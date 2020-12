Wiceminister sprawiedliwości: ściganie każdej przemocy z urzędu mogłoby zablokować funkcjonowanie policji

Sejm zagłosował w środę za ustawą wyrażającą zgodę na dokonanie przez prezydenta zmiany zakresu obowiązywania konwencji stambulskiej. Wcześniej projekt poparły połączone sejmowe komisje - spraw zagranicznych oraz sprawiedliwości i praw człowieka. Podczas dyskusji na temat kwestii ścigania z urzędu naruszenia nietykalności cielesnej wiceminister resortu sprawiedliwości Marcin Romanowski przekonywał, że to zły pomysł między innymi dlatego, że "w rzeczywistości mogłyby zablokować funkcjonowanie organów ścigania".

Konwencja Rady Europy z 2011 roku o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tak zwana konwencja stambulska) ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 roku, a ratyfikowała - w 2015 roku. Sejm zagłosował w środę za ustawą wyrażającą zgodę na dokonanie przez prezydenta zmiany zakresu obowiązywania konwencji. Chodzi o zaktualizowanie kwestii zastrzeżeń, które Polska złożyła do konwencji w 2015 roku.

Wcześniej Sejm odrzucił wniosek mniejszości, który w czasie posiedzenia połączonych komisji sejmowych złożyła Hanna Gill-Piątek (Polska 2050). Chodziło o wycofanie zastrzeżeń złożonych na podstawie art. 78 ust. 2 konwencji do art. 55 i art. 58. Jak tłumaczyła podczas debaty sejmowej Gill-Piątek, w rządowym projekcie chodzi o utrzymanie w mocy częściowego wyłączenia art. 55 konwencji w stosunku do Polski. Jak podkreśliła, ma to fundamentalne znaczenie.