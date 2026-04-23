Cenckiewicz złożył rezygnację
Polska

"Na dymisję zanosiło się od dawna", tylko "Pałac Prezydencki nie chciał pokazywać, że to źródło konfliktu"

Sławomir Cenckiewicz
Michał Tracz o rezygnacji Cenckiewicza
Źródło: TVN24
Sławomir Cenckiewicz robi wszystko, żeby pokazać, że jego decyzja jest związana z brakiem dostępu do informacji niejawnych. Ale nie miał go i nic się w tej kwestii nie zmieniło. To pretekst do tego, aby decyzja o dymisji została podjęta - mówił w TVN24 reporter "Faktów" TVN Michał Tracz. Estera Flieger z "Rzeczpospolitej" oceniła, że "na dymisję zanosiło się od dawna, tylko w żaden sposób Pałac Prezydencki nie chciał pokazywać, że to jest źródło wewnętrznego konfliktu".

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz złożył rezygnację. W długim wpisie argumentował swoją decyzję i przekonywał, że ma związek z brakiem dostępu do informacji niejawnych. Ocenił, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zostało poddane "brutalnej ingerencji i presji ze strony rządu Donalda Tuska". Dodał, że jego zdaniem działania rządu "sparaliżowały normalne funkcjonowanie BBN", a jemu uniemożliwiły pełnienie funkcji.

Reporter "Faktów" TVN Michał Tracz ocenił na antenie TVN24, że oświadczenie Cenckiewicza "nie trzyma mu się faktów".

- Ja bym chciał, żeby Sławomir Cenckiewicz i kancelaria prezydenta przyjęła jakąś jedną spójną narrację. To znaczy albo Sławomir Cenckiewicz uznaje, że ma dostęp, albo uznaje, że mu się ten dostęp blokuje - podkreślił.

Tracz: oświadczenie Cenckiewicza to wybieg i wytrych

Tracz przypomniał, że od samego początku, kiedy Cenckiewicz objął stanowisko szefa BBN-u, "on i ludzie prezydenta przekonywali, że dostęp do informacji niejawnych jest, że to rząd nie szanuje wyroków sądów". - Były proceduralne przepychanki o to, czy to, że sprawa jest w odwołaniu, to znaczy, że tego dostępu nie ma, czy jest - wspomniał.

- Ostatnio, kiedy sąd de facto rozstrzygnął tę kwestię, kancelaria prezydenta próbowała przekonywać za wszelką cenę, że to jest dla nich i dla Sławomira Cenckiewicza dobry wyrok, pozytywny, że on oznacza, że dostęp do informacji niejawnych Sławomir Cenckiewicz ma - kontynuował.

Cenckiewicz o decyzji sądu. Chce dymisji
Cenckiewicz o decyzji sądu. Chce dymisji

Zauważył też, że do tej pory Cenckiewiczowi i prezydentowi "nie przeszkadzało, w sensie formalnie, to, że Sławomir Cenckiewicz nie mógł brać udziału w oklauzulowanych spotkaniach, że nie miał dostępu do tych informacji, że one nie były mu dostarczane".

- Sławomir Cenckiewicz robi w tej chwili tym oświadczeniem wszystko, żeby pokazać, że jego decyzja jest związana z brakiem dostępu do informacji niejawnych. Ale tego dostępu nie miał i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Dlatego uważam, że jest to jakiś wybieg, jakiś wytrych troszeczkę. Jest to pretekst do tego, aby decyzja o dymisji została podjęta - ocenił Tracz.

Dodał też, że "nie do końca wierzy w samodzielność tej decyzji z tego powodu, że nawet z kancelarii prezydenta od dawna tak naprawdę płynęły głosy o tym, że cały konflikt wokół dostępu, osoba Sławomira Cenckiewicza tak naprawdę nie pozwala na prawidłowe funkcjonowanie Biura Bezpieczeństwa Narodowego".

Telenowela w sprawie Cenckiewicza trwa. Wyjaśniamy, o co chodzi
Telenowela w sprawie Cenckiewicza trwa. Wyjaśniamy, o co chodzi

Marcin Złotkowski

"Na dymisję zanosiło się od dawna"

Estera Flieger z "Rzeczpospolitej" mówiła, że Cenckiewicz "jest skonfliktowany w środowisku prawicy". - W samym PiS-ie nie wszyscy go lubią. Wręcz bym powiedziała, że większość osób go nie lubi - dodała.

- Pamiętam doniesienia medialne "Newsweeka" o tym, że współpraca ze Sławomirem Cenckiewiczem w kancelarii prezydenta jest trudna. Pamiętam, jak minister Przydacz publicznie zapewniał o tym, że współpracuje się dobrze, że Cenckiewicz zostanie, że nie ma żadnego konfliktu - powiedziała.

W jej ocenie na tę dymisję "zanosiło się od dawna, tylko w żaden sposób Pałac Prezydencki nie chciał pokazywać, że to jest źródło wewnętrznego konfliktu, tylko właśnie to ustawić w tej optyce, że Cenckiewicz został po prostu zaatakowany".

Justyna Sochacka
Czytaj także:
Sprzedawali narkotyki przez szyfrowane komunikatory
Narkotykowa siatka rozbita. 27 zatrzymanych w trzech województwach
Opole
Wypadek w Makowcu
Najechał na tył auta. To wpadło pod tira. Zginął 19-latek
WARSZAWA
Pilne
90 miliardów dla Ukrainy. Jest decyzja
BIZNES
Niedźwiedź brunatny - zdjęcie poglądowe
Nie żyje 58-letnia kobieta. Syn usłyszał krzyk przez telefon: niedźwiedź!
Bieszczady
imageTitle
Koniec sezonu dla Lamine'a Yamala. Co z mistrzostwami świata?
EUROSPORT
John Phelan GettyImages-2202310734
Sekretarz marynarki wojennej USA zdymisjonowany. Czym "zirytował" Hegsetha
Sprawa dotyczy 5,5 tysiąca samochodów
Tysiące aut z fikcyjnymi badaniami. "Pseudohandlarz" dogadał się z diagnostami
Kraków
zacma oko oczy wzrok AdobeStock_192896568
Operacje zaćmy znów z limitami? Pacjenci i lekarze obawiają się powrotu kolejek
Zdrowie
Coraz więcej zachorowań na grypę i koronawirusa
Praca na L4? Nowe regulacje jasno określają zasady
BIZNES
Lotnisko we Frankfurcie
Co z wakacjami? "Musimy się z tym liczyć"
BIZNES
Dziennik został przekazany przez rodzinę Alfreda Kantora
W rysunkach zachował portrety oprawców. Dziennik ocalałego w muzeum
Kraków
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Ataki niedźwiedzi w Japonii. Pysk znalazł się "tuż przy jego twarzy"
METEO
Sztylet sprzed wieków znaleziony na stoisku handlowym
Sztylet sprzed wieków na giełdzie kolekcjonerskiej. Jego posiadacz zatrzymany
WARSZAWA
Operacja Fever
11 państw, setki zaangażowanych policjantów i166 zatrzymanych osób.
Kujawsko-Pomorskie
Opera nie dostała unijnego dofinansowania
Powiedzieli "nie" dla paktu migracyjnego. Teraz nie dostali pieniędzy na operę
Białystok
Pies zamordowany siekierą
Zaginął pies. Okazało się, że został brutalnie zabity
Wrocław
imageTitle
Zero przy Lewandowskim. Smutna konkluzja z Hiszpanii
EUROSPORT
Bitcoin
Bitcoin odwrócił trend. Co dalej z kursem
BIZNES
Sławomir Cenckiewicz
Cenckiewicz złożył rezygnację
Polska
shutterstock_2641583929
Dwa miliardy złotych wciąż do rozliczenia. NFZ uzależnia wypłaty od sytuacji oddziałów
Piotr Wójcik
tvp 1-0004
Kamera uchwyciła zachowanie posła wobec dziennikarki. "Jak obrzydliwy wuj na weselu"
Polska
Turyści na terenie parku archeologicznego Teotihuacan
Strzelał do turystów na piramidzie. W jego plecaku odkryto notatki
Prezydent Karol Nawrocki
Odtajnienie aneksu do raportu z likwidacji WSI. Ruch prezydenta
Polska
8-latkę zauważono na monitoringu
Dziewczynka zniknęła z placu zabaw. Strażnicy odebrali sygnał SOS
Łódź
imageTitle
Świątek czeka na pierwszy mecz w Madrycie
RELACJA
szczepienie szczepienia AdobeStock_478332164_1
Obiecujące wyniki i zablokowana publikacja. Nowy raport o szczepieniach
Zuzanna Kuffel
Symbole narodowe na tablicach rejestracyjnych. Które kraje "je zachowały"
Chcą przywrócić flagę na tablice rejestracyjne. Kraje w UE tak mają?
Michał Istel
Strażacy gaszą dom w Jaworznie
Słup gęstego dymu nad Jaworznem
Katowice
Jelonek zaplątany w sznurki
Rogi zaplątały mu się w sznurek. Zareagowali mieszkańcy
Opole
Ceny paliw mogą wzrosnąć
Ceny paliw na stacjach. Nowe stawki
BIZNES
