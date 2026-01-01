Logo strona główna
Polska

"Rosja i Białoruś zintensyfikowały prowokacje". BBN pokazało mapy naruszeń

G9gbtPtXQAEcc7F
Do Polski wleciały balony przemytnicze. Policja znalazła kontrabandę (25.12.2025)
Źródło: TVN24
Rosja i Białoruś coraz częściej prowokują Polskę w przestrzeni powietrznej - wynika z najnowszej oceny Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak podkreśla BBN, naruszenia z użyciem dronów i balonów przestały być incydentami, a stały się elementem stałej strategii Moskwy i Mińska. Biuro opublikowało też dwie mapy ukazujące miejsca i skalę naruszeń w Polsce oraz w innych państwach sojuszniczych.

W środowym wpisie na platformie X Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oceniło, że "wydarzenia z ostatnich miesięcy 2025 r. wskazują, że Rosja i Białoruś zintensyfikowały prowokacje w domenie powietrznej, włączając je na stałe do katalogu działań wymierzonych w RP i inne państwa NATO".

Biuro opublikowało dwie mapy poglądowe, które przedstawiają zdarzenia z udziałem dronów lub balonów, obejmujące wtargnięcia w suwerenną przestrzeń powietrzną lub naruszenia stref zakazu lotów zarówno w Polsce, jak i w innych państwach sojuszniczych. Dane dotyczą okresu od września do końca bieżącego roku.

Co widać na mapach

Zgodnie z pierwszą mapą w analizowanym okresie na terytorium Polski odnotowano 16 incydentów z udziałem rosyjskich lub białoruskich dronów. Dziewięć z nich miało miejsce w województwie lubelskim, trzy w województwie świętokrzyskim, dwa w województwie mazowieckim oraz po jednym w województwach łódzkim i warmińsko-mazurskim. W tym samym czasie balony naruszyły polską przestrzeń powietrzną również 16 razy - 12 przypadków odnotowano w województwie podlaskim, a cztery w województwie lubelskim.

Druga mapa wskazuje, że znaczna liczba incydentów z udziałem rosyjskich i białoruskich dronów oraz balonów miała miejsce także w Belgii i Holandii. Jak podano, działania te były wymierzone w infrastrukturę krytyczną tych państw. Podobne zdarzenia odnotowano również w Niemczech, Danii, Szwecji, Norwegii, Francji oraz na Litwie.

Drony paraliżują lotniska. Sposoby na to są, ale nie w Polsce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Drony paraliżują lotniska. Sposoby na to są, ale nie w Polsce

Monika Winiarska

"Należy oczekiwać, że prowokacje będą ponawiane"

BNN podkreśliło, że "w wielu przypadkach odnotowaliśmy, że podejrzana lub niebezpieczna aktywność bezzałogowych statków/obiektów powietrznych odbywała się w pobliżu lotnisk lub baz wojskowych, niejednokrotnie w państwach leżących daleko na zachód od wschodniej flanki NATO".

Dodano, że w "2026 roku należy oczekiwać, że prowokacje w domenie powietrznej będą ponawiane". Dlatego - zdaniem BBN-u - "w nadchodzącym roku, jak i potem, konieczne jest wzmocnienie zdolności RP do zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej oraz bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej i wojskowych".

Biuro zaznaczyło także, że to wzmocnienie "nie może odbywać się kosztem zwiększania potencjału obronnego RP w innych domenach".

Autorka/Autor: momo/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/@BBN_PL

Białoruś Rosja Drony bezpieczeństwo Polityka zagraniczna Rosji
