Coraz trudniej o głębokie relacje. "Paradoks naszych czasów"

Wysokie poczucie samotności dotyka czterech na dziesięciu mężczyzn w Polsce

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"Niepokochani" to audioserial Tomasza Słomczyńskiego o mężczyznach, którzy przeżyli kryzys i przerwali milczenie. Każdy odcinek opowiada prawdziwą historię anonimowego bohatera - pacjenta szpitala psychiatrycznego, który doświadczył kryzysu samobójczego. Kolejny - już w weekend.

Rafik (imię zmienione) swoje problemy ukrywa przed najbliższymi. Obstawiając zakłady bukmacherskie, zadłuża się na ponad 200 tysięcy złotych. O graniu i długach nie mówi swojej żonie. Wydaje się, że w pewnym momencie zaczyna stawać na nogi.

- Firma działa coraz lepiej, a po konsolidacji kredytu wzrasta moja zdolność kredytowa. Dalej czuję się potwornie samotny. Bo musisz wiedzieć, że prowadzenie takiego podwójnego życia, okłamywanie ukochanych osób, oznacza potworną samotność - opowiada bohater "Niepokochanych".