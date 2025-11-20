Sejm. Włodzimierz Czarzasty przeprosił Szymona Hołownię Źródło: Sejm RP

Włodzimierz Czarzasty (Lewica) został we wtorek wybrany na nowego marszałka Sejmu. Zgodnie z umową koalicyjną zastąpił na tej funkcji lidera Polski 2050 Szymona Hołownię, który od teraz będzie wicemarszałkiem Sejmu. Podczas wyboru Hołowni na wicemarszałka Czarzasty jednak wstrzymał się od głosu. Na początku czwartkowych obrad Sejmu powiedział, że nie zagłosował na Hołownię, ponieważ "w ogóle nie nacisnął przycisku".

Czarzasty przeprosił Hołownię

- Chciałem przeprosić Szymona Hołownię. W ostatnim głosowaniu, jak wybieraliśmy go na wicemarszałka, nie zagłosowałem na niego. W ogóle nie nacisnąłem przycisku. Dlatego, że robiłem to po raz pierwszy i po prostu się pogubiłem. Szymon, przepraszam - powiedział Czarzasty.

Gdy marszałek Sejmu powiedział, że nie zagłosował na Hołownię, w sali plenarnej można było usłyszeć buczenie niektórych posłów i okrzyki "precz z komuną". Sam lider Polski 2050 zareagował śmiechem na słowa swojego następcy.

Za wyborem Hołowni głosowało 261 posłów, przeciw było 14, a od głosu wstrzymało się 162. Hołownię poparło 153 posłów klubu KO (przeciw była Magdalena Filiks), 31 posłów PSL, 30 posłów Polski 2050 i 20 posłów Lewicy. Hołownię poparło też 12 posłów Konfederacji, 5 posłów koła Razem, 3 koła Wolni Republikanie oraz 2 posłów niezrzeszonych. 157 posłów PiS wstrzymało się od głosu, 5 posłów tej formacji poparło kandydaturę Hołowni (Zbigniew Chmielowiec, Maria Kurowska, Marek Suski, Wojciech Szarama, Robert Telus), przeciw było 13. Natomiast 3 posłów koła Konfederacja Korony Polskiej i 2 posłów niezrzeszonych wstrzymało się od głosu.