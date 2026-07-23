RELACJA Rozpad PiS? Fiasko rozmów Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Relacja Aleksandra Sapeta Kuba Koprzywa Zespół autorów |

Rozmowy przy Nowogrodzkiej. Relacja Jana Piotrowskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Po godzinie 15 zakończyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Chwilę później rzecznik PiS Rafał Bochenek napisał, że "rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej".

"Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii obowiązuje do końca dnia" - dodał Bochenek, bo właśnie wtedy mija czas ultimatum, które wyznaczył członkom PiS Jarosław Kaczyński.

Na Nowogrodzkiej oprócz Morawieckiego i Kaczyńskiego pojawił się także Jacek Sasin. Później do siedziby partii zaczęli przybywać kolejni politycy PiS.

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Wszystkie wpisy (24) Najważniejsze (0) Sortowanie: od najnowszych od najnowszych od najstarszych 8 minut temu - Jeżeli się jest wiceprezesem największej partii w Polsce, a taką osobą jest Mateusz Morawiecki, to się uczestniczy w prezydiach, gdzie się ustala linię partii. Nie tworzy się stowarzyszenia, które ma cele polityczne, nie buduje się struktur regionalnych. Mateusz Morawiecki dzisiaj działa w istocie w taki sposób, że to jest niezwykle szkodliwe nie tylko dla partii, ale dla Polski - wymieniał poseł PiS. 10 minut temu - Nie może być tak, że jest partia w partii albo partia obok partii - komentował Wójcik. 11 minut temu Gościem "Tak jest" w TVN24 był poseł PiS Michał Wójcik. Jak poinformował, wypełnił oświadczenie o przynależności do partii w "pierwszym dniu, kiedy tylko miał możliwość". 18:18 "Tak walczą o jedność partii, że kamień na kamieniu nie zostanie" - skomentował sytuację w PiS premier Donald Tusk. 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