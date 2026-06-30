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Polska

Apel polskich i ukraińskich duchownych. "Nie możemy pozostać zniewoleni wspomnieniami przeszłości"

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Wołodymyr Zełenski, Karol Nawrocki
Ukraina reaguje na decyzję w sprawie orderu Zełenskiego. Relacja Katarzyny Gozdawa-Litwińskiej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
"Z bólem obserwujemy wzrost wzajemnego napięcia i odradzające się nastroje wrogości między Polakami a Ukraińcami" - napisali hierarchowie kościelni z Polski i Ukrainy we wspólnym stanowisku w sprawie relacji polsko-ukraińskich.

Przywódcy kościelni Polski i Ukrainy zareagowali na wzrastające napięcia w relacjach między Kijowem i Warszawą. "Zabieramy głos świadomi, że sprawa pojednania polsko-ukraińskiego dotyka nie tylko relacji obu narodów, ale również wiarygodności ich wspólnego świadectwa chrześcijańskiego" - podkreślili w oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek na stronie Archidiecezji Krakowskiej.

Podpisali się pod nim polscy i ukraińscy kardynałowie: kard. Kazimierz Nycz, kard. Grzegorz Ryś, kardynał Mykoła Byczok CSsR, kard. Konrad Krajewski, a także zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego arcybiskup większy kijowsko-halicki Swiatosław Szewczuk. "Za papieżem Leonem jesteśmy przekonani, że pierwszym krokiem ku pokojowi jest rozbrojenie języka po obu stronach. Dotyczy to nie tylko słów, ale również gestów, znaków i symboli. One również mogą ranić, zamykać drogę do spotkania i budzić lęk" - napisali.

Duchowni przypominają słowa Jana Pawła II

"Z bólem obserwujemy wzrost wzajemnego napięcia i odradzające się nastroje wrogości między Polakami a Ukraińcami. Tym bardziej boli nas to, że dokonuje się to w czasie, gdy Ukraina nadal doświadcza okrucieństwa wojny, a Polska okazała w ostatnich latach wielką solidarność milionom ukraińskich sióstr i braci" - podkreślili.

Jak dodali, dzieje się to w 25. rocznicę wizyty papieża Jana Pawła II w Ukrainie. W tym kontekście przywołali słowa papieża z 2003 roku. "Nowe tysiąclecie (…) wymaga, aby Ukraińcy i Polacy nie pozostawali zniewoleni swymi smutnymi wspomnieniami przeszłości" - pisał wtedy Jan Paweł II.

Duchowni podkreślili, że oba narody łączy zbyt wiele, "żebyśmy mogli pozwolić na zaprzepaszczenie wspólnego dziedzictwa". "Narzucając innym partykularną wizję przeszłości i przyszłości, poddajemy się dominującej dziś kulturze przemocy i siły. Wraz z papieżem Leonem wzywamy wszystkich do trudu myślenia w kategorii dobra wspólnego, a nie jedynie partykularnych interesów" - napisali.

Nadzwyczajny konsystorz w Watykanie

Jako miejsce sporządzenia oświadczenia wpisano Rzym-Kijów. W stolicy Włoch odbył się w piątek i sobotę nadzwyczajny konsystorz, czyli zgromadzenie kardynałów zwołane przez papieża Leona XIV. Uczestniczyło w nim 178 kardynałów z całego świata, w tym duchowni z Polski i Ukrainy.

Wśród polskich hierarchów obecni byli także kard. Stanisław Dziwisz i kard. Stanisław Ryłko. W przemówieniu na koniec zgromadzenia papież Leon XIV powiedział, że "Bóg pragnie pokoju dla każdego narodu i każdego ludu".

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Źródło: tvn24.pl, PAP
Tagi:
UkrainaKarol NawrockiWołodymyr ZełenskiKościół katolickiKościół w PolsceJan Paweł IIKardynał Grzegorz Ryś
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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