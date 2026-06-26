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Komu Polacy ufają najbardziej? Lider umacnia się na prowadzeniu

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Karol Nawrocki i Donald Tusk na Radzie Gabinetowej
Nawrocki o programie SAFE i "tlenie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego"
Źródło wideo: Centrum Strategii Rozwojowych
Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada
Prezydent Karol Nawrocki jest liderem rankingu zaufania wśród polityków. Ufa mu ponad połowa Polaków - wynika z nowego sondażu IBRiS dla portalu Onet. Kto zaliczył największy spadek?

Urzędującemu prezydentowi ufa 54,8 procent respondentów, z czego 23,8 procent "zdecydowanie", a 31 procent "raczej". Oznacza to wzrost o 8,4 punktu procentowego w porównaniu z badaniem przeprowadzonym miesiąc wcześniej. Karolowi Nawrockiemu nie ufa 39,3 procent badanych ("zdecydowanie nie ufam" - 30,5 procent, "raczej nie ufam" - 8,8 procent).

Na drugim miejscu, podobnie jak w maju, jest Radosław Sikorski. Wicepremierowi i ministrowi spraw zagranicznych ufa 42,6 procent uczestników badania ("zdecydowanie ufam" - 23,9 procent, "raczej ufam" - 18,7 procent), o 0,1 punktu procentowego mniej niż w maju. 51 procent respondentów ma negatywne zdanie na temat szefa dyplomacji, z czego 34,1 procent "zdecydowanie" mu nie ufa, a 16,9 procent - "raczej" nie ufa.

Ranking zaufania do osób publicznych
Ranking zaufania do osób publicznych
Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Na trzecim miejscu plasuje się Donald Tusk. Szef rządu cieszy się zaufaniem 38,1 procent osób, co oznacza wzrost o 1,5 punktu procentowego w ciągu ostatniego miesiąca. "Zdecydowanie" ufa premierowi 23,3 procent badanych. "Raczej" ufa - 14,8 procent. Premierowi nie ufa 57,6 procent osób ("zdecydowanie nie ufam" - 46,5 procent, "raczej nie ufam" - 11,1 procent).

Komu ufają Polacy - kto za podium

Tuż za podium znalazł się Włodzimierz Czarzasty. Marszałkowi Sejmu i liderowi Lewicy ufa 36 procent osób, to o 0,8 punktu procentowego więcej niż w maju. Były premier Mateusz Morawiecki cieszy się zaufaniem 35,3 procent respondentów (0,4 punktu procentowego mniej niż w maju), co daje mu piąte miejsce. Za Morawieckim znalazł się wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 34,9 procent badanych (o 0,7 punktu procentowego więcej niż miesiąc temu).

Prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu ufa 32,5 procent badanych. Oznacza to największy spadek zaufania wśród uwzględnionych polityków - o 5,6 punktu procentowego. Mniej osób niż w maju ufa obecnie także liderowi Konfederacji i wicemarszałkowi Sejmu Krzysztofowi Bosakowi - dokładnie 29,9 procent respondentów, co oznacza spadek zaufania o 5,1 punktu procentowego. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaliczył spadek o 0,9 punktu procentowego. Obecnie politykowi ufa 28,8 procent Polaków. Pierwszą dziesiątkę zamyka wicemarszałek Sejmu z PSL, Piotr Zgorzelski, któremu ufa 28,2 procent badanych (spadek o 0,6 punktu procentowego).

Od ostatniego badania wzrosła liczba osób, którzy darzą zaufaniem byłego ministra edukacji Przemysława Czarnka (28 procent, wzrost o 1,1 punktu procentowego) oraz Grzegorza Brauna (23,7, wzrost o 7,3 punktu procentowego). Ten ostatni od ostatniego rankingu zaufania awansował o kilka oczek z ostatniego miejsca. Kolejne pozycje zajęli wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (23,6 procent, spadek o 3,6 punktu procentowego) oraz lider Konfederacji Sławomir Mentzen (23,4 procent, spadek o 2,1 punktu procentowego).

Komu Polacy ufają najmniej

Na trzecim miejscu od końca uplasował się lider partii Razem Adrian Zandberg, któremu ufa 18,4 procent Polaków (spadek o 5,2 punktu procentowego). Przedostatnie miejsce zajęła liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (15,7 procent, spadek o 0,7 punktu procentowego). Jej poprzednik na stanowisku przewodniczącego Polski 2050 Szymon Hołownia zajął ostatnie miejsce. Ufa mu 14,5 procent respondentów, o 3,9 punktu procentowego mniej niż w maju.

Sondaż IBRiS dla Onetu zrealizowany został w dniach 19-21 czerwca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tysiąca dorosłych Polaków.

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Źródło: Onet
Tagi:
SondażeKarol NawrockiRadosław SikorskiMateusz MorawieckiWłodzimierz CzarzastyWładysław Kosiniak-KamyszGrzegorz BraunKrzysztof BosakJarosław Kaczyński
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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