Petru: Tusk pokazał się jako realista

"Nie odbieram tego jako zwrot"

- Wydaje mi się, że Europa musi być bardziej pragmatyczna w podejściu. Była być może zbyt idealistyczna. Wielkie cele klimatyczne to jest fajna rzecz, ale potem musimy do nich dojść. Jeżeli przechodzimy za szybko, zbyt dużym kosztem dla społeczeństwa, to społeczeństwo to odrzuca i zaczyna głosować na radykalne partie prawicy. Czy to we Francji, czy ostatnio w Niemczech, czy istnieje ryzyko również w Polsce. W związku z tym nie możemy bagatelizować rzeczywistości i brnąć w takie wskaźniki, które są zbyt trudne do osiągnięcia - ocenił Petru. Dodał, że "trzeba to urealnić".