Polska "Masywna eksplozja" przy polskiej granicy. Informacje od premiera Donalda Tuska Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Tusk: bardzo blisko polskiej granicy, koło ukraińskiego Jagodzina, zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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W związku z atakiem Rosji blisko polsko-ukraińskiej granicy poderwane zostały polskie myśliwce, a mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny otrzymali alerty RCB. Zawyły również syreny alarmowe. Jak przekazał w TVN24 rzecznik DORSZ podpułkownik Jacek Goryszewski, niedaleko granicy wykryto zbliżający się do Polski odrzutowy bezzałogowy statek powietrzny, czyli dron.

Do wydarzeń przy granicy odniósł się premier Donald Tusk, który rozmawiał z dziennikarzami na wspólnej konferencji z kanclerzem Austrii Christianem Stockerem. Jak przekazał, komunikat o zagrożeniu odebrał wchodząc do sali.

Premier o szczegółach ataku

- Przed chwilą zakończył się masywny, bardzo brutalny atak Rosji na zachodnią część Ukrainy. Bardzo blisko polskiej granicy, koło ukraińskiego Jagodzina, koło Dorohuska, zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową - przekazał premier. Jak mówił, "była bardzo masywna eksplozja".

Przypomniał, że "podobny nalot miał miejsce dwa dni temu, a także dzisiaj w nocy". - Więc ten 17 września niestety jest wyjątkowym dniem także pod względem dzisiejszego bezpieczeństwa - podkreślił. W czwartek mija 87. rocznica ataku Związku Radzieckiego na Polskę.