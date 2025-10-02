Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Polska ma zostać podłączona do sieci rurociągów NATO. MON przygotowało wstępne porozumienie

Rurociągi NATO
Kosiniak-Kamysz: prezydent Duda akceptował Strategię Bezpieczeństwa Narodowego
Źródło: TVN24
Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało, że zostanie podpisane wstępne porozumienie w sprawie budowy sieci rurociągów, które połączą polską infrastrukturą paliwową z natowską. Obecnie rurociągi NATO kończą się w Niemczech.

Polska w piątek podpisze wstępne porozumienie dotyczące realizacji programu rozbudowy krajowej infrastruktury paliwowej w celu przyłączenia jej do systemu rurociągów NATO - poinformowało w czwartek Ministerstwo Obrony Narodowej. Porozumienie o współpracy zostanie podpisane pomiędzy Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP) a PERN S.A.

Jak podano w zapowiedzi wydarzenia, porozumienie dotyczy przyłączenia systemu obsługiwanego przez PERN S.A. do natowskiego systemu rurociągów paliwowych, a także budowy magazynów paliw na potrzeby sił zbrojnych Sojuszu.

Przedsięwzięcie ma wzmocnić pozycję Polski

Resort obrony podał, że inwestycja ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego i obronnego państwa. Jej realizacja zwiększy odporność Polski na kryzysy paliwowe, a także wzmocni pozycję kraju jako strategicznego partnera NATO w regionie.

"Inwestycja w infrastrukturę przesyłową i magazynową paliw wpisuje się w działania na rzecz zwiększenia mobilności wojsk i efektywności operacyjnej całego Sojuszu" - dodano.

W zapowiedzi podano, że dokument zostanie podpisany przez dyrektora ZIOTP płk. Mariusza Zyglarskiego oraz prezesa PERN S.A. Daniela Świętochowskiego, w obecności pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciecha Wrochny oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Cezarego Tomczyka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Admirał Rob Bauer
Czemu Polska, Dania i Estonia? Admirał Bauer o rosyjskich prowokacjach
Świat
Rakieta artyleryjska wysokiej mobilności (HIMARS) armii ukraińskiej
Takiej pomocy Ukraina jeszcze nie dostawała
Świat
Wojsko polskie, polscy żołnierze
Prezydent podjął decyzję. Tylu polskich żołnierzy pomoże Danii

Złożona infrastruktura wojskowa

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego to podległa Ministrowi Obrony Narodowej jednostka odpowiedzialna za przygotowanie, realizację i nadzór nad inwestycjami infrastrukturalnymi NATO w Polsce. Zajmuje się między innymi planowaniem, koordynacją oraz wdrażaniem projektów związanych z budową i modernizacją obiektów służących celom obronnym, w tym rurociągów, magazynów paliw i innych elementów infrastruktury wspierającej siły Sojuszu.

PERN S.A. z siedzibą w Płocku to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka zarządza infrastrukturą krytyczną, odpowiadając między innymi za tłoczenie rurociągami ropy naftowej w Polsce do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech: Schwedt i Leuna, oraz za magazynowanie w swych bazach na terenie całego kraju surowca i paliw płynnych.

W Polsce PERN S.A. zarządza siecią rurociągów naftowych sięgających ponad 2,5 tysiąca kilometrów, ale też produktowych, oraz posiada 19 baz paliw, których pojemność wynosi w sumie około 2,7 miliona metrów sześciennych, a także cztery bazy ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 miliona metrów sześciennych.

NATO wykorzystuje w wielu krajach rurociągi do transportowania paliwa między portami morskimi a bazami wojskowymi. Największy element tego systemu to Centralny Europejski Układ Rurociągów - Central Europe Pipeline System - który obejmuje kraje Beneluksu, Francję i Niemcy.

Centralny Europejski Układ Rurociągów NATO
Centralny Europejski Układ Rurociągów NATO
Źródło: NATO

Autorka/Autor: fil/kab

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: NATO

Udostępnij:
TAGI:
NATOPaliwoobronnośćMinisterstwo Obrony Narodowej
Czytaj także:
imageTitle
Mocne otwarcie Lecha w Lidze Konferencji
RELACJA
26-latek został tymczasowo aresztowany
Szukali go po śmiertelnym wypadku, sam się zgłosił
WARSZAWA
Jesień, wieczór, noc, mgła
Tutaj nocą szczypnie mróz
METEO
imageTitle
Jagiellonia podejmuje rywala z Malty
RELACJA
Życia 26-latka nie udało się uratować
Tragedia podczas rozbiórki budynku. Nie żyje młody mężczyzna
Kraków
Moskwa
Kreml odgraża się Brukseli. "Będzie odpowiedź"
BIZNES
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Wąska, bez oświetlenia i chodników. Ulica się zmieni
Magdalena Gruszczyńska
Ryszard Petru
Petru głosował przeciwko Pełczyńskiej-Nałęcz
Polska
pap_20250503_0FR (1) Warszawa, 03.05.2025. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych
Zawiadomienie na Żurka. Manowska o "groźbie"
Polska
Patrol Straży Granicznej
Incydent na Bałtyku. Nowy komunikat Straży Granicznej
Polska
EN_01663840_3333
Pierwszy taki przypadek od 200 lat. Sąd wyznaczył datę egzekucji
Tył maszyny drążącej TBM "Katarzyna"
Mogłoby się tam schronić 30 tysięcy osób, ale nikomu się nie spieszy
Bartosz Żurawicz
Kaufand
Sztuczka z butelką. Jest mocna reakcja sieci
BIZNES
Rondo Wiatraczna
Grochowska straci połączenie z rondem Wiatraczna
WARSZAWA
imageTitle
700 tysięcy dolarów tylko za wymianę trawnika przed Białym Domem
EUROSPORT
Grenlandia
Gigantyczne wsparcie dla Grenlandii od Unii Europejskiej
Bolid zarejestrowany w środę 1 października, około godz. 20
Bolid nad granicą z Ukrainą
METEO
przemyt rtg 02
Zatrzymanie na lotnisku w Bergamo. Zachowanie kobiety od początku budziło podejrzenia
19 min
pc
Sekretarz wojny kontra grubi generałowie
Trumpologia. Ameryka według Michała Sznajdera
Pomnik Walk Rewolucyjnych w Rzeszowie
Pomnik, który zna cała Polska, jest zabytkiem. Nie będzie można go wyburzyć
Rzeszów
Zimowe warunki na Śnieżce
"Widok jak z bajki" na Śnieżce
METEO
imageTitle
Puścił pięć bramek z Realem, otrzymał wyjątkowy prezent
EUROSPORT
imageTitle
Anisimova przetrwała tenisowy maraton. Ma szósty półfinał w sezonie
EUROSPORT
Mężczyzna miał krwawiącą ranę, uskarżał się na silny ból głowy
Poszli śladami krwi, znaleźli rannego mężczyznę
WARSZAWA
Książę Harry i księżna Meghan (2024)
Harry i Meghan żegnają przyjaciółkę. "Trzymała naszego synka Archiego, kiedy się urodził"
Atak przed synagogą w Manchesterze
"Akt terroru" w Manchesterze. Trzy osoby nie żyją
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
"To pułapka". Największy bank w Polsce ostrzega
BIZNES
Baszar al-Asad z żoną podczas otwarcia igrzysk azjatyckich w 2023 roku
Prawie dopadli dyktatora? "Źródło" mówi o szpitalu w Moskwie
Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Będzie pilotaż nocnej prohibicji w dwóch dzielnicach
WARSZAWA
Zatrzymanie Piotra R. w sprawie "mafii śmieciowej"
Sprawa "mafii śmieciowej". Prezes spółki i klubu żużlowego aresztowany
Poznań
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica