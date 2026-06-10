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Polska

Samoloty F-35 "Husarz" odbędą rajd po Polsce

Jan Piotrowski
Zespół autorów
Jan PiotrowskiOprac. Adam Styczek
|
_F-35
Przygotowania do pierwszego "rajdu" F-35 po Polsce
Źródło wideo: TVN24
Z bazy w Łasku wystartowały pierwsze polskie F-35. To najnowocześniejszy sprzęt natowski. Polska zamówiła 32 takie samoloty wielozadaniowe. Na razie mamy trzy. Oficjalne powitanie F-35 i rajd po Polsce odbędzie się w piątek. W Łasku był reporter Jan Piotrowski.

12 czerwca pierwsze polskie samoloty wielozadaniowe F-35 odbędą rajd po kraju pod nazwą "Powitanie z Polską". Wystartują z bazy w Łasku i polecą do Krakowa, Gdańska i Warszawy. Jak zapowiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk, chodzi o to, żeby Polacy mogli zapoznać się z najnowocześniejszym sprzętem.

Polska zamówiła 32 maszyny 5. generacji, produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Dostawy mają się zakończyć w 2029 r.

Zobacz też: F-35 "Husarz" ruszą w "rajd" po Polsce. Jak działają?

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Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Wojsko PolskiePolska i ŚwiatWładysław Kosiniak-Kamysz
Jan Piotrowski
Jan Piotrowski
Dziennikarz TVN24
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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