Sędziowie Synakiewicz i Pilśnik zawieszeni w obowiązkach. Teraz nieuznawana Izba Dyscyplinarna zajmie się ich sprawami

Jak napięte relacje między obozem władzy a Unią Europejska wpływają na polską wieś? Między innymi o tym w "Faktach po Faktach" w TVN24 mówił Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. - My już ponosimy straty z powodu tej sytuacji - ocenił. Zwracał uwagę, że jedną z głównych zalet wstąpienia do Unii było "otwarcie rynków". Dodał, że gdyby Polska miała opuścić europejską wspólnotę, to oznaczałoby to "upadek wielu gospodarstw rolnych, po prostu biedę".