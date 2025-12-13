Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Będzie chaos czy haos? Największa reforma od 90 lat

Marta Irzyk
Marta Irzyk
Ostatnie tak duże zmiany w języku polskim były wprowadzone w 1926 roku
Ostatnie tak duże zmiany w języku polskim były wprowadzone w 1926 roku
Źródło: Shutterstock
Czy w sylwestra o północy słowniki ortograficzne zamienią się w dynię niczym kareta w "Kopciuszku"? Nie, ale ten żart oddaje nastroje związane z reformą pisowni wprowadzoną przez Radę Języka Polskiego. Co teraz z książkami, szkolnymi podręcznikami, tabliczkami z nazwami ulic? Pytamy redaktorów, nauczycieli i urzędników o konkrety. Oficjalnie - wszystko jest pod kontrolą, ale nieoficjalnie słyszymy: będzie chaos.Artykuł dostępny w subskrypcji

Rada Języka Polskiego 10 maja 2024 roku ogłosiła, że 1 stycznia 2026 w życie wejdzie reforma ortografii. To już za chwilę. A reforma jest nie byle jaka - tak wielu zmian w polszczyźnie nie było od 90 lat. Zmian jest 11 - niby niewiele, ale w grę wchodzą jeszcze uściślenia i wyjątki. Ludzie pracujący ze słowem od miesięcy szykują się do nowego rozdziału i w polskiej ortografii, i w swojej pracy.

Co się zmieni?

Ostatnie półtora roku - od ogłoszenia reformy przez RJP - było w polszczyźnie nieoficjalnym okresem przejściowym. Obowiązywały stare zasady pisowni, ale nauczyciele, redaktorzy i korektorzy w dużej mierze pracowali już "po nowemu", czyli np. przygotowując teksty z myślą o 2026 roku albo ucząc nowych zasad.

Czego te zasady dotyczą? Kwestii konwencjonalnych, czyli takich, które nie wynikają z historii języka, ale na które językoznawcy po prostu umawiają się ze społeczeństwem: co piszemy od małej, a co od dużej litery; co łącznie, a co rozdzielnie. - Rada nie wymyśliła sobie tych zasad ot tak, mówiąc: od 1 stycznia piszmy w ten sposób - mówiła w podcaście "Słowo daję" w TVN24+ dr hab. Katarzyna Kłosińska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca RJP. - Reforma była poprzedzona głębokimi badaniami uzusu, czyli zwyczaju językowego. Analizowany był między innymi język czasopism - zaznaczyła.

OGLĄDAJ: Nowa ortografia już 1 stycznia. Oto najważniejsze zmiany
pc

Nowa ortografia już 1 stycznia. Oto najważniejsze zmiany

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Rada zdecydowała m.in. o zmianie pisowni "nie" z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym. Niebawem będziemy pisać je łącznie. Warto zacząć oswajać się na przykład z widokiem słów: niemądrzej i nienajlepiej. Gdy powstaje ten artykuł, tak zapisane słowa edytor tekstu podkreśla jeszcze na czerwono.

Inne zmiany? Dotyczą mieszkańców miast i osiedli - będziemy ich pisać od wielkiej litery (np. Poznaniak, Gdańszczanin), podobnie jak pojedyncze egzemplarze wyrobów danego producenta (niebieski Ford zamiast niebieski ford). Reforma dopuszcza też trzy warianty pisowni wyrazów równorzędnych lub podobnie brzmiących, np. poprawne będą zapisy tuż-tuż, tuż tuż i tuż, tuż (zamiast dotychczasowego jednego zapisu - z łącznikiem).

Dziewiętnaście miesięcy na dostosowanie się do 11 zmian to, wydawałoby się, dużo. Można przecież z wyprzedzeniem zaplanować procesy wydawnicze, stworzyć materiały edukacyjne, scenariusze lekcji i szkolenia - dla nauczycieli i urzędników. W rzeczywistości ten nieoficjalny okres przejściowy nie wygląda już tak różowo. I mało kto chce o tym rozmawiać pod nazwiskiem. - Nie ma co się wychylać - słyszymy w szkołach i wydawnictwach.

Taryfa ulgowa

- Reforma została ogłoszona stosunkowo niedawno, a wielu z nas dopiero teraz zaczyna naprawdę odczuwać jej wagę - mówi Marzena Golda, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Rydułtowach, doradczyni metodyczna i autorka bloga "Rozwiąż język".

Marta Irzyk
Marta Irzyk
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Kiedy i o której godzinie sobotni konkurs Pucharu Świata w Klingenthal?
Najnowsze
Mgła w Polsce
Alarmy IMGW. Trudne warunki o poranku
METEO
shutterstock_2458828183
Przewrót w ortografii od 2026. Wiesz, co się zmieni? QUIZ
Quizy
Zbigniew Ziobro
Azyl dla Ziobry? Żurek nie wyklucza zaskarżenia
Świat
24 min
pc
Dawali z siebie wszystko, aż nic nie zostało. "To nadal tabu"
TVN24+ Originals
pap_20250904_1BN (1)
Media: nie będzie rozmów w Paryżu, Witkoff jest w Berlinie
Świat
Podstawowym objawem fibromialgii jest ból niemal całego ciała
Objawy miała już jako nastolatka. Diagnozę dostała w wieku 74 lat
Zuzanna Kuffel
W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyło się spotkanie prezydium komitetu politycznego PiS
Spotkanie PiS-u, podkop pod granicą, CPK z nową nazwą
To warto wiedzieć
Deszcz ze śniegiem
Miejscami może padać deszcz ze śniegiem
METEO
imageTitle
Francuzki nie obronią tytułu. Oto finalistki mistrzostw świata
EUROSPORT
Król Karol III
Król Karol III podzielił się "dobrą nowiną"
Świat
imageTitle
Stoch odetchnął w Klingenthalu. "Jest mały krok do przodu"
EUROSPORT
imageTitle
Rosjanie chcą wrócić do rywalizacji w kolejnej dyscyplinie
EUROSPORT
12 2000 bez kitu gosc-0003
Braun groził ministrowi "wieszaniem". Poseł Konfederacji: to zapowiedź rozliczeń
Polska
imageTitle
Polacy na podium Pucharu Świata. Amerykanin z rekordem toru
EUROSPORT
Służby ze stanu Waszyngton uratowały mężczyznę z dachu samochodu
Ratowali mieszkańców helikopterami ze strychów i dachów samochodów
METEO
imageTitle
Żyła optymistą przed konkursem. "Będzie ogień"
EUROSPORT
Szlachetna Paczka
Zgłosili się darczyńcy dla wszystkich rodzin
Polska
shutterstock_2117281391
90 milionów do wygrania w Eurojackpot
BIZNES
W hiszpańskiej Galicji fale dochodziły do siedmiu metrów
Groźna pogoda w Hiszpanii. Fale mogą mieć nawet siedem metrów
METEO
Fakty po Faktach
Czy należy przywrócić pobór? Generałowie są zgodni
Polska
imageTitle
Polacy w komplecie przeszli kwalifikacje. Żyła najlepszy
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Polityczna przyszłość Hołowni. "Szkoda, żeby się marnował"
Polska
W warszawskim zoo na świat przyszło pięć kangurów rudych
Gdy wpełzają do torby, mają wielkość fasolki. W zoo na świat przyszło pięć kangurów
WARSZAWA
Nowy smogowóz straży miejskiej
Auto jak laboratorium. Elektryczny smogowóz wyruszył w teren
WARSZAWA
imageTitle
Kwalifikacje do sobotniego konkursu w Klingenthalu (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak (Skoda Fabia Rally2) na odcinku specjalnym Karowa podczas samochodowego Rajdu Barbórka w Warszawie (2021)
Rajdowcy wracają na Karową
WARSZAWA
Centrum Medyczne Esculap w Bielsku-Białej
Na porodówce nie było ginekologa, Anna nie żyje. Wojewoda wykreślił szpital z rejestru
Małgorzata Goślińska
Jarosław Kaczyński po zakończeniu prezydium komitetu politycznego PiS
Skończyło się prezydium PiS. Kaczyński "będzie chciał zakończyć tę dyskusję"
Polska
Kreml
Przełom w sprawie zamrożonych rosyjskich aktywów
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica