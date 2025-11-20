Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Dlaczego marszałek Czarzasty nie nacisnął przycisku? "Szymon, przepraszam"

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w Sejmie
Sejm. Włodzimierz Czarzasty przeprosił Szymona Hołownię
Źródło: Sejm RP
Podczas obrad Sejmu w czwartek nowy marszałek Włodzimierz Czarzasty przeprosił poprzednika - Szymona Hołownię - za to, jak głosował podczas jego wyboru na stanowisko wicemarszałka.

Włodzimierz Czarzasty (Lewica) został we wtorek wybrany na nowego marszałka Sejmu. Zgodnie z umową koalicyjną zastąpił na tej funkcji lidera Polski 2050 Szymona Hołownię, który od teraz będzie wicemarszałkiem Sejmu. Podczas wyboru Hołowni na wicemarszałka Czarzasty jednak wstrzymał się od głosu. Na początku czwartkowych obrad Sejmu powiedział, że nie zagłosował na Hołownię, ponieważ "w ogóle nie nacisnął przycisku".

Czarzasty przeprosił Hołownię

- Chciałem przeprosić Szymona Hołownię. W ostatnim głosowaniu, jak wybieraliśmy go na wicemarszałka, nie zagłosowałem na niego. W ogóle nie nacisnąłem przycisku. Dlatego, że robiłem to po raz pierwszy i po prostu się pogubiłem. Szymon, przepraszam - powiedział Czarzasty.

Gdy marszałek Sejmu powiedział, że nie zagłosował na Hołownię, w sali plenarnej można było usłyszeć buczenie niektórych posłów i okrzyki "precz z komuną". Sam lider Polski 2050 zareagował śmiechem na słowa swojego następcy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Decyzja Czarzastego w sprawie alkoholu w Sejmie

Decyzja Czarzastego w sprawie alkoholu w Sejmie

Czarzasty "bardzo zestresowany"

Czarzasty "bardzo zestresowany"

Za wyborem Hołowni głosowało 261 posłów, przeciw było 14, a od głosu wstrzymało się 162. Hołownię poparło 153 posłów klubu KO (przeciw była Magdalena Filiks), 31 posłów PSL, 30 posłów Polski 2050 i 20 posłów Lewicy. Hołownię poparło też 12 posłów Konfederacji, 5 posłów koła Razem, 3 koła Wolni Republikanie oraz 2 posłów niezrzeszonych. 157 posłów PiS wstrzymało się od głosu, 5 posłów tej formacji poparło kandydaturę Hołowni (Zbigniew Chmielowiec, Maria Kurowska, Marek Suski, Wojciech Szarama, Robert Telus), przeciw było 13. Natomiast 3 posłów koła Konfederacja Korony Polskiej i 2 posłów niezrzeszonych wstrzymało się od głosu.

Wkracza "inteligentna bestia". "Włodek, myślisz, że jesteś bogiem?"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wkracza "inteligentna bestia". "Włodek, myślisz, że jesteś bogiem?"

Marcin Złotkowski

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Udostępnij:
TAGI:
Włodzimierz CzarzastySzymon HołowniaSejm
Czytaj także:
Cezary Kulesza
Sponsorzy odcinają się od pośrednika PZPN. "Ta firma nie jest nam znana"
Artur Warcholiński
imageTitle
Polacy czekają na rywali. Trwa losowanie baraży do mundialu
EUROSPORT
Nieporęt. Molo na Dzikiej Plaży
Finał gry o tron w... królewskiej wsi pod Warszawą
Adam Michejda
Gigant pokazał wyniki i uspokoił rynek
BIZNES
e-papieros
Rak płuca i POChP. Wspólny mianownik to dym, także ten z e-papierosa
Piotr Wójcik
Statek "Piłsudski" przy Dworcu Morskim w Gdyni
Uważano, że zostały zniszczone podczas nalotów. Po latach odkryli, co się stało z dziełami sztuki ze statku
Trójmiasto
Prace poszukiwawczo-ratownicze w Tarnopolu
Żałoba w Tarnopolu. Ponad 20 osób wciąż zaginionych
Świat
Wypadek na torach
Zderzenie na torach. "Szynobus zatrzymał się po kilkuset metrach"
WARSZAWA
Ciała dwóch kobiet w mieszkaniu w Gnieźnie
Ciała matki i córki w mieszkaniu, pierwsze ustalenia
Poznań
oblaci
Białoruś uwolniła katolickich księży. "Intensyfikacja kontaktów z Watykanem"
Świat
2-latek odzyskał przytomność i wkrótce opuści oddział intensywnej terapii
2-latek trafił do szpitala w stanie śmierci klinicznej. "Cuda medyczne się zdarzają"
Katowice
Przejście graniczne między USA i Meksykiem
Handel kwitnie mimo napięć. To największy odbiorca amerykańskich towarów
BIZNES
Rodzina neandertalczyków - wizja artysty
Z kim całował się Neandertalczyk?
METEO
Keith Kellogg na Warsaw Security Forum
Wysłannik Trumpa do spraw Ukrainy "planuje odejść"
Świat
Poważny wypadek na S8 pod Łodzią
Bus uderzył w tył ciężarówki. Policja nie wyklucza zaśnięcia za kierownicą
Łódź
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości
W sieci sprzedawali narkotyki, ponad 3,5 tysiąca transakcji
Wrocław
Telefon (zdjęcie ilustracyjne)
Sądził, że koresponduje z 12-latką. Wysyłał pornografię i proponował seks
Kujawsko-Pomorskie
Pobili kolegę podczas wspólnej imprezy
Pobili 51-latka i uciekli. Zatrzymana para
Wrocław
Rynica
Matka i babcia przed sądem za zabójstwo noworodka
Szczecin
Za nami 14. gala Rankingu "50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie"
"Najbardziej kreatywni" w biznesie. Oto wyróżnieni
BIZNES
Karol Nawrocki
"Słowa prezydenta Nawrockiego szalenie niebezpieczne"
Ewelina Kwiatkowska
Amstaff zaatakował ludzi i psa
"Gryzł naszego psa po po gardle, uszach, po głowie". Właściciel amstaffa usłyszał zarzuty
Wrocław
Przemysław Czarnek
Nieruchomość z programu willa plus na sprzedaż. Komentarz Czarnka
atak na polskiego ambasadora w Rosji
Napaść na ambasadora Polski w Rosji. "Przechodziłem główną ulicą..."
Halsey
Open'er ogłasza kolejne gwiazdy. Do składu dołącza gwiazda pop
Martyna Nowosielska-Krassowska
Konsulat Generalny Rosji w Gdańsku
MSZ wyznacza termin. Do tej pory Rosja musi zamknąć ostatni konsulat
zakaz alkohol shutterstock_2671029367
Ten alkohol "może prowadzić do poważnych zatruć, a nawet śmierci". Ostrzeżenie
BIZNES
imageTitle
Klemens Murańka w nowej roli. "Ofertę przyjąłem z przyjemnością"
EUROSPORT
shutterstock_2454626295
Idealna wizyta u ginekologa. "Wtedy mogłybyśmy się otwierać jak stokrotki do słońca"
Zdrowie
Tragiczny wypadek na torach
Wypadek na torach pod Warszawą. Opóźnienia pociągów
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica