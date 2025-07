Nowy minister ze "szczególną rolą" w rządzie

Tusk: Szczególną rolę w rządzie będzie odgrywał Maciej Berek. Będzie ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Źródło: TVN24

Premier ogłosił decyzje dotyczące rekonstrukcji rządu. - Szczególną rolę w rządzie będzie odgrywał minister Maciej Berek. Z mojego punktu widzenia to jest kluczowe miejsce - oświadczył premier. Poinformował, że będzie on pełnić funkcję ministra nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.

- Wspólnie z panem ministrem Berkiem i ministrem Janem Grabcem, szefem kancelarii oraz zespołem ludzi, z którymi do tej pory współpracowaliśmy w różnych miejscach, zbudujemy zespół kontrolingu i egzekucji tego, do czego się ministrowie zobowiązali. Nie będzie tłumaczenia. Będziemy to kontrolowali i rozliczali na bieżąco - zadeklarował Tusk.

Zapowiedział, że "pierwsze efekty tego 'kontrolingu' będą za miesiąc, a później co kwartał".

Kim jest Maciej Berek?

Maciej Berek z wykształcenia jest prawnikiem. W grudniu 2023 roku został ministrem - członkiem Rady Ministrów w rządzie Tuska, odpowiedzialnym za kwestie legislacyjne i nadzór nad pracami rządu.

Przez wiele lat był sekretarzem Rady Ministrów. W latach 2008–2015 był szefem Rządowego Centrum Legislacji.

Maciej Berek Źródło: Rafał Guz/PAP