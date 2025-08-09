Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Jeśli to pracodawca odwoła pracownika z urlopu, musi zwrócić mu część wydatków. Inaczej jest w przypadku przesunięcia terminu, nawet jeżeli zatrudniony poniósł już określone koszty.

Poza standardowymi polisami pojawiają się ubezpieczenia od rezygnacji z podróży.

Uwaga: mają wyłączenia - na przykład choroby niewymagające hospitalizacji często nie są nimi objęte.

Jak informuje TVN24+ Rzecznik Finansowy, skargi na ubezpieczenia kosztów rezygnacji są najczęstsze w całej kategorii polis turystycznych. W 2024 roku stanowiły niemal 40 proc. wszystkich zgłoszeń.

W przypadku biur podróży liczy się czas - szybka rezygnacja to mniejsze straty dla portfela.

Kto tak naprawdę powinien pokryć koszty niespodziewanej rezygnacji? Czy zawsze jesteśmy skazani na stratę? Sprawdzamy, na co zwrócić uwagę, by nie przepłacić, i jakie prawa nam przysługują, gdy wakacje nie idą zgodnie z planem.