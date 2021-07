"Proszę zostać z nami". Nietypowy problem wicemarszałka Terleckiego

W dokumencie o tytule "Stanowiska Zarządu Porozumienia Jarosława Gowina", do którego dotarła Wirtualna Polska, czytamy: "Naszym zdaniem zawarta we wstępnej wersji Polskiego Ładu koncepcja reformy podatkowej wymaga istotnej korekty. W szczególności dotyczy to likwidacji możliwości odpisywania od podatku składki zdrowotnej".

Terlecki: co ja mu poradzę?

Przez grupę dziennikarzy wicemarszałek Sejmu był pytany też o większość sejmową dla obozu rządzącego, ustawę anty-TVN i wypowiedź Marka Suskiego . Terlecki nie udzielał jednak odpowiedzi na pytania i próbował jak najszybciej oddalić się od dziennikarzy. Drzwi do sejmowego korytarza jednak się nie otwierały, mimo przykładania przez wicemarszałka odpowiedniej karty do czytnika.

Terlecki pytany, czy ustawa anty-TVN jest potrzebna: okaże się

Polski Ład

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to: 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zwiększenie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł. W programie zaproponowano też m.in. zlikwidowanie odliczenia składki zdrowotnej od podatku.