejmowej komisji regulaminowej, że jest zaskoczony działaniem prokuratury.

- Istotą mojej wypowiedzi z punktu widzenia, który jest tutaj stawiany, jest to, że nie ma żadnego nazwiska (...). Nie przywołuję żadnego nazwiska, dlatego że problem jest zupełnie inny niż ten, który interpretuje prokuratura - powiedział. - Istotą problemu jest układ, jaki został zawarty na rzecz współpracy z Rosją - dodał. Macierewicz ocenił, że zarzuty prokuratury są nieodpowiedzialne i mają charakter polityczny.

Macierewicz mówił o "rosyjskich agentach"

Wypowiedzi Macierewicza - będące przedmiotem wniosku prokuratury - padły podczas debaty nad przedstawianą w Sejmie informacją wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Poseł mówił wtedy: To nie był przypadek, nie było to doraźne działanie, to był początek wojny. Otóż tę wojnę możemy wygrać, ale jeżeli szefostwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego nadal będzie się składało z agentów rosyjskich, których pan Donald Tusk mianował w 2011 r. (...) - zapisano w sejmowym stenogramie słowa Macierewicza. Zdanie to nie zostało dokończone, gdyż - jak zaznaczono w adnotacji w stenogramie - wywołało ono "poruszenie na sali".

- Oni teraz znowu są szefami Służby Kontrwywiadu Wojskowego, czyli formacji, która ma największą wiedzę o armii i wie najwięcej o tym, co armia realizuje - dodał Macierewicz. - A to są ludzie, którzy współpracowali z rosyjskimi służbami specjalnymi. Jak długo będzie pan ich tolerował? Jak długo będzie pan ich wspierał? - pytał Macierewicz.

Według prokuratury, "bezpodstawne oskarżenia o agenturalną współpracę z Federacją Rosyjską, formułowane przez posła wobec kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, w sposób oczywisty przekroczyły granice dopuszczalnej krytyki w debacie publicznej".

W styczniu, gdy wniosek o uchylenie immunitetu Macierewicza w tej sprawie trafiał do Sejmu, prokurator Adamiak wskazywała, że pomimo iż taki czyn "podlega co do zasady ściganiu z oskarżenia prywatnego, w realiach niniejszej sprawy prokurator uznał za zasadne objęciem go ściganiem z urzędu, kierując się interesem społecznym".

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
Tagi:
Antoni MacierewiczSejm
Justyna Sochacka
Bartosz Romowicz
Koalicja niemal jednogłośnie. Z wyjątkiem jednego posła
Polska
imageTitle
Gol na wagę awansu w dogrywce. Filadelfia odleciała
EUROSPORT
Maszyny budowlane przebiły się tunelem do Dworca Zachodniego
600 metrów inżynieryjnego wyzwania. Tunel tramwajowy połączony z dworcem
WARSZAWA
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Alarmy w ośmiu województwach
METEO
Kwitnąca wierzbówka kiprzyca na Hali Gąsienicowej
Znaszli ten kraj? Podchwytliwy quiz na majówkę
Quizy
vance na uczleni
Zełenski krytykuje J.D. Vance'a. "Pomaga Rosji"
Świat
Zniszczona młotkiem przednia szyba
Niszczył młotkiem samochód, bo myślał, że to sąsiada
Katowice
Po przejściu tornada pies spędził 44 godziny pod gruzami
"Pomyślałam, że mogę jej już nigdy nie zobaczyć"
METEO
Europejski Bank Centralny EBC
Europejski Bank Centralny zadecydował w sprawie stóp procentowych
BIZNES
Margot Robbie w filmie "Wichrowe wzgórza"
Jedna z najgorętszych premier roku na HBO Max
Kultura i styl
Paulina Hennig-Kloska
"Najbardziej zapalny punkt". Skąd problemy Hennig-Kloski
Marcin Złotkowski
W tę teorię wierzy co trzeci Polak. Politycy to wiedzą i wykorzystują
Teoria "wielkiej podmiany". Śmieszne? To może być chytry plan
Michał Istel
Mężczyzny szuka policja (zdjęcie ilustracyjne)
Zaczepiał dzieci, proponował podwiezienie. Szuka go policja
Trójmiasto
Miłosz Motyka, Jolanta Sobierańska-Grenda
"Najtrudniejsze zadanie w moim życiu". Wspominają "najbardziej gorące krzesło"
Marcin Złotkowski
Nowofundland
Psy wpadły na spacerowiczów. Właściciel zwierząt z zarzutami
Szczecin
lozko sen nogi stopy AdobeStock_159238051
WHO uznała to za zaburzenie. Dotyczy setek tysięcy Polaków
Zdrowie
Fabryka VW w Dreźnie
Niemiecki gigant przed wyzwaniami. Rosnące ceny, konkurencja z Chin
BIZNES
piniądze
Firmy hamują podwyżki płac. Nowe dane NBP
BIZNES
Pete Hegseth
Media: rachunek za wojnę jest znacznie wyższy
BIZNES
Jolanta Sobierańska-Grenda
Koalicja obroniła ministrę zdrowia
Polska
22-latek napadł na taksówkarza i ukradł auto
Zaatakował kierowcę, ukradł taksówkę i odjechał
Lubuskie
Paulina Hennig-Kloska
Posłowie zdecydowali w sprawie Hennig-Kloski
Polska
Brat Grzegorz Gaweł został uwolniony z białoruskiego więzienia
Zakonnik uwolniony z białoruskiego więzienia czuje się dobrze
Kraków
imageTitle
Zmarnował trzy rzuty karne w sześć minut
EUROSPORT
125 kilometrów na godzinę pędził przez Wrocław
Za szybko przez Wrocław i pożegnanie z prawem jazdy
Wrocław
Blisko 14 kilogramów czerwonych pomidorów
Przewoził przez granicę ludzkie włosy. Powiedział, że to żonie na prezent
Lublin
26326396
Nie będzie rozwodów w urzędzie. Tusk komentuje weto
BIZNES
Plac na Groblach w Krakowie
Dla jednego z nich "dzień bez pobicia był dniem straconym". Skazani po śmierci Marcina
Kraków
Łukasz Kmita, Donald Tusk
Tusk: proponowałbym, żebyśmy nie bili się tak bez sensu
RELACJA
Przymrozek, Ornontowice (Śląskie)
Lodowaty poranek. Poniżej -15 stopni przy gruncie
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

