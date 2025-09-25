Logo strona główna
Polska

"Nigdy nie będziemy się poddawać". Ruszył Campus Academy

Ruszył Campus Academy
Arleta Zalewska: przed głosowaniem nad nocną prohibicją w Warszawie, odbyło się spotkanie radnych KO z udziałem Trzaskowskiego i Kierwińskiego
Źródło: TVN24
W Międzyzdrojach ruszył Campus Academy. Uczestników powitali Rafał Trzaskowski, Barbara Nowacka i Sławomir Nitras. Do pierwotnej formuły Campusu Polska Przyszłości organizatorzy mają powrócić w przyszłym roku.

Inauguracja wydarzenia odbyła się w czwartek po południu. Uczestników powitał wiceszef Platformy Obywatelskiej i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Mówił, że jednym z podstawowych założeń tej imprezy było to, aby nie była partyjna. - To się udaje i to bardzo ważne, dlatego, że dzisiaj kontakt z młodym pokoleniem jest rzeczą dla nas wszystkich absolutnie fundamentalną - tłumaczył.

- Naszym celem na samym początku było właśnie to, żeby was wciągać do działalności albo żeby was zachęcać, żebyście kontynuowali swoją działalność i żebyście również przejmowali w swoje ręce Campus Polska Przyszłości, bo dzisiaj go współorganizujecie - zwrócił się do zgromadzonych Trzaskowski.

"Campus żyje"

Po nim głos zabrała Barbara Nowacka, ministra edukacji narodowej.

- Tęskniliście? My straszliwie. Ale wiedzieliśmy, że to się spotkamy, bo łączy nas znacznie więcej niż chwilowe działania. Łączy nas wspólnota myślenia o Polsce, w której każdy i każda jest słyszany, w szczególności młody człowiek, (….). Będziemy się wspólnie bić o lepszą przyszłość - powiedziała.

- Campus żyje, korzystajcie z tego. Rozmawiajcie, spotykajcie się, sieciujcie się. Znajdźcie chwilę, żeby odwiedzić morze. A przede wszystkim, świetnie się bawcie do niedzieli - zachęcała wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnuaer.

Sławomir Nitras, były minister sportu, wyraził nadzieję, że przyszłoroczny Campus Polska Przyszłości, który ma powrócić do Olsztyna, był "największy w historii". - Bo przegrywa ten, kto się poddaje, a my, (…), nigdy się nie będziemy poddawać, bo życie się toczy i każdego dnia trzeba walczyć o rację, o poglądy, o wartości, w które się wierzy - dodał.

Campus Polska Przyszłości

Pierwszy Campus Polska Przyszłości, zainicjowany przez Trzaskowskiego, odbył się na przełomie sierpnia i września 2021 roku. Uczestniczyło w nim tysiąc osób w wieku 18-35 lat, a złożyło się na niego 116 wydarzeń (paneli, warsztatów, debat, spotkań z twórcami), w których wzięło udział 211 prelegentów. Od 2021 wydarzenie odbywało się co roku, ostatnio w sierpniu 2024.

W tym roku, po przegranych wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski poinformował o odwołaniu Campusu Polska Przyszłości. "Z powodów dosyć oczywistych, nie możemy zorganizować Campusu Polska Przyszłości w dotychczasowej formule" - przekazał na X pod koniec lipca tego roku. Zamiast tego w Międzyzdrojach w województwie zachodniopomorskim od 25 do 28 września odbywa się impreza w formule Campus Academy.

campus 2
Nitras: nigdy nie będziemy się poddawać
Źródło: Zdjęcia organizatora

Campus Academy. "Tym razem gości politycznych będzie mniej"

Podobnie jak Campus Polska Przyszłości, Campus Academy również ma być przestrzenią dla młodych ludzi, którzy chcą wpływać na przyszłość swojego kraju, a jego organizatorem jest Fundacja Campus Polska.

- Tym razem gości politycznych będzie mniej i cały Campus będzie trochę mniejszy, bo liczba uczestników wyniesie około 500. Wciąż mamy jednak wielu nowych uczestników - powiedziała zaangażowana w organizację imprezy posłanka KO Agnieszka Pomaska, podkreślając, że nie postrzega Campusu jako wydarzenia politycznego, a z udziałem polityków. Jak dodała, zgodnie z założeniem tegoroczny Campus jest formułą przygotowawczą przed przyszłorocznym, który wróci "w pełnej formule", co prawdopodobnie wiązałoby się też z powrotem do lokalizacji w Olsztynie.

W ubiegłych latach do Olsztyna przyjeżdżali między innymi członkowie rządu, w tym premier Donald Tusk czy wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Na tegorocznej imprezie w Międzyzdrojach wśród politycznych gości znaleźli się (oprócz Trzaskowskiego) minister energii Miłosz Motyka (PSL), który weźmie udział w panelu poświęconym scenariuszom rozwoju energetycznego Polski, oraz były szef MSZ Jacek Czaputowicz i były szef PO Grzegorz Schetyna, którzy będą dyskutować na temat pozycji Polski na geopolitycznej mapie świata.

pc

Autorka/Autor: mjz/lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Zdjęcia organizatora

Rafał TrzaskowskiSławomir NitrasBarbara NowackaKatarzyna LubnauerPolityka
