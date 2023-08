Referendum. Gajewska: pytania, które interesują osoby powyżej 60. roku życia, dotyczą służby zdrowia, inflacji, drożyzny

Prawo i Sprawiedliwość próbuje narzucić tematy wyborcze poprzez referendum, bo nie jest w stanie rozmawiać o programie - powiedziała w "Faktach po Faktach" posłanka Koalicji Obywatelskiej Kinga Gajewska, komentując ogłaszane przez PiS pytania do planowanego w dniu wyborów parlamentarnych referendum. Elżbieta Bińczycka z Unii Europejskich Demokratów oceniła, że "referendum należy zbojkotować". - To jest hucpa, bezczelność - dodała.

Pytana o to, czy weźmie udział w referendum, posłanka Gajewska zaznaczyła, że ostatnim razem, gdy Andrzej Duda chciał doprowadzić do referendum, "dziesięć miesięcy debaty ugrzęzło tak naprawdę z niczym".

- Pierwszym pytaniem referendalnym mieli być imigranci. Okazało się, że to był tak naprawdę strzał w samą władzę PiS-u. Kiedy widzimy statystyki, to mamy czarno na białym 136 tysięcy muzułmańskich imigrantów, którzy dostali zezwolenie na pracę za czasów PiS-u, a trzy tysiące za czasów Platformy - powiedziała.

- Takie same dane mamy przy pytaniu dotyczącym wyprzedaży - mówiła. Przytoczyła statystyki z 2017 roku, że liczba przedsiębiorstw państwowych wynosiła 34, podczas gdy obecnie jest ich 18. - Dopiero co przecież sprzedali nasze polskie stacje benzynowe, sprzedali Rafinerię Gdańską za tak naprawdę bezcen, więc wszystkie pytania, które mamy są na ich niekorzyść - oceniła.

Odnosząc się do pytania o wiek emerytalny, posłanka KO zaznaczyła, że podwyższania wieku emerytalnego "nie ma w ogóle w agendzie żadna partia polityczna". - Dzisiaj pytania, które interesują osoby powyżej 60. roku życia, to są dotyczące służby zdrowia, dotyczące inflacji , dotyczące drożyzny - wyliczała.

Bińczycka: referendum należy zbojkotować

Pytana o to, jakie jej zdaniem będą główne tematy kampanii, Bińczycka uznała, że będą to "tematy ważne dla kobiet, czyli przywrócenie in vitro, czyli sprawy prokreacji i sprawy tych potwornych ustaw antyaborcyjnych, których oni sami się nie odważyli (wprowadzić), tylko Trybunał Konstytucyjny to wprowadził, i kobiety umierają dzisiaj". - To jest bardzo istotne i myślę, że elektorat kobiecy tutaj zaważy. Jestem pełna wiary w to, że polskie kobiety pójdą głosować i że zagłosują tak, żeby już więcej się nie bały i były bezpieczne.