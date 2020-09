"Powstaje obawa nadużywania pozycji ministra". RPO interweniuje w sprawie sędzi Morawiec

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przekazało w poniedziałek, że RPO przedstawił prokuratorowi krajowemu Bogdanowi Święczkowskiemu uwagi w sprawie sędzi Beaty Morawiec, gdyż ma poważne wątpliwości co do postępowania prokuratury, zmierzającego do postawienia jej zarzutów.