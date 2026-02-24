Telus odwieszony w prawach członka PiS

- Poseł Robert Telus został odwieszony w prawach członka partii, po przeprowadzonym wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym, z uwagi na brak jego winy i odpowiedzialności za zaistniałą sytuację - przekazał rzecznik PiS.
Dodał, że "ewidentnie koalicja 13 grudnia chciała swoje zaniechania i rożnego rodzaju niejasne powiązania przerzucić" na człowieka związanego z PiS. - To była kolejna intryga w stylu ludzi (premiera Donalda) Tuska - ocenił Bochenek.
Jako pierwsza informacje na temat odwieszenia Telusa podała Wirtualna Polska.
Opracowała Justyna Sochacka/ft
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz/PAP