Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Szef MON w "Kropce nad i": Rosja w żaden sposób się nie cofa

Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz: Rosja w żaden sposób nie cofa się
Źródło: TVN24
Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, odniósł się w "Kropce nad i" w TVN24 do wtargnięcia rosyjskich samolotów wojskowych w przestrzeń powietrzną Litwy. Jego zdaniem "to pokazuje, że trzeba zachowywać cały czas czujność, że Rosja w żaden sposób nie uspokaja się i nie cofa się".

Litewskie siły zbrojne w czwartek poinformowały, że dwa rosyjskie samoloty wojskowe wleciały na 18 sekund w przestrzeń powietrzną Litwy. Jak podano w komunikacie, około godziny 18 "odnotowano naruszenie państwowej granicy" niedaleko miejscowości Kibarty na granicy z rosyjskim obwodem królewieckim.

Do tej sprawy odniósł się w "Kropce nad i" w TVN24 wicepremier i minister obrony narodowej, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz

- To jest kilkanaście sekund naruszenia przestrzeni powietrznej. Takich przypadków w tym roku mieliśmy kilka. Najdłuższe naruszenie było oczywiście nad Estonią. Tam trwało kilkanaście minut. To zupełnie nieporównywalne, ale każde naruszenie przestrzeni powietrznej -  czy intencjonalne, czy nieintencjonalne, na pewno służby litewskie i natowskie będą wyjaśniać - wymaga reakcji - powiedział.

 - To pokazuje, że trzeba zachowywać cały czas czujność, że Rosja w żaden sposób nie uspokaja się i nie cofa się - dodał.

Szef MON: Bardzo dobra decyzja. Trudna dla Rosji

Szef MON odniósł się także do nałożenia przez USA sankcji na rosyjskie giganty naftowe - Rosnieft i Łukoil oraz 34 podległe im spółki.

- To jest bardzo dobra decyzja i trudna decyzja dla Rosji, ponieważ to nie dotyczy tylko tych spółek, tylko tych wszystkich, którzy z nimi kooperują. Pośrednio sankcje dotykają bardzo szerokiej gamy odbiorców tej decyzji, czyli podmiotów gospodarczych, które z tymi dwoma spółkami współpracują i dotykają bezpośrednio samych Rosjan - mówił dalej wicepremier.

- Zawsze taka sytuacja wzmaga negatywne nastroje wobec władz.  Taka sytuacja też powoduje, że ci, którzy mają dostęp do ucha Putina, oligarchowie, ważni biznesmeni, będą naciskać. Więc to jest dobry ruch skuteczny połączony z sankcjami europejskimi - ocenił gość TVN24.    

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Marcin Złotkowski/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Władysław Kosiniak-KamyszWojskoMinisterstwo Obrony NarodowejRosjaLitwa
Czytaj także:
Noc z intensywnym deszczem
Tu w nocy będzie mocno wiać i padać
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz i Karol Nawrocki
"Jestem gotów spotkać się w tej sprawie z prezydentem"
Donald Trump prezentuje zdjęcie z Władimirem Putinem
Co dziś uważa Trump? Sprawdź, kiedy dzwonił Putin
Michał Sznajder
coca-cola-lod-shutterstock_643315588
Coca-Cola zmieniła skład
BIZNES
Burza Benjamin nawiedziła Holandię
"Jeśli nie musicie podróżować, zostańcie w domu"
METEO
Donald Tusk w Brukseli
Tusk: Dajemy radę. Wygramy
imageTitle
Jagiellonia sprawiła niespodziankę we Francji
EUROSPORT
Donald Tusk
Premier: jesteśmy świadkami bardzo poważnego zwrotu w tej kwestii
BIZNES
Legia - Szachtar
Legia to wyszarpała. Gol w doliczonym czasie
EUROSPORT
Interwencja strażaków w szkole podstawowej na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne)
Słup ognia, zapalił się zbiornik z gazem
WARSZAWA
imageTitle
Przykry incydent dla Djokovicia. "Nie martw się, bracie"
EUROSPORT
imageTitle
Industria Kielce w końcu zwycięska w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Fakty po faktach
Posłowie Polski 2050 przejdą do PiS lub PSL? Jednoznaczna odpowiedź Śliza
Burza, noc, pioruny, Polska
Nocą może zagrzmieć, za dnia - obficie padać
METEO
Jakub Szulc
Brak pieniędzy w ochronie zdrowia. Wiceszef NFZ o "najgorszym możliwym wariancie"
Mel Gibson
Film Gibsona z polską aktorką ma kosztować fortunę
Kultura i styl
Bogdan Święczkowski
Święczkowski chce pozwać Tuska
Tragedia na Saskiej Kępie. Nie żyje niemowlę (zdjęcie ilustracyjne)
Pies podrapał w lesie 8-latka. Dziecko ma rany twarzy
Poznań
Rosyjski myśliwiec Su-30SM
Rosyjskie samoloty wleciały w litewską przestrzeń. Prezydent o "rażącym naruszeniu"
Świat
Pożar kamienicy przy ul. Francuskiej w Katowicach
Pożar kamienicy w centrum Katowic. Ogień na wszystkich piętrach
Katowice
Uszkodzone samochody w gminie Picanya, prowincja Walencja
Ciało 56-latka znalezione rok po powodzi
METEO
imageTitle
Siatkarze z wyjątkowym napisem na koszulkach. "Pozostanie do końca mojej kadencji"
EUROSPORT
Pożar budynku gospodarczego na terenie gminy Pokój, gdzie znajdowała się hodowla drobiu
Potężny pożar kurników. W środku 150 tysięcy kur
Opole
Changpeng Zhao
Trump ułaskawił miliardera
BIZNES
Do zdarzenia doszło na parkingu przy drodze S3
Staranował kilka aut i odjechał. Zostawił za sobą ślad
Lubuskie
imageTitle
Kontrowersyjna pięściarka z tytułem. Jej rywalka poddała finał
EUROSPORT
Domniemani sprawcy kradzieży w Luwrze
Okradli Luwr i uciekli. Jest nowe nagranie
Świat
Straż Pożarna: w Sylwestra ponad tysiąc pożarów
Usłyszeli wybuch. Myśleli, że to gaz, a to była woda
WARSZAWA
Dokumenty wojskowe na prywatnej posesji
Znalazł wojskowe dokumenty na działce. Sprawę bada żandarmeria
Piorun uderzył dwóch mężczyzn na najwyższym szczycie Arizony
Piorun trafił dwóch mężczyzn znajdujących się na szczycie góry
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica