Sąd zdecydował o areszcie dla Pawła Szopy

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS wszczęto w grudniu 2023 roku w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, a w kwietniu 2024 roku sprawa została przejęta przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Śledztwo dotyczy między innymi dopuszczenia się w okresie od lutego 2021 roku do listopada 2023 roku przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mowa jest tu o "organizowaniu i procedowaniu zakupu towarów dla ww. Agencji, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego".

Obrońca Szopy: zażalenie z całą pewnością zostanie złożone

Do komunikatu prokuratury odniósł się na platformie X Bartosz Lewandowski - obrońca Pawła Szopy (przekazał zgodę na podawanie danych jego klienta - red.). Napisał, że sąd nie powiadomił go o terminie posiedzenia, "na którym za zapaść postanowienie o pozbawieniu człowieka wolności".

"Z informacji, które posiadam wynika, że sąd wydał orzeczenie na posiedzeniu niejawnym, a zatem - potocznie mówiąc - 'przy biurku' (sic), co uniemożliwiło przedstawienie obronie stanowiska w przedmiocie zażalenia prokuratora. To jest rażące naruszenie prawa do obrony gwarantowanego nie tylko przez przepisy polskiej procedury karnej, polskiej Konstytucji, ale również Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności".