Sąd Apelacyjny w Warszawie: Igor Tuleya jest sędzią Rzeczypospolitej i wciąż ma immunitet

Igor Tuleya jest nieprzerwanie sędzią sądu powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej, z przypisanym do tego urzędu immunitetem i prawem do orzekania - uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie, który rozstrzygał w piątek zażalenie prokuratury na zawieszenie jednego z postępowań przez Tuleyę. Uznała ona, że sędzia jest nieuprawniony do orzekania.

Izba Dyscyplinarna, która według Sądu Najwyższego nie jest sądem, zdecydowała 18 listopada zeszłego roku o uchyleniu immunitetu sędziemu Igorowi Tulei. Sam sędzia nie uczestniczył wówczas w posiedzeniu, ponieważ - jak argumentował - nie uznaje legalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Jak relacjonował w piątek na antenie TVN24 reporter Michał Tracz, tuż po uchyleniu immunitetu sędzia w prowadzonej przez siebie sprawie zadał pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zawiesił postępowanie. Prokuratura zaskarżyła to postanowienie, oceniając, że zostało ono wydane przez sędziego nieuprawnionego do orzekania.

"Bezzasadne" zażalenie prokuratury

Sprawę rozstrzygnął w piątek Sąd Apelacyjny w Warszawie. Stwierdził, że zażalenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie jest "bezzasadne".

Zgodnie z konstytucją - stwierdził Sąd Apelacyjny - "zawieszenie sędziego w urzędowaniu i uchylenie immunitetu oraz zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej może nastąpić wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu - sądu niezależnego, bezstronnego i niezawisłego - w toku sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy.

"Funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej nie ma żadnej z tych właściwości" - ocenił sąd.

Igor Tuleya Marcin Obara/PAP

Izba Dyscyplinarna "nie jest sądem"

"Sad Apelacyjny podziela zastrzeżenia dotyczące tego, że Izba Dyscyplinarna, poprzez jej nadzwyczajne uprawnienia, odrębność organizacyjną i finansową, także specjalne dodatki placowe dla osób tam zasiadających oraz zlecone jej zadania w zakresie polityki karania sędziów, nie jest sądem w rozumieniu artykułu 45 ustęp 1 Konstytucji RP, a stanowić może rodzaj organu wyjątkowego, którego okresowe powołanie Konstytucja dopuszcza jedynie na czas wojny" - czytamy w uzasadnieniu.

"Organ nieposiadający cech sądu, tak w zakresie proceduralnych podstaw jego ustanowienia, jak też doboru i powołania jego członków oraz braku niezbędnej cechy sądu w postaci niezależności jak też immanentnej cechy osób tam powołanych, czyli niezawisłości - nie jest sądem" - dodał Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Sąd Apelacyjny uznał, że "Igor Tuleya jest nieprzerwanie sędzią sądu powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej, z przypisanym do tego urzędu immunitetem i prawem do orzekania". Dodał, że "był zatem uprawniony do wydania w dniu 18 listopada 2020 roku postanowień w sprawie sygn. VIII K 105 /17 jako Sąd - Sąd Okręgowy w Warszawie".

Autor:ads,js//rzw

Źródło: TVN24