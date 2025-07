Hołownia kibicuje Sikorskiemu. "Ma na to papiery"

Hołownia o Sikorskim jako wicepremierze: ma moje pełne wsparcie Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał, że w listopadzie Polska 2050 otrzyma stanowisko wicepremiera oraz wicemarszałka Sejmu.

- Bardzo mu kibicuję - skomentował doniesienia reporterki "Faktów" TVN Arlety Zalewskiej, że Sikorski obejmie funkcję wicepremiera.

Reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska ustaliła nieoficjalnie także m.in., że szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mają pozostać wicepremierami do końca kadencji.

Premier Donald Tusk w środę o godzinie 10 ma ogłosić skład nowej Rady Ministrów. W poniedziałek wieczorem w kancelarii premiera spotkali się liderzy i przedstawiciele rządowej koalicji. Politycy dokonywali ostatnich ustaleń co do rekonstrukcji.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia Hołownia przekazał na wtorkowej konferencji prasowej, że spotkanie trwało blisko cztery godziny i "było bardzo obfitujące w zwroty akcji".

- Jeżeli taka będzie wola pana prezydenta, to jeszcze w tym tygodniu dojdzie do zaprzysiężenia nowych ministrów i odwołania ministrów ustępujących i jeszcze w tym tygodniu, też zgodnie z zapowiedzią pana premiera, może odbyć się pierwsze posiedzenie tej zrekonstruowanej Rady Ministrów w nowym jej kształcie - mówił.

Hołownia: Sikorski ma papiery do tego, żeby być wicepremierem

Hołownia zapytany, czy szef MSZ Radosław Sikorski zostanie wicepremierem, powiedział, że "taka propozycja rzeczywiście ze strony premiera padła".

- Pan minister Sikorski jest bardzo dobrym ministrem spraw zagranicznych i ma pełne papiery do tego, żeby być w polskim rządzie wicepremierem - ocenił. - Nie mam co do tego żadnych wątpliwości i bardzo mu w tej pracy kibicuję - dodał.

Podkreślił, że Sikorski ma "moje pełne wsparcie jako lidera Polski 2050".

Reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska ustaliła nieoficjalnie, że szef polskiej dyplomacji w ramach rekonstrukcji rządu dostanie propozycję, by zostać wicepremierem. Informowała, że taką decyzję premier potwierdził na poniedziałkowym spotkaniu z koalicjantami.

Hołownia o funkcji wicepremiera i wicemarszałka Sejmu dla Polski 2050

Hołownia potwierdził we wtorek, że gdy odejdzie z funkcji marszałka Sejmu w listopadzie, "żeby zachować balans odpowiedzialności za państwo pomiędzy partiami koalicyjnymi, Polska 2050 będzie miała stanowisko wicepremiera w rządzie i wicemarszałka Sejmu". Zadeklarował, że nie będzie pełnił ani jednej, ani drugiej funkcji.

Czarzasty: wszyscy liderzy zadowoleni

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) przekazał dziennikarzom, że atmosfera poniedziałkowych rozmów "była dobra".

Pytany, czy minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek zostaje w rządzie, a tylko ministra do spraw równości Katarzyna Kotula żegna się ze stanowiskiem, odparł, że o tym poinformuje w środę premier. Reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska ustaliła, że Kotula miałaby dołączyć do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk (Lewica) w roli podsekretarza stanu.

Czarzasty podkreślił, że "ze wczorajszych ustaleń wszyscy czterej liderzy są zadowoleni". Powiedział, że zaprzysiężenie nowego rządu odbędzie się w czwartek albo w piątek.

Czarzasty o rekonstrukcji rządu Źródło: TVN24

"Będziemy mieli wicepremiera i wicemarszałka Sejmu w listopadzie"

Szef klubu Polska 2050 Paweł Śliz, który też uczestniczył spotkaniu w KPRM powiedział we wtorek rano, że było "bardzo przyjemne, merytoryczne". - Udało się dojść do porozumienia - podkreślił w rozmowie z reporterką TVN24 Mają Wójcikowską.

Pytany, czy na stanowiskach zostają ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, odpowiedział: - Tak, oczywiście.

Dopytywany, czy ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego Adriana Porowska (Polska 2050) straci stanowisko, odparł, że "umówiliśmy się wczoraj z panem premierem i jestem lojalny w tym zakresie, że te zmiany wszystkie będzie komunikował pan premier jutro o 10".

Przekazał, że "będziemy mieli wicepremiera i wicemarszałka Sejmu w listopadzie". Dopytywany, czy to będzie Pełczyńska-Nałęcz, Śliz stwierdził, że "to będzie decyzja Polski 2050, którą będziemy podejmować prawdopodobnie po wakacjach".

Dziemianowicz-Bąk: będziemy mogli już za moment ruszyć z nowym impetem

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk pytana na sejmowym korytarzu, czy Lewica jest zadowolona z negocjacji, powiedziała, że "będziemy to komentować po ogłoszeniu wyników tej rekonstrukcji".

- Przede wszystkim jesteśmy zadowoleni z tego, że będziemy mogli już za moment ruszyć z nowym impetem, z nowym otwarciem i opowiadać także państwu o zrealizowanych przez nas zobowiązaniach, a nie tylko komentować samych siebie, bo to nigdy nie jest najbardziej wdzięczny temat - mówiła.

Została zapytana, czy zostaje w rządzie. - Zawsze powtarzam, że każdy minister, każda ministra, niezależnie od tego, czy akurat trwa rekonstrukcja, czy nie trwa rekonstrukcja, każdy dzień swojej pracy, swojej misji powinien wykorzystywać w stu procentach - podkreśliła Dziemianowicz-Bąk.

- Tak staramy się pracować w Ministerstwie Pracy. Zarówno ja, jak i pozostali członkowie i członkini kierownictwa. Nic w tym zakresie się nie zmienia. Dziś, jutro, jeśli pojutrze się nic nie zmieni, to w kolejnych dniach również - dodała.

Dziemianowicz-Bąk: będziemy mogli już za moment ruszyć z nowym impetem Źródło: TVN24

Kosiniak i Gawkowski mają pozostać wicepremierami do końca kadencji?

Reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska ustaliła nieoficjalnie, że szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mają pozostać wicepremierami do końca kadencji.

Zalewska zauważyła, że ministra zdrowia Izabela Leszczyna pojawia się na liście nazwisk do dymisji, ale w ostatnich dniach wydawało się, że na stanowisku pozostanie. Według nieoficjalnych informacji reporterki "Faktów" TVN na poniedziałkowym spotkaniu "premier zasugerował, że być może w Ministerstwie Zdrowia nastąpi zmiana, ale miał powiedzieć, że decyzji jeszcze nie podjął". Zalewska dodała, że we wtorek ma się odbyć spotkanie szefa rządu z Leszczyną w kancelarii premiera.

Reporterka "Faktów" TVN mówiła, że wedle jej informacji spotkanie liderów w KPRM miało jedną przerwę, która miała wynikać z "ostrego sporu, do którego doszło o mieszkalnictwo".

Relacjonowała, że Polsce 2050 zależało, żeby całe budownictwo mieszkaniowe przeszło do ministry funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, co by oznaczało, że Lewica musiałaby oddać tę część z Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

- Do tego nie doszło. To zostanie rozdzielone i w tej kwestii nic się nie zmienia - mówiła Zalewska.

Reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska o rekonstrukcji rządu Źródło: TVN24

Dodatkowy resort dla Polski 2050?

Powiedziała, że ma powstać tak zwany superresort gospodarczy, którym kierować miałby dotychczasowy minister finansów Andrzej Domański.

Dodała, że nowy, tak zwany resort energetyczny, miałby przypaść Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Z jej nieoficjalnych informacji wynika, że PSL chce, żeby na czele resortu stanął Miłosz Motyka.

Zalewska mówiła też, że z poniedziałkowych rozmów wynika, że jeszcze jeden resort, z tych, które już istnieją, ma trafić w ręce Polski 2050.

Wcześniej reporterka "Faktów" TVN mówiła, że do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk (Lewica) w roli podsekretarza stanu ma dołączyć obecna ministra ds. równości Katarzyna Kotula.

Według nieoficjalnych ustaleń RMF FM w ramach rekonstrukcji zastąpiony zostanie minister rolnictwa Czesław Siekierski. Jego stanowisko miałby przejąć obecny wiceminister w tym resorcie Stefan Krajewski. Obaj reprezentują Polskie Stronnictwo Ludowe.