Telus odwieszony w prawach członka PiS

- Poseł Robert Telus został odwieszony w prawach członka partii, po przeprowadzonym wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym, z uwagi na brak jego winy i odpowiedzialności za zaistniałą sytuację - przekazał rzecznik PiS.

Dodał, że "ewidentnie koalicja 13 grudnia chciała swoje zaniechania i rożnego rodzaju niejasne powiązania przerzucić" na człowieka związanego z PiS. - To była kolejna intryga w stylu ludzi (premiera Donalda) Tuska - ocenił Bochenek.

Jako pierwsza informacje na temat odwieszenia Telusa podała Wirtualna Polska.

