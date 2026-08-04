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Rozłam w PiS

Jarosław Kaczyński ostro o Mateuszu Morawieckim. "Jest w jakimś dziwnym stanie"

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Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Karski: Morawiecki nie potrafi grać zespołowo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Mateusz Marek/PAP
Mateusz Morawiecki zrzuca z siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje na innych, często niezgodnie z prawdą - stwierdził Jarosław Kaczyński. We wpisie w mediach społecznościowych skomentował niedawną krytykę ze strony Morawieckiego wymierzoną w PiS i kierownictwo partii.

"Ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego pokazują jasno: wrogiem dla Mateusza Morawieckiego nie jest Tusk, ale ja oraz Prawo i Sprawiedliwość. Najwyraźniej Mateusz Morawiecki ma plan poszukiwania swoich sojuszników gdzie indziej" - napisał w serwisie X Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS uważa, że "były premier zrzuca z siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje na innych" i - jak ocenił Kaczyński - robi to "często niezgodnie z prawdą". "Skoro tak bardzo się z nimi nie zgadzał, wypada zapytać: dlaczego nie odcinał się od tych decyzji publicznie albo nawet nie zrezygnował z funkcji premiera?" - zapytał na X.

Morawiecki - według relacji Kaczyńskiego - miał zapewniać członków swojego stowarzyszenia, że "i tak lista będzie wspólna". "Po takich wypowiedziach ich szefa uwierzyć w to jest niezmiernie trudno" - skwitował prezes PiS.

"Mam wrażenie, że pan premier jest w jakimś dziwnym stanie. Odnosiłem je również w trakcie naszych rozmów. Daj Boże, żebym się mylił" - podsumował Kaczyński.

Mateusz Morawiecki krytykuje PiS i Jarosława Kaczyńskiego

Były premier podczas poniedziałkowej rozmowy na kanale YouTube "Rymanowski Live" mówił o sytuacji w PiS i krytykował partię, której wciąż formalnie jest wiceprezesem. Stwierdził między innymi, że grupa maślarzy dąży do przejęcia wpływów w partii. - W wielu miejscach pan prezes Jarosław Kaczyński podkreślał, że w przypadku przegranych wyborów on natychmiast ustąpi (z funkcji prezesa partii - red.). W związku z tym ta grupa, jak to się mówi maślarzy, postanowiła rzeczywiście przejąć partię. To jest ukartowana strategia wypchnięcia prezesa, ponieważ na koniec przyjdą po jego głowę. Teraz wypchnęli mnie - ocenił Morawiecki.

Mówił też o potencjalnych zdolnościach koalicyjnych Rozwoju Plus. Według niego organizacja będzie oferować wiele zdolności koalicyjnych, ale - jak dodał - "jeżeli walka Prawa i Sprawiedliwości się skoncentruje na nas, to myślę, że w tej bratobójczej walce na pewno straci również i PiS". - Myślę, że na koniec może się okazać, że jesteśmy ostatnim ratunkiem PiS-u, chociaż będziemy walczyli o wynik jeszcze lepszy. Dzisiaj nie ma już żadnego hegemona na prawicy, poza oczywiście panem prezydentem Karolem Nawrockim - stwierdził.

Za obniżające się od około roku poparcie PiS w sondażach Morawiecki wini "samobójczą strategię Solidarnej Polski". Morawiecki skrytykował też między innymi przedstawioną w lipcu ubiegłego roku przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego deklarację 10 postulatów PiS dotyczących polityki gospodarczej, zagranicznej czy społecznej. PiS liczył wtedy na podpisanie deklaracji przez Konfederację.

Morawiecki dodał, że katalizatorem spadku poparcia PiS od 2020 roku był pomysł "Piątki dla zwierząt", czyli projektu ustawy, który przewidywał między innymi zakaz hodowli zwierząt na futra czy zakaz trzymania psów na łańcuchach, a ostatecznym "tąpnięciem sondażowym" - jak mówił - był wyrok TK z 2020 roku, który uznał za niezgodną z Konstytucją RP aborcję z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu. Morawiecki zaznaczył, że - nawet jako przeciwnik aborcji - apelował wtedy o "trzymanie się kompromisu aborcyjnego". Pytany, czy Rozwój Plus byłoby za powrotem do takiego kompromisu, Morawiecki powiedział, że sam opowiedziałby się za takim rozwiązaniem, ale nie jest to zdanie całego stowarzyszenia.

Rozłam w PiS

Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał parlamentarzystom PiS rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii. Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego nie złożyli wymaganych deklaracji, uznając, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a jedynie realizują nową inicjatywę społeczną.

Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny, politycy ci uznali, że nie są już członkami PiS i pod koniec lipca zarejestrowali własny klub parlamentarny. Morawiecki zapowiedział też, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiMateusz Morawiecki
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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