Kluczowe fakty:
- Jeśli to pracodawca odwoła pracownika z urlopu, musi zwrócić mu część wydatków. Inaczej jest w przypadku przesunięcia terminu, nawet jeżeli zatrudniony poniósł już określone koszty.
- Poza standardowymi polisami pojawiają się ubezpieczenia od rezygnacji z podróży.
- Uwaga: mają wyłączenia - na przykład choroby niewymagające hospitalizacji często nie są nimi objęte.
- Jak informuje TVN24+ Rzecznik Finansowy, skargi na ubezpieczenia kosztów rezygnacji są najczęstsze w całej kategorii polis turystycznych. W 2024 roku stanowiły niemal 40 proc. wszystkich zgłoszeń.
- W przypadku biur podróży liczy się czas - szybka rezygnacja to mniejsze straty dla portfela.
Kto tak naprawdę powinien pokryć koszty niespodziewanej rezygnacji? Czy zawsze jesteśmy skazani na stratę? Sprawdzamy, na co zwrócić uwagę, by nie przepłacić, i jakie prawa nam przysługują, gdy wakacje nie idą zgodnie z planem.