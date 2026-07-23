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RELACJA

Rozpad PiS? Fiasko rozmów Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Relacja

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Poseł PiS Jacek Sasin wjeżdża na teren siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej
Rozmowy przy Nowogrodzkiej. Relacja Jana Piotrowskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
Nie ma naszej zgody na podpisywanie lojalek - napisał Piotr Mueller po spotkaniu Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim, na którym pojawił się również Jacek Sasin. Jak poinformował rzecznik PiS, mimo trzech godzin rozmów, "nie ma rozstrzygnięcia". Najnowsze informacje relacjonujemy w TVN24 i tvn24.pl.

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Po godzinie 15 zakończyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Chwilę później rzecznik PiS Rafał Bochenek napisał, że "rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej".

"Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii obowiązuje do końca dnia" - dodał Bochenek, bo właśnie wtedy mija czas ultimatum, które wyznaczył członkom PiS Jarosław Kaczyński.

Na Nowogrodzkiej oprócz Morawieckiego i Kaczyńskiego pojawił się także Jacek Sasin. Później do siedziby partii zaczęli przybywać kolejni politycy PiS.

>>>W tvn24.pl relacjonujemy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości

Sortowanie:
8 minut temu

- Jeżeli się jest wiceprezesem największej partii w Polsce, a taką osobą jest Mateusz Morawiecki, to się uczestniczy w prezydiach, gdzie się ustala linię partii. Nie tworzy się stowarzyszenia, które ma cele polityczne, nie buduje się struktur regionalnych. Mateusz Morawiecki dzisiaj działa w istocie w taki sposób, że to jest niezwykle szkodliwe nie tylko dla partii, ale dla Polski - wymieniał poseł PiS. 

10 minut temu

- Nie może być tak, że jest partia w partii albo partia obok partii - komentował Wójcik. 

11 minut temu

Gościem "Tak jest" w TVN24 był poseł PiS Michał Wójcik. Jak poinformował, wypełnił oświadczenie o przynależności do partii w "pierwszym dniu, kiedy tylko miał możliwość". 

18:18

"Tak walczą o jedność partii, że kamień na kamieniu nie zostanie" - skomentował sytuację w PiS premier Donald Tusk. 

18:10

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że prezes partii Jarosław Kaczyński również złożył oświadczenie o przynależności do ugrupowania. Zamieścił też zdjęcie. 

Bochenek odniósł się też do wcześniejszego spotkania Kaczyńskiego i Morawieckiego. Jak podkreślił, prezes miał złożyć "szereg kompromisowych propozycji", w tym "nie likwidacji, a zamrożenia stowarzyszenia 'Rozwój Plus' do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienia całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej wsparciem" - napisał na X i dodał: "ta propozycja również nie uzyskała akceptacji". 

W ocenie rzecznika PiS "rozmowy nie doprowadziły do pozytywnego finału także z uwagi na to", że Morawiecki "nie przystał na równe traktowanie wszystkich posłów w klubie, chcąc jednocześnie zastrzec dla siebie szczególne warunki funkcjonowania w partii". 

17:53

Dziennikarz TVN24 Radomir Wit zwrócił uwagę, że na spotkaniu Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego pojawił się również Jacek Sasin. - To było już dodatkowym gestem, który pokazywał, że właściwie w pewnym sensie klamka zapadła, czyja narracja okazała się bardziej skuteczna - ocenił. 

17:44

Jacek Sasin zasugerował, że trwa "próba wciągnięcia" prezydenta Karola Nawrockiego w "spór w @pisorgpl między politykami lojalnymi wobec Prezesa @OficjalnyJK a osobami poszukującymi własnej ścieżki kariery". 

"Skończcie z tym!" - zaapelował. 

17:40

Poseł PiS Kacper Płażyński zwrócił się w mediach społecznościowych do Morawieckiego. "Skoro chcecie być w @pisorgpl to dlaczego związani z Tobą europarlamentarzyści od wielu miesięcy nie płacą na @pisorgpl składek?" - zarzucił obozowi byłego premiera. 

"Emeryci płacą, a Ci którzy zarabiają bajońskie pieniądze w Brukseli nie muszą? Rozmawiałeś z nimi o tym? To jest ta jedność? Przy okazji, kto finansuje Waszego grilla?" - czytamy dalej. 

To nie pierwsze spięcie Płażyńskiego z harcerzami. We wtorek oskarżył Marcina Horałę o "łgarstwo"

17:34

Dziennikarka TVN24 Dominika Ziółkowska pytała o spór w PiS Roberta Telusa. - Trzeba jedną podjąć decyzję, złożyć oświadczenie. Szefostwo decyduje o czymś (…) jeżeli się chce być w tej grupie, to trzeba tę decyzję wykonywać - mówił na sejmowym korytarzu. 

- To tak wygląda, jakbyśmy mieli małżeństwo, rodzinę, a nagle ojciec tej rodziny wije sobie swoje gniazdko gdzieś obok. Ale tu mówi: ja chcę być (w rodzinie), ale (widzą) wszyscy, że wije. No nie. Albo jestem, albo nie jestem, albo podejmuję decyzję i jestem razem z tą grupą, albo nie jestem. To jest prosta rzecz - ocenił Telus. 

Robert Telus o sytuacji w PiS: albo podejmuję decyzję i jestem razem z tą grupą, albo nie jestem
Źródło: TVN24
17:20

Przed siedzibą PiS jest reporter TVN24 Jan Piotrowski. Jak relacjonował, przy Nowogrodzkiej "zjawili się najwięksi oponenci Mateusza Morawieckiego", w tym Patryk Jaki i Tobiasz Bocheński. 

- Nieoficjalnie słyszymy, że jest nadzieja, że część polityków zreflektuje się (otoczenie Morawieckiego), jednak przyjadą do partyjnej centrali i podpiszą oświadczenia - mówił dziennikarz. 

Piotrowski podkreślił, że dotychczas w siedzibie PiS nie pojawił się nikt z obozu Morawieckiego.

Rozmowy przy Nowogrodzkiej. Relacja Jana Piotrowskiego
Źródło: TVN24
17:09

Głos zabrał w mediach społecznościowych także europoseł PiS Tobiasz Bocheński. "Każdy poseł, senator i europoseł @pisorgpl ma wolny wybór: zostać czy dobrowolnie wyjść" - czytamy w jego wpisie na X. 

"Pozostaje apelować: wybierzcie walkę z Tuskiem w Prawie i Sprawiedliwości, a nie rozłamy, podziały i kłótnie" - dodał. 

17:07

"Premier Mateusz Morawiecki złożył szereg propozycji porozumienia. Granicą jest tylko dalsze istnienie Stowarzyszenia Rozwój Plus i wycofanie upokarzających lojalek. Nie osiągnięto porozumienia" - napisał na X europoseł PiS Waldemar Buda. 

17:04

Z wpisu na profilu stowarzyszenia Rozwój Plus wynika, że obóz Morawieckiego nie rezygnuje z zaplanowanego na 31 lipca wydarzenia, zwanego w mediach również grillem. 

"Zostało już tylko 8 dni" - czytamy. 

16:57

- W dłuższej (perspektywie) to się okaże (…) mamy jeszcze gracza, którym jest Karol Nawrocki, który bardzo chętnie chciałby roztoczyć patronat nad prawicą - dodał. - Tam jest zbyt wielu tych, którzy noszą buławy w plecakach, jest zbyt wiele ambicji, więc to jest tylko takie, można by powiedzieć, przysłowiowe marzenie Karola Nawrockiego - mówił. 

- W perspektywie wyborów na pewno PiS traci. Zobaczymy, jak zostanie przyjęty na tym rynku politycznym nowy byt Mateusza Morawieckiego - podsumował politolog w TVN24. 

16:53

Kto może skorzystać na sporze w PiS? - W krótkiej perspektywie to oczywiście może zyskać Koalicja Obywatelska - ocenił ekspert. 

16:50

Gościem wydania specjalnego w TVN24 był doktor Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. 

16:43

- Moje oświadczenie napisałam już wiele dni temu, podobnie jak większość posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się opamiętają i normalnie je podpiszą - powiedział Wojciechowska van Heukelom. 

- Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam - przyznała. 

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom: liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam
Źródło: TVN24
16:26

Oświadczenie po spotkaniu Morawiecki-Kaczyński opublikował Piotr Mueller, polityk związany z obozem byłego premiera. 

"Przedstawiliśmy cały wachlarz propozycji kompromisu. Wyciągnęliśmy rękę do porozumienia i położyliśmy na stole konkretne dowody naszej dobrej woli, lojalności wobec obozu oraz odpowiedzialności za jego przyszłość" - czytamy we wpisie na X. 

"Nie ma naszej zgody na podpisywanie lojalek, wymuszanie podpisów ani składanie upokarzających deklaracji" - podkreślił polityk. "Chcemy porozumienia, nie upokorzenia. Silnego Prawa i Sprawiedliwości, a nie partii coraz mniejszej i zamkniętej" - dodał. 

16:24

Z dziennikarzami rozmawiała również posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom. - Nie mam żadnych informacji dla Państwa. Proszę czekać na oficjalne komunikaty - zaczęła. - Nie ma jeszcze północy. Zobaczymy jak się zachowa Kopciuszek - powiedziała. 

- O północy dzieją się magiczne rzeczy. Zobaczymy - dodała. 

16:21

Po godzinie 16 na Nowogrodzką przyjechał europoseł PiS Tobiasz Bocheński. - Proszę się uzbroić troszeczkę w cierpliwość - powiedział dziennikarzom, pytany o to, co po spotkaniu Morawieckiego z Kaczyńskim. 

Pytany, czy w siedzibie partii planowane jest teraz posiedzenie władz prezydium komitetu politycznego, polityk uśmiechnął się i odjechał za bramę. 

Klatka kluczowa-580229
Tobiasz Bocheński przyjechał do siedziby PiS
Źródło: TVN24
16:17

Wśród nich był szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak - przekazał reporter TVN24 Jan Piotrowski. 

16:16

Po spotkaniu Kaczyńskiego z Morawieckim, na Nowogrodzką przybywają kolejni politycy PiS. 

15:53

Jacek Sasin informował rano, że wciąż brakuje "około 40 oświadczeń" od osób, które "zadeklarowały się jako członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus"

15:52

Posłowie i europarlamentarzyści PiS mają do końca dnia czas na złożenie oświadczeń o braku przynależności do stowarzyszeń.

Źródło: TVN24
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Prawo i SprawiedliwośćMateusz MorawieckiJarosław Kaczyński
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