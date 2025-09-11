Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co warto wiedzieć

Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
Rzeczniczka MSWiA o znalezionych dronach
Źródło: TVN24
Polska przestrzeń powietrzna została w nocy z wtorku na środę wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. Odbyły się konsultacje w ramach artykułu 4 NATO. Światowi przywódcy wyrazili solidarność z naszym krajem, a prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Oto siedem rzeczy, które warto wiedzieć w związku z tymi wydarzeniami. 

1. Rosyjskie drony nad Polską

W wyniku ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron - poinformowało w nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Wtedy zaczęto budzić najważniejszych polskich decydentów. Kulisy nocnych narad

Wojsko polskie oceniło, że był to "akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Wskazano, że polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych podjął decyzje o ich neutralizacji.

2. Nadzwyczajne posiedzenie rządu i odprawa w BBN

Po godzinie 6 nad ranem odbyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z ministrami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, a dwie godziny później w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przeprowadzono naradę z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego.

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia rządu Tusk ocenił, że "mamy do czynienia najprawdopodobniej z prowokacją na dużą skalę". Podkreślił, że procedury zadziałały, a proces decyzyjny był bez zarzutów. Tusk podkreślił, że "zagrożenie zostało wyeliminowane dzięki zdecydowanej postawie dowódców, naszych żołnierzy, pilotów i także sojuszników".

Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

3. Szczątki rosyjskich dronów znalezione na polskiej ziemi

Szef rządu przekazał w Sejmie, że w nocy namierzono 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Według danych przekazanych przez Policję potwierdzono odnalezienie łącznie 16 dronów w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, między Radiany-Sewerynów, Czyżów, Sobótka, Smyków.

Lubelska prokuratura podała po oględzinach szczątków, że przy żadnym z odnalezionych dronów nie znaleziono materiałów wybuchowych.

Dron znaleziony na polu w Oleśnie
Dron znaleziony na polu w Oleśnie
Źródło: mieszkaniec

4. Rosyjski dyplomata wezwany do MSZ

Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany chargé d'affaires ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce Andriej Ordasz, któremu wręczona została nota protestacyjna.

Rosyjski resort obrony przekonuje, że nie planował ataków na Polskę. Twierdzi, że maksymalny zasięg użytych bezzałogowych statków powietrznych nie przekracza 700 kilometrów. Rosyjskie MSZ przekonuje, że jest gotowe dołączyć do ewentualnych konsultacji między ministerstwami obrony Rosji i Polski.

5. Światowi przywódcy reagują

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ocenił, że naruszenia nie stanowią wyizolowanego incydentu. Dodał, że sojusznicy są zdeterminowani do tego, by bronić każdego cala sojuszniczego terytorium. - Będziemy blisko monitorować sytuację wzdłuż naszej wschodniej flanki. Nasze systemy obrony powietrznej cały czas są gotowe do działania - podkreślił.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniła władze w Warszawie, że Europa jest po stronie Polski. - Wyrażamy naszą pełną solidarność - oznajmiła. Po jej słowach na sali obrad rozległy się owacje na stojąco.

"O co chodzi z Rosją, która narusza polską przestrzeń powietrzną dronami? Zaczyna się!" - napisał prezydent Donald Trump w jego serwisie Truth Social. Nie podał żadnych szczegółów. Wcześniej ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker zapewnił o solidarności z Polską i gotowości do jej obrony.

OGLĄDAJ: Szef NATO: jesteśmy czujni, jesteśmy gotowi, będziemy bronić każdego cala terytorium NATO
pc

Szef NATO: jesteśmy czujni, jesteśmy gotowi, będziemy bronić każdego cala terytorium NATO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

6. Konsultacje w ramach artykułu 4., Nawrocki rozmawiał z Trumpem

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał w środę po południu, że "na wniosek Polski odbyły się konsultacje w ramach art. 4. Traktatu Północnoatlantyckiego".

Tusk podkreślił, że podczas konsultacji Polska będzie oczekiwała "znacznie większego wsparcia" w obronie polskiego nieba. Jak wskazał, uruchomienie artykułu 4. to "dopiero wstęp do pogłębionej współpracy na rzecz bezpieczeństwa naszego nieba i naszej granicy".

Premier zapewnił, że "wyciśniemy wszystko, co się da ze zobowiązań sojuszniczych naszych sojuszników". - Te pierwsze sygnały pokazują, że prezydenci, premierzy państw NATO naprawdę rozumieją, że to jest także ich problem, że to jest także ich wojna, mówię o wojnie w Ukrainie - powiedział Tusk.

Po południu prezydent Karol Nawrocki poinformował, że przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem. "Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą" - napisał prezydent na platformie X.

>> O czym Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Informacje "Faktów" TVN

Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpep
Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpep
Źródło: KPRP

7. Prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki powiadomił, że na czwartek o godzinie 17 Karol Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, podczas którego "wszystkie środowiska reprezentowane w Sejmie miały możliwie pełną informację".

Myślę, że to już jest czas na krytyczne analizy, nie przeciwko komuś tylko za dobrymi rozwiązaniami - dodał Bogucki.

OGLĄDAJ: Sikorski: Polska i NATO nie dadzą się zastraszyć
pc

Sikorski: Polska i NATO nie dadzą się zastraszyć

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
RosjaDonald TrumpDonald TuskKarol NawrockiAtaki dronówWojna w Ukrainie
Czytaj także:
System RedLight na przejeździe w Rembertowie
RedLight nie wybacza. Jedno skrzyżowanie, kilkanaście tysięcy mandatów
WARSZAWA
Deszczowa chmura nad morzem
Burze, intensywne opady deszczu, silny wiatr. Niebezpieczna pogoda
METEO
Donald Tusk
Tusk o dezinformacji. "Głupota i poglądy nie powinny być traktowane jako okoliczność łagodząca"
Polska
imageTitle
Wraca Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Transmisje w Eurosporcie 1, HBO Max i Playerze
EUROSPORT
imageTitle
Wielokrotny mistrz Polski się wycofał
EUROSPORT
Most Poniatowskiego
Policja zamknęła most Poniatowskiego
WARSZAWA
imageTitle
Popchnął wolontariusza podczas kontroli. Problemy legendy
EUROSPORT
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Ceny mieszkań od deweloperów. Od czwartku duże zmiany
BIZNES
Meksyk cysterna
Eksplozja cysterny z gazem. Ofiary i kilkadziesiąt rannych
Świat
Interwencja służb bezpieczeństwa po zamachu na Charliego Kirka
Trwa obława po zastrzeleniu aktywisty. Dwie osoby zwolnione z aresztu
Świat
Premier Izraela Benjamin Netanjahu
Netanjahu wzywa Katar. "Mamy 11 września, pamiętamy o 7 października"
Świat
Charlie Kirk zginął podczas wystąpienia
Zamach na prawicowego aktywistę, skradziony samochód premiera, rozmowa Trumpa z Nawrockim
PODSUMOWANIE
Deszcz
Deszcz, do 23 stopni i niekorzystny biomet
METEO
Samochodowe przejście graniczne z Białorusią w Terespolu
Zamknięta granica z Białorusią. Rozporządzenie opublikowane
Polska
Charlie Kirk
Zamach na znanego stronnika Trumpa. Charlie Kirk nie żyje
Świat
Emmanuel Macron i Donald Trump w Waszyngtonie
"Fantastyczna rozmowa" Macrona z Trumpem. Między innymi o Polsce
Świat
Magnus von Horn pokieruje pracami jury Konkursu Głównego 50 FPFF w Gdyni
Zbliża się święto polskiego kina. To oni zdecydują o zwycięzcach
Kultura i styl
imageTitle
Donczić czarował, ale to za mało. Niemcy zagrają o finał
EUROSPORT
Prezydent Polski Karol Nawrocki z wizytą w Białym Domu
O czym Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Informacje "Faktów" TVN
Polska
Defilada podczas Święta Wojska Polskiego
Pierwszy żołnierz RP wraca do słów sprzed roku. "Wcale nie mam satysfakcji"
Polska
imageTitle
Ochrona na poziomie szczytu NATO. Czwartkowy etap Vuelty skrócony
EUROSPORT
Premier Donald Tusk podczas spotkania z mediami, po wizycie w zakładzie produkcyjnym morskich wież wiatrowych Baltic Towers, 23 czerwca
Skradziony samochód Tusków odnaleziony
Polska
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Utrudnienia na pierwszej linii metra. Sześć stacji wyłączonych z ruchu
WARSZAWA
Wyłudził dwa miliony VAT (zdjęcie ilustracyjne)
Państwowy dług publiczny w górę. Bilionowe braki
BIZNES
AdobeStock_176984252
Drzewa gubią liście wcześniej niż zwykle. "To efekt zmian klimatu"
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
Dlaczego akurat teraz? Szef MON: korelacja jest ewidentna
Polska
Julia Szeremeta
Była na deskach, ma medal mistrzostw świata. Nerwy w walce Szeremety
EUROSPORT
Służby w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Wohyń w woj. lubelskim
Drony nad Polską. Ostatni dzwonek, by popracować nad komunikacją
Sebastian Klauziński
Wiesław Kukuła
Generał Kukuła: Białorusini nas uprzedzili. To było pomocne
Polska
FPF
"Ten dzień jest przełomem". Siemoniak: koniec złudzeń co do Putina
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica