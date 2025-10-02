Kosiniak-Kamysz: prezydent Duda akceptował Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Źródło: TVN24

Polska w piątek podpisze wstępne porozumienie dotyczące realizacji programu rozbudowy krajowej infrastruktury paliwowej w celu przyłączenia jej do systemu rurociągów NATO - poinformowało w czwartek Ministerstwo Obrony Narodowej. Porozumienie o współpracy zostanie podpisane pomiędzy Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP) a PERN S.A.

Jak podano w zapowiedzi wydarzenia, porozumienie dotyczy przyłączenia systemu obsługiwanego przez PERN S.A. do natowskiego systemu rurociągów paliwowych, a także budowy magazynów paliw na potrzeby sił zbrojnych Sojuszu.

Przedsięwzięcie ma wzmocnić pozycję Polski

Resort obrony podał, że inwestycja ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego i obronnego państwa. Jej realizacja zwiększy odporność Polski na kryzysy paliwowe, a także wzmocni pozycję kraju jako strategicznego partnera NATO w regionie.

"Inwestycja w infrastrukturę przesyłową i magazynową paliw wpisuje się w działania na rzecz zwiększenia mobilności wojsk i efektywności operacyjnej całego Sojuszu" - dodano.

W zapowiedzi podano, że dokument zostanie podpisany przez dyrektora ZIOTP płk. Mariusza Zyglarskiego oraz prezesa PERN S.A. Daniela Świętochowskiego, w obecności pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciecha Wrochny oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Cezarego Tomczyka.

Złożona infrastruktura wojskowa

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego to podległa Ministrowi Obrony Narodowej jednostka odpowiedzialna za przygotowanie, realizację i nadzór nad inwestycjami infrastrukturalnymi NATO w Polsce. Zajmuje się między innymi planowaniem, koordynacją oraz wdrażaniem projektów związanych z budową i modernizacją obiektów służących celom obronnym, w tym rurociągów, magazynów paliw i innych elementów infrastruktury wspierającej siły Sojuszu.

PERN S.A. z siedzibą w Płocku to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka zarządza infrastrukturą krytyczną, odpowiadając między innymi za tłoczenie rurociągami ropy naftowej w Polsce do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech: Schwedt i Leuna, oraz za magazynowanie w swych bazach na terenie całego kraju surowca i paliw płynnych.

W Polsce PERN S.A. zarządza siecią rurociągów naftowych sięgających ponad 2,5 tysiąca kilometrów, ale też produktowych, oraz posiada 19 baz paliw, których pojemność wynosi w sumie około 2,7 miliona metrów sześciennych, a także cztery bazy ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 miliona metrów sześciennych.

NATO wykorzystuje w wielu krajach rurociągi do transportowania paliwa między portami morskimi a bazami wojskowymi. Największy element tego systemu to Centralny Europejski Układ Rurociągów - Central Europe Pipeline System - który obejmuje kraje Beneluksu, Francję i Niemcy.

Centralny Europejski Układ Rurociągów NATO Źródło: NATO