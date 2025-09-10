Holenderskie F-35 "pomagały zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie"

Służby apelują o niezbliżanie się do zestrzelonych dronów Źródło: TVN24

Wojsko poinformowało o "wielokrotnym" naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej w trakcie ataku Rosji na Ukrainę. "Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" - napisano w komunikacie wojska. Przekazano, że armia zaobserwowała "kilkanaście obiektów". Wobec tych, które stanowiły zagrożenie, "podjęto decyzję o neutralizacji". Część zestrzelono.

Prezydent Karol Nawrocki przekazał, że jest w kontakcie z dowódcami i ministrem obrony. Premier Donald Tusk poinformował, że jest "w stałym kontakcie z prezydentem i ministrem obrony" oraz odebrał meldunek od dowódcy operacyjnego.

