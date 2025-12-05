Furgonetka rozbita w drzazgi. Sąd: to nie przestępstwo

Do kolizji doszło na S8 Źródło: Rafał Wacławek / RAWOTECH

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Najpierw zobaczmy nagranie.

21 marca 2019 roku, godzina 6.35. Na pasie awaryjnym trasy S8, na odcinku, który jest obwodnicą podwarszawskich Marek, stoi samochód dostawczy. Ma włączone światła awaryjne. Kierowca musiał się zatrzymać, bo poluzował się pakunek, który przewoził. Chce poprawić zapięcie okalających towar pasów, więc przechodzi do części towarowej. W aucie są jeszcze dwie osoby.

Nagle widzi, że wprost na nich jedzie rozpędzony tir. Nawet nie hamuje. Kierowca furgonetki nie ma wątpliwości, że nawet gdyby zaczął hamować, to już nie zdąży. Krzyczy do brata i do kolegi. Obaj wyskakują z samochodu: jeden w prawą stronę, drugi w lewą. Kierowca też odskakuje na bok.