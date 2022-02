Sędziowie na konwencji KOD. Rzecznik dyscyplinarny wszczął postępowanie

Sędziowie na konwencji Komitetu Obrony Demokracji

Schab: sędziowie publicznie manifestowali swoje przekonania i poglądy polityczne

Sędzia Gąciarek: nie widzę nic złego w obecności sędziów

W grudniu ubiegłego roku w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" sędzia Piotr Gąciarek mówił: "W samej obecności sędziów na uroczystości KOD nie widzę więc nic złego. KOD nie wystawia kandydatów w wyborach prezydenckich, parlamentarnych czy samorządowych. Z mojego punktu widzenia to ruch społeczny. Skoro broni sądów i sędziów, obecność tych ostatnich nie jest niczym gorszącym. Gdyby to była konwencja wyborcza, manifestacja polityczna jednej opcji, to nie ma tam miejsca dla sędziego".

"Ale rzeczywiście zdarzyło się coś, na co nie miałem wpływu i o czym nie zostałem poinformowany, Donald Tusk został dopuszczony do głosu mniej więcej w połowie wydarzenia" - dodał sędzia Gąciarek. Jak zaznaczał, "sędzia co do zasady nie powinien uczestniczyć w wystąpieniach politycznych, których elementem jest przemówienie lidera opozycji".