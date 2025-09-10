Logo strona główna
Polska

Rosja prowokuje i "sprawdza". Ekspert: niech to będzie dla nas lekcja

Kreml, Moskwa, Rosja
Marszałkowski: Rosja sprawdzała gotowość naszej armii i wojsk natowskich w Polsce
- Celem rosyjskiej prowokacji było sprawdzenie gotowości naszej armii i wojsk NATO obecnych w Polsce - ocenił w TVN24 zastępca redaktora naczelnego portalu Defence24 Mariusz Marszałkowski. Według niego pod pewnymi warunkami "może się to przyczynić do wzrostu zdolności obronnych naszego państwa".
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
W nocy z wtorku na środę polską przestrzeń powietrzną naruszyły drony wysłane z Rosji. Premier Donald Tusk informował o co najmniej 19 obiektach, które przekroczyły granicę oraz przekazał, że zestrzelone zostały te, które stwarzały zagrożenie.

Tusk będzie rozmawiał z europejskimi liderami i szefem NATO

Tusk będzie rozmawiał z europejskimi liderami i szefem NATO

RELACJA
Rzecznik rządu: Odbyły się konsultacje w ramach artykułu 4. Na nasz wniosek

Rzecznik rządu: Odbyły się konsultacje w ramach artykułu 4. Na nasz wniosek

Drony nad Polską. Rosjanie "sprawdzają gotowość"

Gościem TVN24 w środę był Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego portalu Defence24, który mówił, jakie cele chciała osiągnąć Rosja tą prowokacją. - Pierwszą rzeczą jest sprawdzenie gotowości bojowej naszej armii, wojsk NATO-owskich obecnych w Polsce. To jest cały proces, który ma na celu sprawdzenie tego, jak działają polskie i sojusznicze procedury na wypadek tego typu zagrożeń - wskazał.

Zaznaczył, że "to są bardzo ważne informacje" dla rosyjskiego wojska. Jako przykłady podał to, jakie cele i na jakiej wysokości są dostrzegane przez polskie systemy radarowe, co i w jaki sposób jest zwalczane czy w jakim czasie na danym obszarze pojawiają się polskie samoloty. - To wszystko jest ważne w kontekście ewentualnego planowania dalszych operacji ofensywnych ze strony rosyjskiej - dodał.

- Myślę, że ta prowokacja ma też na celu sprawdzenie społecznej reakcji, tego, jak my jako społeczeństwo reagujemy na tego typu zagrożenia - ocenił Marszałkowski.

Wśród innych celów wymienił sprawdzenie tego, jak "reagują politycy, czy są spójni, jeżeli chodzi o narrację".

Tak latały rosyjskie drony i rakiety. Kilka przekroczyło polską granicę

Tak latały rosyjskie drony i rakiety. Kilka przekroczyło polską granicę

Drony spadły w 11 miejscowościach. Informacje z prokuratury po oględzinach

Drony spadły w 11 miejscowościach. Informacje z prokuratury po oględzinach

Lublin

"Lekcja" dla Polski. "Może się przyczynić do wzrostu odporności państwa"

Marszałkowski ocenił, że "Rosjanie będą dalej próbować nas sprawdzać". - Miejmy nadzieję, że będziemy w stanie przełożyć to też na pozytywny aspekt, bo ja - wbrew powszechnej opinii - uważam, że to też jest dla nas pozytywna lekcja - mówił.

- Dopóki nie giną ludzie, dopóki nie są ranni, to wloty tych dronów trochę działają otrzeźwiająco na pewne osoby - powiedział. Uzupełnił, że naruszenia były "okazją do sprawdzenia tego, jak jesteśmy przygotowani do pewnych procedur, do neutralizacji pewnych zagrożeń".

- Jeżeli będzie z tego wyciągnięta lekcja, czyli będziemy z tego potrafili konstruktywnie wyciągać doświadczenia, to myślę, że może nam się to przyczynić tylko i wyłącznie do wzrostu zdolności obronnych, odporności naszego państwa, społeczeństwa - wskazał.

Wyraził również nadzieję, że "nie wykorzystamy tego z czasem do wojny politycznej" czy "nagonki".

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

