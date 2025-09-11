Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co warto wiedzieć

Rzeczniczka MSWiA o znalezionych dronach Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

1. Rosyjskie drony nad Polską

W wyniku ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron - poinformowało w nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Wtedy zaczęto budzić najważniejszych polskich decydentów. Kulisy nocnych narad

Wojsko polskie oceniło, że był to "akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Wskazano, że polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych podjął decyzje o ich neutralizacji.

2. Nadzwyczajne posiedzenie rządu i odprawa w BBN

Po godzinie 6 nad ranem odbyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z ministrami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, a dwie godziny później w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przeprowadzono naradę z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego.

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia rządu Tusk ocenił, że "mamy do czynienia najprawdopodobniej z prowokacją na dużą skalę". Podkreślił, że procedury zadziałały, a proces decyzyjny był bez zarzutów. Tusk podkreślił, że "zagrożenie zostało wyeliminowane dzięki zdecydowanej postawie dowódców, naszych żołnierzy, pilotów i także sojuszników".

Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń Źródło: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

3. Szczątki rosyjskich dronów znalezione na polskiej ziemi

Szef rządu przekazał w Sejmie, że w nocy namierzono 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Według danych przekazanych przez Policję potwierdzono odnalezienie łącznie 16 dronów w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, między Radiany-Sewerynów, Czyżów, Sobótka, Smyków.

Lubelska prokuratura podała po oględzinach szczątków, że przy żadnym z odnalezionych dronów nie znaleziono materiałów wybuchowych.

Dron znaleziony na polu w Oleśnie Źródło: mieszkaniec

4. Rosyjski dyplomata wezwany do MSZ

Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany chargé d'affaires ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce Andriej Ordasz, któremu wręczona została nota protestacyjna.

Rosyjski resort obrony przekonuje, że nie planował ataków na Polskę. Twierdzi, że maksymalny zasięg użytych bezzałogowych statków powietrznych nie przekracza 700 kilometrów. Rosyjskie MSZ przekonuje, że jest gotowe dołączyć do ewentualnych konsultacji między ministerstwami obrony Rosji i Polski.

5. Światowi przywódcy reagują

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ocenił, że naruszenia nie stanowią wyizolowanego incydentu. Dodał, że sojusznicy są zdeterminowani do tego, by bronić każdego cala sojuszniczego terytorium. - Będziemy blisko monitorować sytuację wzdłuż naszej wschodniej flanki. Nasze systemy obrony powietrznej cały czas są gotowe do działania - podkreślił.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniła władze w Warszawie, że Europa jest po stronie Polski. - Wyrażamy naszą pełną solidarność - oznajmiła. Po jej słowach na sali obrad rozległy się owacje na stojąco.

"O co chodzi z Rosją, która narusza polską przestrzeń powietrzną dronami? Zaczyna się!" - napisał prezydent Donald Trump w jego serwisie Truth Social. Nie podał żadnych szczegółów. Wcześniej ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker zapewnił o solidarności z Polską i gotowości do jej obrony.

OGLĄDAJ: Szef NATO: jesteśmy czujni, jesteśmy gotowi, będziemy bronić każdego cala terytorium NATO

6. Konsultacje w ramach artykułu 4., Nawrocki rozmawiał z Trumpem

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał w środę po południu, że "na wniosek Polski odbyły się konsultacje w ramach art. 4. Traktatu Północnoatlantyckiego".

Tusk podkreślił, że podczas konsultacji Polska będzie oczekiwała "znacznie większego wsparcia" w obronie polskiego nieba. Jak wskazał, uruchomienie artykułu 4. to "dopiero wstęp do pogłębionej współpracy na rzecz bezpieczeństwa naszego nieba i naszej granicy".

Premier zapewnił, że "wyciśniemy wszystko, co się da ze zobowiązań sojuszniczych naszych sojuszników". - Te pierwsze sygnały pokazują, że prezydenci, premierzy państw NATO naprawdę rozumieją, że to jest także ich problem, że to jest także ich wojna, mówię o wojnie w Ukrainie - powiedział Tusk.

Po południu prezydent Karol Nawrocki poinformował, że przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem. "Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą" - napisał prezydent na platformie X.

>> O czym Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Informacje "Faktów" TVN

Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpep Źródło: KPRP

7. Prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki powiadomił, że na czwartek o godzinie 17 Karol Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, podczas którego "wszystkie środowiska reprezentowane w Sejmie miały możliwie pełną informację".

Myślę, że to już jest czas na krytyczne analizy, nie przeciwko komuś tylko za dobrymi rozwiązaniami - dodał Bogucki.

OGLĄDAJ: Sikorski: Polska i NATO nie dadzą się zastraszyć