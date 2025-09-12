Wiceszef MON o "pożytecznych rosyjskich idiotach". Apeluje do polityków

Trump odpowiedział na pytanie o rosyjskie drony w Polsce Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: W nocy z wtorku na środę co najmniej kilkanaście bezzałogowców naruszyło polską przestrzeń powietrzną.

Premier Donald Tusk poinformował, że były to maszyny rosyjskie. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone.

Część osób publicznych obwinia za to zdarzenie Ukrainę. Wiceszef MON Cezary Tomczyk ostro skrytykował tych, którzy "powielają rosyjskie fake newsy" nazywając ich "pożytecznymi idiotami".

W nocy z wtorku na środę w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów. W przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o neutralizacji. Wojsko i służby poszukują szczątków maszyn. Zgodnie z ostatnimi danymi MSWiA, znaleziono dotychczas pozostałości 17 dronów.

Niektóre osoby publiczne, w tym poseł Marek Jakubiak, który jako szef koła Wolni Republikanie uczestniczy w posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa Narodowego, uważają, że całe zdarzenie mogło być próbą wciągnięcia nas do wojny przez Ukraińców.

Tomczyk o "pożytecznych rosyjskich idiotach"

Dopytywany o te opinie na antenie Polsat News, wiceszef MON Cezary Tomczyk odparł, że problemem jest rosyjska dezinformacja.

- Wiemy dokładnie, i wiedzą o tym dokładnie nasi sojusznicy z NATO, skąd te drony były wystrzelone, wiemy, jaka była trajektoria ich lotu, wiemy, jakimi korytarzami przechodziły przez Ukrainę i Białoruś, my to wszystko wiemy. To nie jest kwestia domysłów - podkreślił.

- Chciałbym też przekazać taką informację do polskich polityków, takich jak pan poseł Jakubiak: nie bądźcie debilami. Dzisiaj wszyscy na nas patrzą, patrzy na nas cały świat, a przede wszystkim patrzy na nas Rosja - podkreślił. Jak wskazał, jeśli jakiś polityk "będzie brał do siebie" i "publikował" rosyjskie fake newsy i propagandę, to znaczy, że jest "pożytecznym rosyjskim idiotą".

"Nie ma mowy o pomyłce"

Dopytywany o słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który stwierdził, że całe zdarzenie mogło być błędem, wiceszef MON stwierdził, że nie jest to możliwe.

- Śledzimy wszystko to, co dzieje się nad Ukrainą i te wnioski, które wyciągamy od wielu miesięcy, są jednoznaczne. Nie ma mowy o pomyłce przy tak dużym ataku na Polskę - podkreślił. Wcześniej w podobnym tonie wypowiedzieli się w tej kwestii premier Donald Tusk i wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

- To mógł być błąd. Niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z czegokolwiek związanego z tą sytuacją. Ale mam nadzieję, że to się zakończy - powiedział Trump, pytany przez dziennikarzy o jego ocenę wydarzeń z 10 września.

