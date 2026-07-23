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Polska

Wiceszefowa MON o Patriotach i bazie USA w Polsce. "Mogę ogłosić"

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System Patriot
Będą problemy z dostawami amerykańskiej broni. USA ostrzegają sojuszników
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: U.S. Army/Anthony Sweeney
Zaproponowałam stronie amerykańskiej produkcję pocisków do systemów Patriot we współpracy z USA i Ukrainą - ogłosiła w czwartek w Waszyngtonie wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Poinformowała, że po stronie amerykańskiej powstał zespół do spraw stałej bazy wojskowej w Polsce.

Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka spotkała się ze swoimi odpowiednikami w Pentagonie i Departamencie Stanu USA.

"Zaczynam wizytę w Waszyngtonie. Dzisiaj spotkania w Pentagonie i Departamencie Stanu. Bazy, współpraca przemysłowa i najnowsze technologie, o tym będę rozmawiać" - napisała po południu na platformie X wiceministra obrony narodowej.

Współpraca w sprawie Patriotów. Polska złożyła propozycję

Podczas briefingu dla mediów przekazała, że jednym z tematów była produkcja pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. - Rozmawialiśmy o tym, o czym mówił prezydent Donald Trump podczas szczytu w Ankarze, czyli o jego deklaracji, o tym, że będzie rozważane postawienie fabryki produkcji Patriotów na terenie Ukrainy - poinformowała Sobkowiak-Czarnecka.

- Oferta, jaką dzisiaj złożyłam ze strony polskiej, jest wychodząca naprzeciw pewnym obawom ze strony amerykańskiej i my dzisiaj zaproponowaliśmy, żeby to była współpraca w trójkącie, czyli Stany Zjednoczone, Ukraina, ale też Polska, bo chodzi o zabezpieczenie tej produkcji, żeby ta produkcja odbywała się po prostu w miejscu bezpiecznym - wyjaśniła.

- To jest produkt, który jest potrzebny właściwie na całym świecie. Stąd też nasza oferta, żeby w takiej koprodukcji uczestniczyć - powiedziała wiceministra. Dodała, że teraz będą toczyły się rozmowy w tej sprawie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą i Polską.

System Patriot
System Patriot
Źródło zdjęcia: U.S. Army/Anthony Sweeney

Sobkowiak-Czarnecka przedstawiła też Amerykanom argumenty za tym, by w Polsce znajdowało się centrum serwisowe Patriotów. - Jest duże zrozumienie w Waszyngtonie, że to jak się rozwijamy ostatnio, jeżeli chodzi o kondycję przemysłu zbrojeniowego, ale też nasze położenie geograficzne i geopolityczne, będzie sprzyjało tej decyzji - przekonywała.

W USA powstał zespół ds. bazy wojskowej w Polsce

Sobkowiak-Czarnecka rozmawiała również o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. - Dzisiaj bardzo konkretnie przedstawiłam, jakie kroki polski rząd już podjął. Między innymi to, że mamy konkretną uchwałę Rady Ministrów. Przygotowujemy projekt ustawy, który mógłby zapewnić finansowanie tej bazy - powiedziała wiceminister.

Zapewniła, że to sprawozdanie zostało w Waszyngtonie bardzo dobrze przyjęte. - I mam nadzieję, że przyniesie to też dobre efekty - stwierdziła. - Jeżeli chodzi o bazy, to, co (...) mogę ogłosić: po stronie amerykańskiej powstał już zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy, mam nadzieję - dodała wiceminister.

Podkreśliła, że w polskim Ministerstwie Obrony Narodowej taki zespół też już działa. - Więc konkretny krok za nami - dodała. Przekazała, że zespół po stronie amerykańskiej już pracuje i jest związany z Departamentem Wojny i z wiceszefem Pentagonu Elbridge'em Colbym, który jest odpowiedzialny za ten projekt.

Sobkowiak-Czarnecka zaznaczyła, że ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należała do prezydenta Donalda Trumpa. - Ale naszym zadaniem jest to, żeby wszystko tak przygotować, żeby ta decyzja była dla nas pomyślna - oświadczyła wiceszefowa MON.

"Wejście w życie mechanizmu SAFE nie wyklucza zakupów amerykańskich"

Wiceszefowa MON została zapytana o deklarację podsekretarza stanu USA Thomasa DiNanno w sprawie tego, że Polska może skorzystać z kolejnej pożyczki w wysokości czterech miliardów dolarów na amerykański sprzęt wojskowy w ramach Foreign Military Financing. Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że w Waszyngtonie kontynuowała rozmowy na ten temat. - Mam nadzieję, że podpisanie (umowy) odbędzie się też w ciągu kilku tygodni - przekazała.

- Mam nadzieję, że dzisiejsza moja wizyta w Waszyngtonie też pokazuje opozycji, że jest dokładnie tak, jak mówiliśmy, czyli wejście w życie mechanizmu SAFE nie wyklucza zakupów amerykańskich - oznajmiła wiceminister.

Wieczorem w czwartek Sobkowiak-Czarnecka weźmie udział w EU Defence Night - corocznym flagowym wydarzeniu delegatury UE w Waszyngtonie, które gromadzi urzędników, przedstawicieli przemysłu obronnego i kosmicznego. Wiceszefowa MON wystąpi w panelu dyskusyjnym dotyczącym amerykańsko-europejskiej przemysłowej współpracy obronnej. W piątek Sobkowiak-Czarnecka spotka się z przedstawicielami przemysłu zbrojeniowego.

Źródło: PAP, TVN24
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Fakty po Faktach
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Tagi:
Ministerstwo Obrony NarodowejUSAWojna w Ukrainie
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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