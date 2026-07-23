Rozpad PiS? Fiasko rozmów Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Relacja

"Przechodziłem z moją partią różne czasy i nie dam sobie wmówić grupie intrygantów, że jestem rozłamowcem" - napisał na platformie X Szymon Szynkowski vel Sęk.

Poseł w obszernym wpisie podkreślił, że jego "wieloletnia działalność w partii i stowarzyszeniach nigdy jak dotąd nie była przedmiotem krytyki czy uwag". "Od kilku tygodni ja i moi koledzy oraz koleżanki jesteśmy bezpardonowo atakowani za chęć poszerzenia aktywności PiS, która ma prowadzić do tego by nasza partia nie utknęła na 25-27 proc ale powalczyła o zwycięstwo w 2027 r." - przekazał.

"Jeśli ktoś uważa, że stłamszenie nas, a następnie usunięcie z partii przysłuży się PiS, bierze pełną odpowiedzialność za takie działanie. Nie mówię tutaj o Prezesie PiS, o którego dobrej woli jestem przekonany, ale o grupie która postanowiła doradzać mu tak, by usunąć z partii ludzi, których aktywność może być dla nich zagrożeniem. Ich działalność nie zaszkodzi nam, ale na pewno szkodzi zarówno PiS jak i Polsce" - ocenił.

"Cały czas jednak jestem przekonany, że te szkodliwe działania można powstrzymać. Nie ‘zamrażanie’ i lojalki doprowadziły Prawo i Sprawiedliwość do władzy w 2015 i 2019 r. ale szeroka oferta programowa i personalna obozu Zjednoczonej Prawicy. Moja deklaracja członkowska złożona do PiS w 2001 roku cały czas pozostaje aktualna. Jak i chęć wspólnej pracy dla Polski" - dodał.