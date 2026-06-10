Samoloty F-35 "Husarz" odbędą rajd po Polsce

Przygotowania do pierwszego "rajdu" F-35 po Polsce Źródło wideo: TVN24

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12 czerwca pierwsze polskie samoloty wielozadaniowe F-35 odbędą rajd po kraju pod nazwą "Powitanie z Polską". Wystartują z bazy w Łasku i polecą do Krakowa, Gdańska i Warszawy. Jak zapowiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk, chodzi o to, żeby Polacy mogli zapoznać się z najnowocześniejszym sprzętem.

Polska zamówiła 32 maszyny 5. generacji, produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Dostawy mają się zakończyć w 2029 r.

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