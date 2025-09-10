Sikorski ściął się z Orbanem. "Nie, Viktorze..."

Sikorski o stanowisku rosyjskiego MON: jeśli jest to forma przyznania się do winy, no to mamy postęp Źródło: TVN24

W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Premier Donald Tusk informował o łącznie 19 przypadkach przekroczenia granicy przez obce bezzałogowce i przekazał, że zestrzelone zostały te, które stwarzały zagrożenie.

Premier Węgier Viktor Orban napisał w środę w serwisie X, że jego kraj solidaryzuje się z Polską po tym zajściu. "Naruszenie integralności terytorialnej Polski jest nieakceptowalne" - zaznaczył.

"To zdarzenie dowodzi, że nasza polityka wzywania do pokoju w rosyjsko-ukraińskiej wojnie jest uzasadniona i racjonalna. Życie w cieniu wojny jest obciążone ryzykami i zagrożeniami" - dodał. "Czas to zakończyć! Wspieramy wysiłki prezydenta Donalda Trumpa zmierzające ku osiągnięciu pokoju" - napisał węgierski premier.

Hungary stands in full solidarity with Poland following the recent drone incident. The violation of Poland’s territorial integrity is unacceptable.



The incident proves that our policy of calling for peace in the Russia-Ukraine war is reasonable and rational. Living in the shadow… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 10, 2025 Rozwiń

Sikorski do Orbana: powinniście potępić rosyjską agresję

Odpowiedział mu wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. "Nie, Viktorze. To zdarzenie dowodzi temu, że powinniście się określić i potępić rosyjską agresję" - stwierdził.

"Apelujemy, abyście odblokowali wypłatę środków Unii Europejskiej na obronę, zgodzili się na surowsze sankcje na agresora i wycofali swoje weto dla rozpoczęcia negocjacji w sprawie akcesji Ukrainy do UE" - dodał w odpowiedzi Sikorski.

No, Victor. The incident proves you should get off the fence and condemn Russian aggression. We ask you to unblock the disbursement of EU funds for defence, approve tougher sanctions on the aggressor and withdraw your veto on starting Ukraine's EU accession negotiations. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 10, 2025 Rozwiń

W innym wpisie szef polskiego MSZ napisał, że "Węgry blokują wypłatę środków o wartości siedmiu miliardów euro na obronę państw członkowskich UE, z czego Polsce przypadałoby około pół miliarda euro, czyli dwa miliardy złotych".

Sikorski zareagował też na wpis prezydenta Czech Petra Pavela, dziękując mu za wyrażenie solidarności z Polską. Przekazał, że podziękował ministrowi sprawiedliwości i bezpieczeństwa Holandii Davidowi van Weelowi za "wspaniałe zaangażowanie holenderskich pilotów w neutralizacji rosyjskich dronów".

I have thanked @davidvanweel for the magnificent performance of Dutch pilots in neutralizing Russian drones that entered Poland's airspace last night.

United we stand! — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 10, 2025 Rozwiń

