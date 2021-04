Minister zdrowia o "bardzo ważnym projekcie" dla wszystkich, którzy przechorowali COVID-19

Minister zdrowia Adam Niedzielski na poniedziałkowej konferencji w Nałęczowie zapewnił, że priorytetem jego resortu na najbliższy czas będzie odbudowa zdrowia Polaków. - Odbudowa zdrowia po pandemii to nie jest tylko kwestia wychodzenia z COVID-19, to problem znacznie szerszy, bo niestety pandemia spowodowała również pewne zaniedbanie zdrowia publicznego - przyznał.

Rehabilitacja powszechnie dostępna, po otrzymaniu skierowania

Minister tłumaczył, że do zgłoszenia się na rehabilitację wystarczy skierowanie od dowolnego lekarza, także z podstawowej opieki zdrowotnej . Warunkiem ma być - jak mówił - "rok od przechorowania", skierowanie i telefon bezpośrednio do ośrodka w celu umówienia się.

Na co można liczyć w ramach rehabilitacji po przechorowaniu COVID-19

"Walka z COVID-19 nie kończy się na wyjściu ze szpitala"

Ministerstwo Zdrowia już wcześniej wyliczało, z jakimi dolegliwościami wymagającymi rehabilitacji zmagają się ozdrowieńcy. To między innymi znaczne pogorszenie funkcji płuc, obniżona zdolność do wysiłku fizycznego, zmniejszenie siły mięśniowej, przewlekłe zmęczenie, powikłania neurologiczne i kardiologiczne.

- Droga do uzyskania pomocy jest krótka i prosta. Nie potrzeba tu specjalnej buchalterii, dużo procedur. Lekarz, który zajmował się pacjentem podczas choroby, czy to lekarz w szpitalu, czy lekarz poradni specjalistycznej lub lekarz pierwszego kontaktu, znając pacjenta i określając jego parametry zdrowotne, może skierować go do leczenia rehabilitacyjnego - tłumaczył.