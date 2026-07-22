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Coraz trudniej o głębokie relacje. "Paradoks naszych czasów"

Sebastian Zakrzewski
Sebastian Zakrzewski
Wysokie poczucie samotności dotyka czterech na dziesięciu mężczyzn w Polsce
Wysokie poczucie samotności dotyka czterech na dziesięciu mężczyzn w Polsce
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Czterech na dziesięciu mężczyzn spotkanych w kolejce do urzędowego okienka bądź w pociągowym wagonie odczuwa wysoki poziom samotności. Ten temat - jak zauważa w rozmowie z TVN24+ psychoterapeuta prof. Sylwester Bębas - jest często sprowadzany do braku partnerki. - To znacznie głębsze zjawisko - podkreśla. Z czego wynika problem i jakie ma podłoże?Artykuł dostępny w subskrypcji

"Niepokochani" to audioserial Tomasza Słomczyńskiego o mężczyznach, którzy przeżyli kryzys i przerwali milczenie. Każdy odcinek opowiada prawdziwą historię anonimowego bohatera - pacjenta szpitala psychiatrycznego, który doświadczył kryzysu samobójczego. Kolejny - już w weekend.

Rafik (imię zmienione) swoje problemy ukrywa przed najbliższymi. Obstawiając zakłady bukmacherskie, zadłuża się na ponad 200 tysięcy złotych. O graniu i długach nie mówi swojej żonie. Wydaje się, że w pewnym momencie zaczyna stawać na nogi.

- Firma działa coraz lepiej, a po konsolidacji kredytu wzrasta moja zdolność kredytowa. Dalej czuję się potwornie samotny. Bo musisz wiedzieć, że prowadzenie takiego podwójnego życia, okłamywanie ukochanych osób, oznacza potworną samotność - opowiada bohater "Niepokochanych".

Pozostało 88% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie są główne przyczyny narastającego poczucia samotności wśród mężczyzn.
W jaki sposób wzorce wychowania wpływają na zdolność budowania bliskich relacji.
Jak pandemia i media społecznościowe zmieniły jakość kontaktów międzyludzkich.
Dlaczego liczba przyjaciół nie zawsze przekłada się na poczucie bliskości.
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Tagi:
ZdrowieZdrowie mężczyznSamotnośćZdrowie psychicznePsychologia
Sebastian Zakrzewski
Sebastian Zakrzewski
Dziennikarz tvn24.pl
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