"Ryzyko miejscowych powodzi". Minister ostrzega

Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, odniósł się w "Rozmowie Piaseckiego" do sytuacji pogodowej w Polsce. - Prognozy wskazują na to, że trzeba być bardzo ostrożnym i przygotowanym, dlatego wszystkie nasze służby mają podwyższony stan gotowości - zapowiedział.

- To, o czym mówi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przekłada się automatycznie na działanie służb, także tych związanych z Ministerstwem Infrastruktury. Żebyśmy byli przygotowani, nawet jeżeli miejsce, w którym mieszkamy, nie jest na 100 procent obarczone prawdopodobieństwem wystąpienia wody z brzegów - przekazał minister.

Dariusz Klimczak dodał, że "żyjemy w czasach, kiedy ekstrema pogodowe rządzą". - Proszę wszystkich o obserwowanie prognozy pogody i stosowanie się do komunikatów, szczególnie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - zaapelował.

Jakie jest ryzyko powodzi i gdzie może ona wystąpić?

- Opady będą duże, intensywne, długotrwałe i to stwarza ryzyko wystąpienia miejscowych powodzi. Szczególnie na obszarach górskich, także w mniejszych rzekach (jest ryzyko wystąpienia wody z brzegów - red.). One (podtopienia) mogą mieć charakter punktowy - powiedział Dariusz Klimczak.

Minister dodał także, że "meteorolodzy, synoptycy nie mówią, że to będzie sytuacja analogiczna, czy podobna do tej z września 2024 roku". - Obszar oddziaływania jest zupełnie inny, to znaczy obejmuje teren od centrum na wschód kraju - przekazał.

- Tendencją jest to, że front przebiega właśnie w tej linii od południa poprzez województwo łódzkie, mazowieckie, ale także wschód, Podkarpacie i województwo lubelskie i tam trzeba mieć jak największą ostrożność - oświadczył minister.

- Zalecam korzystanie z oficjalnych informacji, które znajdują się na portalach rządowych każdej instytucji, od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przez Wody Polskie po kwestie związane z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa - przekazał.

Dariusz Klimczak poinformował, że "zagrożenie będzie występowało do końca tego tygodnia i w różnych miejscach kraju mogą występować określone sytuacje".

