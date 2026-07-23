Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
RELACJA

Rozpad PiS? Fiasko rozmów Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Relacja

|
Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki
Co wydarzyło się w czwartek przy Nowogrodzkiej? Relacja Jana Piotrowskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Slawomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl
Mateusz Morawiecki spotkał się w czwartek po południu z Jarosławem Kaczyńskim. Mimo trzech godzin rozmów "nie ma rozstrzygnięcia" - poinformował po spotkaniu rzecznik PiS. O północy z kolei minął termin partyjnego ultimatum. Co teraz może się wydarzyć? Jakie są możliwe scenariusze? Co o rozłamie w PiS mówią politycy? Sytuację relacjonujemy w TVN24 i na tvn24.pl.

Minął czas ultimatum, które wyznaczył członkom PiS Jarosław Kaczyński. Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii był do północy. Sam prezes PiS taką lojalkę podpisał.

W piątek w południe prezes PiS ma wygłosić oświadczenie.

Wcześniej w czwartek odbyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Po jego zakończeniu rzecznik PiS Rafał Bochenek napisał, że "rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej".

W tvn24.pl relacjonujemy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości:

Sortowanie:
10 minut temu

"Deklarację przyjęcia do PiS podpisałem wiele lat temu. Od tego czasu nic się nie zmieniło. Dla ułatwienia publicznie dalej potwierdzam gotowość pracy dla naszej formacji politycznej. Nie odchodzę z PiS. Natomiast nie dam się zmusić do podpisywania lojalek, które dotyczą zamykania się naszej partii na wyborców" - napisał o północy Piotr Mueller.

"Nasza praca musi uwzględniać prawo do mówienia szczerze, do rzeczowej dyskusji wewnątrz partii, ale też do otwartości na inne środowiska, które w przyszłości mogłyby ponownie głosować na naszą formację. Zamykanie się w wieży z kości słoniowej to ogromny błąd. Tylko tyle i aż tyle. Inaczej nie zdobędziemy ponownie wysokiego poparcia wyborców" - dodał.

12 minut temu

Minęło ultimatum prezesa PiS. Jarosław Kaczyński ma o godzinie 12.00 wydać oświadczenie.

Klatka kluczowa-580870
Minęło ultimatum prezesa PiS. Jarosław Kaczyński ma o godzinie 12.00 wydać oświadczenie
23:59

"Przechodziłem z moją partią różne czasy i nie dam sobie wmówić grupie intrygantów, że jestem rozłamowcem" - napisał na platformie X Szymon Szynkowski vel Sęk.

Poseł w obszernym wpisie podkreślił, że jego "wieloletnia działalność w partii i stowarzyszeniach nigdy jak dotąd nie była przedmiotem krytyki czy uwag". "Od kilku tygodni ja i moi koledzy oraz koleżanki jesteśmy bezpardonowo atakowani za chęć poszerzenia aktywności PiS, która ma prowadzić do tego by nasza partia nie utknęła na 25-27 proc ale powalczyła o zwycięstwo w 2027 r." - przekazał.

"Jeśli ktoś uważa, że stłamszenie nas, a następnie usunięcie z partii przysłuży się PiS, bierze pełną odpowiedzialność za takie działanie. Nie mówię tutaj o Prezesie PiS, o którego dobrej woli jestem przekonany, ale o grupie która postanowiła doradzać mu tak, by usunąć z partii ludzi, których aktywność może być dla nich zagrożeniem. Ich działalność nie zaszkodzi nam, ale na pewno szkodzi zarówno PiS jak i Polsce" - ocenił.

"Cały czas jednak jestem przekonany, że te szkodliwe działania można powstrzymać. Nie ‘zamrażanie’ i lojalki doprowadziły Prawo i Sprawiedliwość do władzy w 2015 i 2019 r. ale szeroka oferta programowa i personalna obozu Zjednoczonej Prawicy. Moja deklaracja członkowska złożona do PiS w 2001 roku cały czas pozostaje aktualna. Jak i chęć wspólnej pracy dla Polski" - dodał.

23:37

"Nikt nikogo nie wyrzuca. Każdy sam składając deklarację określa, czy chce być w partii, czy w stowarzyszeniu. I tyle. Deklaracji nie złożyła dotychczas tylko wąska grupa ludzi ze stowarzyszenia p. M. Morawieckiego. Czas jest do północy" - przekazał Rafał Bochenek na platformie X.

23:35

"Piotr, choćbyś wypisywał tutaj najróżniejsze zaklęcia, rzeczywistość jest zgoła odmienna i daleko odbiega od Twoich 'wyjaśnień i interpretacji'. Smutne to co robicie..." - napisał rzecznik PiS Rafał Bochenek w odpowiedzi na wpis Piotra Muellera.

23:30

Marek Jakubiak przedstawiając kulisy spotkania Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim, stwierdził, że Jacek Sasin "po prostu wepchnął się w tę rozmowę". - No i powiem szczerze, z tego, co ja już wiem, zepsuł tę rozmowę - dodał.

Na wypowiedź lidera Wolnych Republikanów zareagował Jan Kanthak. "Najpierw robienie z rzecznika partii wariata za to, że przekazuje komunikaty uzgodnione z Panem Prezesem, teraz atak na Jacka Sasina za to, że uczestniczy w spotkaniu, na które został zaproszony" - napisał na platformie X.

"Po co tak kłamać? Tak samo ci, którzy mówią, że chcą jedności i troszczą się o PiS, a od miesięcy nie płacą ani złotówki na utrzymanie partii, która umożliwiła im pełnienie tych zaszczytnych funkcji" - dodał.

22:00

"Ambicja jest potrzebna, ale gdy ambicja przemienia się w obsesję tracą na tym wszyscy" - napisał szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. 

Przekonywał, że wszystkie działania stowarzyszenia Rozwój Plus "mogą być dalej prowadzone". "Prawo i Sprawiedliwość zapewni finansowanie tych inicjatyw. Samo Stowarzyszenie będzie mogło istnieć, zostanie tylko czasowo zamrożone. Taka oferta dla Mateusza Morawieckiego leżała dziś na stole i została niestety odrzucona" - dodał. 

Zaapelował do koleżanek i kolegów ze stowarzyszenia. "Wybierzcie wspólną walkę o Polskę i zaufajcie naszemu liderowi Panu Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. To on prowadził nas do zwycięstw, to on wypracowywał i wdrażał strategie polityczne, które sprawiały, że PiS wygrywał i mógł zmieniać Polskę na lepsze. Jeszcze jest czas" - napisał. 

21:48

Politolożka doktor habilitowana Anna Siewierska (Uniwersytet Rzeszowski) oceniła w specjalnym wydaniu magazynu "Polska i Świat" w TVN24, że "chyba pierwszy raz do tego stopnia emocje zostały rozgrzane, że ten konflikt przerodził się w konflikt osobisty wielu konkretnych polityków, którzy nie szczędzą sobie gorzkich słów".

W jej ocenie "to jest bardzo dobrze przemyślana strategia przede wszystkim Mateusza Morawieckiego, który już od dobrych kilkunastu miesięcy, a intensywnie od kilku miesięcy wysyłał sygnały, że buduje swoje własne ugrupowanie". - Wiedział o tym i wie cały czas, bo jeszcze sprawy się nie rozstrzygnęły, że nie może odejść z PiS-u, bo zostałby okrzyknięty zdrajcą. Natomiast dostanie z całą pewnością pewne głosy za to, że z partii zostanie usunięty. I przypuszczam, że tak się właśnie stanie - mówiła.

- To znaczy on gra na to, żeby z jednej strony głosić jedność partii i mówić, jak bardzo mu zależy na jedności Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej strony bardzo pragmatycznie działać w taki sposób, żeby z tej partii został usunięty - kontynuowała. 

Według politolożki Kaczyński "nie ma innego wyjścia niż taki ruch zrobić". 

Politolożka Anna Siewierska o "bardzo dobrze przemyślanej strategii Mateusza Morawieckiego"
Źródło: TVN24
21:14

Do sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości odniósł się minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak (Koalicja Obywatelska). - Prezes PiS potwierdził, że zostaje w PiS. Rozpad PiS staje się farsą" - napisał.

20:58

Stowarzyszenie Morawieckiego powstało już kwietniu. - Jarosław Kaczyński widział, że Mateusz Morawiecki się zbroi, że buduje swój projekt. I to jest zawsze ten dylemat, kiedy to zrobić i kiedy to uciąć, bo w kalendarzu wyborczym zawsze nadchodzi taki punkt, kiedy jest już za późno, bo rozpoczyna się kampania - mówił Radomir Wit w programie "W kuluarach" w TVN24. 

- Najwyraźniej Jarosław Kaczyński doszedł do wniosku, że mimo wszystko poświęci te tematy, którymi mógłby uderzać w koalicję rządzącą, a wykorzysta wakacje i okres wakacyjny do tego, żeby dokonać rozrachunków w swojej partii - analizował sytuację w PiS dziennikarz TVN24. 

Radomir Wit: Jarosław Kaczyński widział, że Mateusz Morawiecki się zbroi
Źródło: TVN24
20:49

Krzysztof Szczucki odniósł się do wysuwanej przez Rafała Bochenka kwestii "zamrożenia" działalności stowarzyszenia Rozwój Plus. Według rzecznika partii taką propozycję miał usłyszeć Morawiecki na czwartkowym spotkaniu z Kaczyńskim. 

"Czytam i oczom nie wierzę! Gdzie tu kompromis? To Mateusz Morawiecki zaproponował 21 punktów kompromisu, adresujących wszystkie wypowiadane obawy i zarzuty wobec Stowarzyszenia. Zostały gremialnie odrzucone" - napisał Szczucki na X i dodał: "Naprawdę nie warto odwracać kota ogonem!". 

20:36

"To ostatnie godziny szansy na jedność, w którą nadal wierzę" - napisał Przemysław Czarnek na X. 

Polityk przypomniał, że to on jest kandydatem partii na premiera. "Od blisko pięciu miesięcy, jednomyślną decyzją Pana Prezesa @OficjalnyJK i Komitetu Politycznego, stoję na czele kampanii programowej" - czytamy we wpisie Czarnka. 

"Raz jeszcze apeluję do moich, często dziś zagubionych, przyjaciół. Ocknijcie się. Idźmy razem po zwycięstwo" - zwrócił się do polityków PiS.

20:31

- Jarosław Kaczyński ma świadomość tego, że Mateusz Morawiecki nie jest jedynym, który próbuje sobie na boku coś budować. I tych osób, które wyrywają coś dla siebie z tej partii, jest przecież wiele - oceniła reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska w programie "W kuluarach". 

Katarzyn Gozdawa-Litwińska: Morawiecki nie jest jedynym, który próbuje w PiS budować coś na boku
Źródło: TVN24
20:17

Zdaniem reportera "Faktów" TVN Michała Tracza już doszło do rozłamu w PiS, nawet jeśli partia Jarosława Kaczyńskiego "jutro się nie rozpadnie". - To, jak oni ze sobą rozmawiają, jakiego używają języka. Jeżeli grożą sobie pozwami i żądają pieniędzy za swoje słowa, to ten rozłam już jest faktem - mówił. 

TVN24
Michał Tracz: rozłam w PiS jest już faktem
Źródło: TVN24
20:10

W TVN24 trwa wydanie specjalne programu "W kuluarach"

20:00

Napiętą sytuację w PiS komentują też politycy koalicji rządzącej. "Prezes Kaczyński podpisał lojalkę wobec prezesa Kaczyńskiego. Takie rzeczy tylko w PiSie" - napisał poseł Lewicy Tomasz Trela. 

19:58

Jutro o godzinie 12 prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej w Warszawie. 

19:56

O konflikt w PiS był pytany prezydent Karol Nawrocki na spotkaniu z mieszkańcami Dębicy (województwo podkarpackie). 

Nawrocki o konflikcie w Prawie i Sprawiedliwości
Źródło: TVN24
19:53

Bocheński był pytany o wypowiedź Piotra Muellera, który sugerował, że w PiS jest "grupa intrygantów", która ma próbować "wypchnąć" Morawieckiego z partii. - Najbardziej w tej wypowiedzi boli mnie fakt, że Piotr Mueller mówi w taki sposób, jakby pan prezes Jarosław Kaczyński był ubezwłasnowolniony - odparł Bocheński. Jak ocenił europoseł, prezes "absolutnie podejmuje swoje świadome decyzje" i "kieruje się swoim zmysłem politycznym". 

- Bardzo mnie dziwi, że tak młody eurodeputowany wygłasza takie ostre sądy na ten temat - podkreślił. 

"Ja nie chcę, żeby Donald Tusk się cieszył"
Źródło: TVN24
19:44

- Nie ma takiej działalności politycznej, społecznej, intelektualnej, którą mógłby prowadzić Mateusz Morawiecki w stowarzyszeniu, a nie mógłby w Prawie i Sprawiedliwości. Nigdy niczego mu nie zabraniano, nigdy go nie wypychano - mówił Bocheński w TVN24. 

- Miał, ma cały czas zespół pracy dla Polski. Może przedstawiać programy, analizy, strategie - dodał. 

19:41

- Mateusz Morawiecki jakby odmówił kompromisu panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i nie złożył oświadczenia o chęci bycia członkiem Prawa i Sprawiedliwości, co oznacza wolę opuszczenia Prawa i Sprawiedliwości - przekonywał europoseł PiS i dodał, że dotyczy to także grupy polityków skupionych wokół byłego premiera. 

19:38

Co działo się dzisiaj przy Nowogrodzkiej? - Mieliśmy normalne spotkania i rozmowy w związku z sytuacją, która nas niezmiernie martwi - powiedział Bocheński w TVN24. 

19:35

Gościem "Faktów po Faktach" w TVN24 jest europoseł PiS Tobiasz Bocheński. 

19:35

"Odrzucenie propozycji Prezesa przez tę grupę i ich zachowanie z ostatnich dni, szczególnie zajadłe ataki na każdego kto ma inne od nich zdanie, pokazują że słowa o chęci pozostania w PiS są tylko fałszywą pozą" - napisał na X poseł PiS Sebastian Kaleta. 

19:23

"Od początku naszym celem było porozumienie, a nie pogłębianie sporu. Dlatego przedstawiliśmy 21 bardzo konkretnych i pozytywnych propozycji, które stanowią gwarancję, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie będzie odrębnym projektem politycznym ani konkurencją dla Prawa i Sprawiedliwości" - oświadczył Marcin Horała. 

We wpisie na X wymienił pięć propozycji ich środowiska. 

19:18

Piotr Mueller skomentował wpis rzecznika PiS. Jego zdaniem propozycja "zamrożenia" działalności Rozwoju Plus to "w praktyce likwidacja stowarzyszenia". 

Przypomniał, że "oświadczenie o przynależności do partii" podpisał "każdy z członków partii, gdy do niej wstępował"

19:05

Prowadząca Anna Jędrzejowska zwróciła uwagę, że Wójcik wywodzi się z Suwerennej Polski - partii, która także ma za sobą konflikty z kierownictwem PiS-u. 

- Główna różnica polega na tym, że my wywodzimy się z tego samego korzenia politycznego. Natomiast Mateusz Morawiecki był doradcą Donalda Tuska. Prawdopodobnie dziś, gdyby nie Prawo i Sprawiedliwość, byłby albo prezesem spółki skarbu państwa, albo prezesem banku, a w najgorszym razie doradcą razem z Andrzejem Domańskim Donalda Tuska. Prawdopodobnie tak by to się wszystko odbywało - odparł Wójcik. 

18:55

- Nie można dalej akceptować sytuacji, w której ktoś w istocie prowadzi sobie kampanię jak drugi kandydat na premiera - mówił Wójcik o Morawieckim. Pytany, czy obóz byłego premiera zostanie wykluczony z PiS, jeśli nie podpiszą oświadczeń, odpowiedział: - Oczywiście. Poczekajmy na konferencję pana prezesa. Prawdopodobnie jutro ona się odbędzie. 

- Dzisiaj pan Morawiecki dostał różne propozycje na stół (…) Jarosław Kaczyński wyciągnął rękę. Została odepchnięta. A teraz jest próba narzucenia jakiejś narracji, że oto oni są otwarci - ocenił Wójcik. 

- Nikt tak nie sprzeciwił się Jarosławowi Kaczyńskiemu, jak Mateusz Morawiecki, który demonstracyjnie nawet nie przychodzi na prezydia, bo mu się nie podobają członkowie prezydium. Przecież to jest chore - podkreślił. 

Wójcik: Jarosław Kaczyński wyciągnął rękę. Została odepchnięta
Źródło: TVN24
18:50

- Jeżeli się jest wiceprezesem największej partii w Polsce, a taką osobą jest Mateusz Morawiecki, to się uczestniczy w prezydiach, gdzie się ustala linię partii. Nie tworzy się stowarzyszenia, które ma cele polityczne, nie buduje się struktur regionalnych. Mateusz Morawiecki dzisiaj działa w istocie w taki sposób, że to jest niezwykle szkodliwe nie tylko dla partii, ale dla Polski - wymieniał poseł PiS. 

18:47

- Nie może być tak, że jest partia w partii albo partia obok partii - komentował Wójcik. 

18:46

Gościem "Tak jest" w TVN24 był poseł PiS Michał Wójcik. Jak poinformował, wypełnił oświadczenie o przynależności do partii w "pierwszym dniu, kiedy tylko miał możliwość". 

18:18

"Tak walczą o jedność partii, że kamień na kamieniu nie zostanie" - skomentował sytuację w PiS premier Donald Tusk. 

18:10

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że prezes partii Jarosław Kaczyński również złożył oświadczenie o przynależności do ugrupowania. Zamieścił też zdjęcie. 

Bochenek odniósł się też do wcześniejszego spotkania Kaczyńskiego i Morawieckiego. Jak podkreślił, prezes miał złożyć "szereg kompromisowych propozycji", w tym "nie likwidacji, a zamrożenia stowarzyszenia 'Rozwój Plus' do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienia całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej wsparciem" - napisał na X i dodał: "ta propozycja również nie uzyskała akceptacji". 

W ocenie rzecznika PiS "rozmowy nie doprowadziły do pozytywnego finału także z uwagi na to", że Morawiecki "nie przystał na równe traktowanie wszystkich posłów w klubie, chcąc jednocześnie zastrzec dla siebie szczególne warunki funkcjonowania w partii". 

17:53

Dziennikarz TVN24 Radomir Wit zwrócił uwagę, że na spotkaniu Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego pojawił się również Jacek Sasin. - To było już dodatkowym gestem, który pokazywał, że właściwie w pewnym sensie klamka zapadła, czyja narracja okazała się bardziej skuteczna - ocenił. 

17:44

Jacek Sasin zasugerował, że trwa "próba wciągnięcia" prezydenta Karola Nawrockiego w "spór w @pisorgpl między politykami lojalnymi wobec Prezesa @OficjalnyJK a osobami poszukującymi własnej ścieżki kariery". 

"Skończcie z tym!" - zaapelował. 

17:40

Poseł PiS Kacper Płażyński zwrócił się w mediach społecznościowych do Morawieckiego. "Skoro chcecie być w @pisorgpl to dlaczego związani z Tobą europarlamentarzyści od wielu miesięcy nie płacą na @pisorgpl składek?" - zarzucił obozowi byłego premiera. 

"Emeryci płacą, a Ci którzy zarabiają bajońskie pieniądze w Brukseli nie muszą? Rozmawiałeś z nimi o tym? To jest ta jedność? Przy okazji, kto finansuje Waszego grilla?" - czytamy dalej. 

To nie pierwsze spięcie Płażyńskiego z harcerzami. We wtorek oskarżył Marcina Horałę o "łgarstwo"

17:34

Dziennikarka TVN24 Dominika Ziółkowska pytała o spór w PiS Roberta Telusa. - Trzeba jedną podjąć decyzję, złożyć oświadczenie. Szefostwo decyduje o czymś (…) jeżeli się chce być w tej grupie, to trzeba tę decyzję wykonywać - mówił na sejmowym korytarzu. 

- To tak wygląda, jakbyśmy mieli małżeństwo, rodzinę, a nagle ojciec tej rodziny wije sobie swoje gniazdko gdzieś obok. Ale tu mówi: ja chcę być (w rodzinie), ale (widzą) wszyscy, że wije. No nie. Albo jestem, albo nie jestem, albo podejmuję decyzję i jestem razem z tą grupą, albo nie jestem. To jest prosta rzecz - ocenił Telus. 

Robert Telus o sytuacji w PiS: albo podejmuję decyzję i jestem razem z tą grupą, albo nie jestem
Źródło: TVN24
17:20

Przed siedzibą PiS jest reporter TVN24 Jan Piotrowski. Jak relacjonował, przy Nowogrodzkiej "zjawili się najwięksi oponenci Mateusza Morawieckiego", w tym Patryk Jaki i Tobiasz Bocheński. 

- Nieoficjalnie słyszymy, że jest nadzieja, że część polityków zreflektuje się (otoczenie Morawieckiego), jednak przyjadą do partyjnej centrali i podpiszą oświadczenia - mówił dziennikarz. 

Piotrowski podkreślił, że dotychczas w siedzibie PiS nie pojawił się nikt z obozu Morawieckiego.

Rozmowy przy Nowogrodzkiej. Relacja Jana Piotrowskiego
Źródło: TVN24
17:09

Głos zabrał w mediach społecznościowych także europoseł PiS Tobiasz Bocheński. "Każdy poseł, senator i europoseł @pisorgpl ma wolny wybór: zostać czy dobrowolnie wyjść" - czytamy w jego wpisie na X. 

"Pozostaje apelować: wybierzcie walkę z Tuskiem w Prawie i Sprawiedliwości, a nie rozłamy, podziały i kłótnie" - dodał. 

17:07

"Premier Mateusz Morawiecki złożył szereg propozycji porozumienia. Granicą jest tylko dalsze istnienie Stowarzyszenia Rozwój Plus i wycofanie upokarzających lojalek. Nie osiągnięto porozumienia" - napisał na X europoseł PiS Waldemar Buda. 

17:04

Z wpisu na profilu stowarzyszenia Rozwój Plus wynika, że obóz Morawieckiego nie rezygnuje z zaplanowanego na 31 lipca wydarzenia, zwanego w mediach również grillem. 

"Zostało już tylko 8 dni" - czytamy. 

16:57

- W dłuższej (perspektywie) to się okaże (…) mamy jeszcze gracza, którym jest Karol Nawrocki, który bardzo chętnie chciałby roztoczyć patronat nad prawicą - dodał. - Tam jest zbyt wielu tych, którzy noszą buławy w plecakach, jest zbyt wiele ambicji, więc to jest tylko takie, można by powiedzieć, przysłowiowe marzenie Karola Nawrockiego - mówił. 

- W perspektywie wyborów na pewno PiS traci. Zobaczymy, jak zostanie przyjęty na tym rynku politycznym nowy byt Mateusza Morawieckiego - podsumował politolog w TVN24. 

16:53

Kto może skorzystać na sporze w PiS? - W krótkiej perspektywie to oczywiście może zyskać Koalicja Obywatelska - ocenił ekspert. 

16:50

Gościem wydania specjalnego w TVN24 był doktor Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. 

16:43

- Moje oświadczenie napisałam już wiele dni temu, podobnie jak większość posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się opamiętają i normalnie je podpiszą - powiedział Wojciechowska van Heukelom. 

- Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam - przyznała. 

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom: liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam
Źródło: TVN24
16:26

Oświadczenie po spotkaniu Morawiecki-Kaczyński opublikował Piotr Mueller, polityk związany z obozem byłego premiera. 

"Przedstawiliśmy cały wachlarz propozycji kompromisu. Wyciągnęliśmy rękę do porozumienia i położyliśmy na stole konkretne dowody naszej dobrej woli, lojalności wobec obozu oraz odpowiedzialności za jego przyszłość" - czytamy we wpisie na X. 

"Nie ma naszej zgody na podpisywanie lojalek, wymuszanie podpisów ani składanie upokarzających deklaracji" - podkreślił polityk. "Chcemy porozumienia, nie upokorzenia. Silnego Prawa i Sprawiedliwości, a nie partii coraz mniejszej i zamkniętej" - dodał. 

16:24

Z dziennikarzami rozmawiała również posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom. - Nie mam żadnych informacji dla Państwa. Proszę czekać na oficjalne komunikaty - zaczęła. - Nie ma jeszcze północy. Zobaczymy jak się zachowa Kopciuszek - powiedziała. 

- O północy dzieją się magiczne rzeczy. Zobaczymy - dodała. 

16:21

Po godzinie 16 na Nowogrodzką przyjechał europoseł PiS Tobiasz Bocheński. - Proszę się uzbroić troszeczkę w cierpliwość - powiedział dziennikarzom, pytany o to, co po spotkaniu Morawieckiego z Kaczyńskim. 

Pytany, czy w siedzibie partii planowane jest teraz posiedzenie władz prezydium komitetu politycznego, polityk uśmiechnął się i odjechał za bramę. 

Klatka kluczowa-580229
Tobiasz Bocheński przyjechał do siedziby PiS
Źródło: TVN24
16:17

Wśród nich był szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak - przekazał reporter TVN24 Jan Piotrowski. 

16:16

Po spotkaniu Kaczyńskiego z Morawieckim, na Nowogrodzką przybywają kolejni politycy PiS. 

15:53

Jacek Sasin informował rano, że wciąż brakuje "około 40 oświadczeń" od osób, które "zadeklarowały się jako członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus"

15:52

Posłowie i europarlamentarzyści PiS mają do końca dnia czas na złożenie oświadczeń o braku przynależności do stowarzyszeń.

Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
zawal atak serca shutterstock_2261265675
Groźniejsza niż cholesterol. Warto zbadać ją raz w życiu
Zuzanna Kuffel
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
Tajemnice III RP
Udostępnij:
Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćMateusz MorawieckiJarosław Kaczyński
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
639204386013817934
Dobry tylko początek. GKS w trudnej sytuacji przed rewanżem
EUROSPORT
imageTitle
Popłynął na medal. Michał Pasiut wicemistrzem świata
EUROSPORT
Fakty po faktach - Sylwia Gregorczyk-Abram
RPO chce spotkać się z prezydentem. "To on trzyma ten długopis"
Polska
Żołnierze amerykańscy w Polsce
Baza USA w Polsce, wiceministra z nowymi informacjami. "Mogę ogłosić"
Polska
imageTitle
Medal odpłynął. Zwolińska daleko w koronnej konkurencji
EUROSPORT
Burza, noc, pioruny, Polska
Alarmy IMGW w 11 województwach
METEO
Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi
Powodzie po monsunowych ulewach. Nie żyje kilkadziesiąt osób
METEO
kiruna kopalnia szwecja shutterstock_2672439867
Mają bogate złoża na północy. Teraz chcą wyjść na prowadzenie
BIZNES
42 min
2307_kuluary
"Jeden z posłów PiS powiedział wprost: nas już nie ma"
W kuluarach
Wieczorna burza
Gdzie jest burza? Tu wciąż się błyska
METEO
Fakty po faktach - Tobiasz Bocheński
Bocheński: Morawiecki się zagubił
Fakty po faktach
AA_23072026_cmrxsw3g
Droga przez mękę i sporo szczęścia. Raków z zaliczką przed rewanżem
EUROSPORT
19-letnia Oliwia po wypadku nie miała żadnych obrażeń
Tajemnica śmierci 19-letniej Oliwii
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Nawrocki pytany o konflikt w PiS. "To jest moje zadanie?"
Polska
Zderzenie na trasie S8 (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie pięciu aut na S8
WARSZAWA
imageTitle
Problem finalistów Wimbledonu. Olimpijski terminarz wyzwaniem
EUROSPORT
Policjanci zlikwidowali nielegalne laboratorium
Zlikwidowali laboratorium narkotykowe, zatrzymali cztery osoby
WARSZAWA
Żółw morski
Żółw ugryzł trzy osoby u wybrzeży Chorwacji
METEO
shutterstock_2645052571 (1)
Ucieczka modeli AI. "Obawy są zasadne"
BIZNES
imageTitle
Pogaczar poważnie osłabiony przed kluczowymi etapami
EUROSPORT
Funkcjonariusze CBZC zabezpieczyli m.in. 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych i nośniki danych
Oferowali w sieci ataki hakerskie. Mają od 12 do 16 lat
Polska
Tramwaje na Marszałkowskiej
Remonty torowisk. W weekend duże utrudnienia w centrum
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Nawrocki złożył drugi wniosek o referendum. "Chcieliście nowe pytanie?"
BIZNES
Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński
Kaczyński podpisał oświadczenie. Jest zdjęcie
Polska
Jeff Bezos
Miliarder Bezos zainteresowany klubem z Premier League
BIZNES
Premier Donald Tusk
Konflikt w PiS. Jedno zdanie Tuska
Polska
Przez śnieżyce w Argentynie utknęło kilkuset kierowców ciężarówek
Śnieżyca uwięziła kilkuset kierowców
METEO
Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich
Tramwaje wrócą na Aleje Jerozolimskie. Na razie tylko częściowo
WARSZAWA
imageTitle
Liczba Polaków w Barcelonie musi się zgadzać. Reprezentant w Dumie Katalonii
EUROSPORT
Za kierownicą siedział 37-latek
Pirat drogowy z A1 z zarzutami, jest decyzja o areszcie
Katowice
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica