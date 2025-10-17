Sędzia Hofmański laureatem Nagrody im. Edwarda J. Wende Źródło: TVN24

W czwartek w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Edwarda J. Wende.

Laureat, były prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze sędzia prof. Piotr Hofmański, połączył się zdalnie ze zgromadzonymi na uroczystości, ponieważ nie przebywa obecnie w Polsce. Dziękował za to zaszczytne wyróżnienie twierdząc, że bardzo utożsamia się z wartościami, które były bliskie Edwardowi Wende.

Sędzia Hofmański wyraził szczególną satysfakcję z uhonorowania go przez własne środowisko. - Czuję się jednym z was - podkreślił.

Sędzia Piotr Hofmański laureatem Nagrody im. Edwarda J. Wende Źródło: Leszek Szymański/PAP/EPA

W ramach nagrody wyróżnieniem uhonorowano Helsińską Fundację Praw Człowieka, za jej konsekwentne działania na rzecz obrony praw człowieka i wartości demokratycznych.

Fundacja jest jedną z najważniejszych organizacji zajmujących się prawami człowieka w Polsce i regionie, kontynuującą dziedzictwo Komitetu Helsińskiego w Polsce z czasów PRL.

Szczególne uznanie przypadło Danucie Przywarze – działaczce „Solidarności”, współzałożycielce Fundacji, wieloletniej prezesce, a obecnie przewodniczącej jej Rady – docenionej za wytrwałość, wierność ideałom i kierowanie Fundacją przez ponad dekadę, również w okresach najtrudniejszych.

Sylwetka sędziego prof. Hofmańskiego

Profesor Hofmański to wybitny polski prawnik, były sędzia Sądu Najwyższego i pierwszy Polak wybrany na sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze. W latach 2021– 2024 pełnił funkcję prezesa tego Trybunału.

W czasie swojej kadencji w MTK prof. Hofmański podejmował przełomowe decyzje, m.in. zezwolił na śledztwo w sprawie domniemanych zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy amerykańskich w Afganistanie.

Trybunał pod jego kierownictwem zaangażował się również w postępowania dotyczące zbrodni wojennych w Palestynie czy w Ukrainie.

Za bezprawne deportacje dzieci z okupowanych terytoriów Ukrainy do Rosji, wydał w marcu 2023 roku nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina oraz rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej. W następstwie tych działań Rosja wpisała prof. Hofmańskiego na listę osób poszukiwanych, nie podając podstawy prawnej.

Nagroda im. Edwarda Wende jest przyznawana od 2003 roku. Wyróżnia osoby, które swoim życiem i pracą służą państwu, społeczeństwu obywatelskiemu oraz wartościom prawa i sprawiedliwości. Edward Wende w czasach PRL był obrońcą opozycji demokratycznej w sprawach karnych, a w III RP senatorem i posłem na Sejm. Uczestniczył w zespole negocjującym układ o wycofaniu wojsk rosyjskich z terenów Polski i budował zręby nowej europejskiej umowy społecznej.

