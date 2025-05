Retorsja wobec Rosji za Marywilską. Ambasador wezwany do MSZ

Podpalenia w Wilnie i Warszawie. Ustalenia litewskiej prokuratury Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN

Radosław Sikorski zdecydował o wycofaniu zgody na działanie konsulatu Rosji w Krakowie. To retorsja po ujawnieniu przez służby, że pożar przy Marywilskiej w Warszawie był aktem dywersji, a sygnał wyszedł z Rosji. Jak przekazał rzecznik MSZ, dziś na godzinę 15 ambasador Rosji został wezwany do resortu.

Kluczowe fakty: Do ogromnego pożaru hali przy ulicy Marywilskiej w Warszawie doszło w maju minionego roku. Było tam 1,4 tysiąca sklepów i punktów usługowych, wynajmowanych przez ponad 700 osób.

Minister sprawiedliwości i minister spraw wewnętrznych opublikowali w niedzielę wspólne oświadczenie , w którym ujawnili, że pożar obiektu był "efektem podpalenia dokonanego na zlecenie rosyjskich służb specjalnych".

W poniedziałek szef MSZ podjął decyzję w sprawie konsulatu w Krakowie. Potem wyjaśniał ją na konferencji prasowej.

W poniedziałek minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował w mediach społecznościowych, że "w związku z dowodami, że to rosyjskie służby specjalne dokonały karygodnego aktu dywersji wobec centrum handlowego przy Marywilskiej", podjął decyzję o "wycofaniu zgody na działanie konsulatu Federacji Rosyjskiej w Krakowie".

W związku z dowodami, że to rosyjskie służby specjalne dokonały karygodnego aktu dywersji wobec centrum handlowego przy Marywilskiej, podjąłem decyzję o wycofaniu zgody na działanie konsulatu Federacji Rosyjskiej w Krakowie. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) May 12, 2025 Rozwiń

Sikorski z przesłaniem do władz Rosji

Sikorski komentował sytuację na konferencji prasowej w poniedziałek.

- Przypominam, że już poprzednio zamknąłem też rosyjski Konsulat w Poznaniu po poprzednim akcie dywersji w Polsce, próbie podpalenia fabryki farb we Wrocławiu. Wczoraj ministrowie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości oświadczyli, że mamy niepodważalne dowody na to, że ten olbrzymi pożar przy Marywilskiej został wykonany na zlecenie rosyjskich służb specjalnych - mówił Sikorski.

- Tam cudem nikt nie zginął. To nie jest zachowanie, które możemy tolerować. Polska, demokracje zachodnie nie dokonują w Rosji aktów dywersji. Więc Rosja nawet nie ma prawa do proporcjonalnych zachowań, mimo że oczywiście spodziewamy się, że je wykona - mówił.

Przypomniał, że "w Unii Europejskiej nadal funkcjonuje ponad dwa tysiące rosyjskich dyplomatów". - I ja nie widzę, żeby w Krakowie było teraz wielu rosyjskich turystów. Spora część rosyjskich dyplomatów w Unii Europejskiej wykonuje zadania niezgodne ze statusem dyplomaty - dodał.

- To jest kolejne przesłanie do władz rosyjskich. Wiemy, co robicie, nie akceptujemy tego i wyciągamy konsekwencje. Dlatego jeszcze raz apeluję do kolegów i koleżanek z Unii Europejskiej, aby zrobić to, co Polska i Republika Czeska. Mianowicie ograniczyć prawo do poruszania się dyplomatom rosyjskim do kraju, w którym są akredytowani, a najlepiej jeszcze węziej. Po to, żeby utrudnić im obsługiwanie agentury w innych krajach członkowskich. Rosjanie nie mają prawa do korzystania z dobrodziejstw strefy Schengen - stwierdził Sikorski.

"Tam cudem nikt nie zginął" Źródło: TVN24

"Sygnał poszedł bezpośrednio z Federacji Rosyjskiej"

- Już teraz wiemy, że jasno i wyraźnie trop prowadzi na wschód. To rosyjskie służby specjalne wydały polecenie podpalenia i zamachu na tę halę. Sygnał poszedł bezpośrednio z Federacji Rosyjskiej, już to wszystko ustaliliśmy - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej rzecznik prasowy ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński.

Przekazał, że część osób została zatrzymana m.in. przy współpracy służb specjalnych Polski i Litwy, gdzie również dochodziło do podobnych zdarzeń.

- Część osób została zatrzymana, część osób już została aresztowana, a część osób została ustalona i trwają czynności, żeby doprowadzić do ich zatrzymania - poinformował. Pytany, czy to są Rosjanie czy Polacy, odparł, że "trop prowadzi do Federacji Rosyjskiej".

Podkreślił, że trwające w tej sprawie śledztwo jest "żmudne, pracochłonne i wielowątkowe". - Na tym etapie więcej informacji nie mogę przekazać - dodał.

Dobrzyński o pożarze Marywilskiej: sygnał poszedł bezpośrednio z Federacji Rosyjskiej Źródło: TVN24

Oświadczenie ministrów w sprawie przyczyn pożaru

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar i minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak opublikowali w niedzielę wieczorem wspólne oświadczenie, w którym poinformowali, że pożar był efektem podpalenia dokonanego na zlecenie rosyjskich służb.

"Mamy pogłębioną wiedzę na temat zlecenia i przebiegu podpalenia oraz sposobu jego dokumentowania przez sprawców. Działania ich były organizowane i kierowane przez ustaloną osobę przebywającą w Federacji Rosyjskiej. Część sprawców przebywa już w areszcie, pozostali są zidentyfikowani i poszukiwani" - napisano w komunikacie.

W oświadczeniu ministrów podkreślono, że prokuratura, policja i ABW kontynuują czynności śledcze i operacyjne mające na celu ujęcie sprawców podpalenia. "Władze Państwa Polskiego są zdeterminowane, aby pociągnąć do odpowiedzialności sprawców haniebnych aktów dywersji oraz osoby nimi kierujące" - zaznaczono.

