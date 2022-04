Podkomisja rozpoczęła prace nad reformą Kodeksu karnego. Przyjęła konfiskatę pojazdów pijanych kierowców

Przygotowana przez resort sprawiedliwości reforma zakłada między innymi zaostrzenie kar za najcięższe przestępstwa. - Reforma Kodeksu karnego kończy z filozofią, że najbardziej zwyrodniałych przestępców należy wyłącznie resocjalizować. Kary muszą być i nieuchronne, i surowe. Zwłaszcza za najcięższe zbrodnie przeciwko życiu i zdrowiu - mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na początku lutego, gdy projekt przyjmował rząd. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 9 marca. Większości nie uzyskał wtedy wniosek Koalicji Obywatelskiej o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Propozycja trafiła do komisji sejmowej, a w czwartek zajęła się nią podkomisja.

Prace nad zaostrzeniem Kodeksu karnego

Reforma zakłada m.in. podniesienie górnej granicy kary pozbawienia wolności z 15 do 30 lat przy jednoczesnej likwidacji osobnej kary 25 lat więzienia. Wydłużono też okres przedawnienia zbrodni zabójstwa z 30 do 40 lat. Zmiany przewidują też wprowadzenie kary tzw. bezwzględnego dożywocia czyli kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia.

Proponowane zmiany zakładają też konfiskatę pojazdu prowadzonego przez pijanego kierowcę. Przepadek auta ma być stosowany w przypadkach gdy kierowca ma co najmniej 1,5 promila, jeśli spowodowuje wypadek przy zawartości co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi lub niezależnie od stopnia stanu nietrzeźwości w sytuacji recydywy. Jeśli sprawca prowadziłby pojazd niestanowiący jego własności, sąd orzekałby nawiązkę.