Sikorski: Rosja właśnie dowiedziała się, że już dalej nie może się posunąć

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski został zapytany w rozmowie z dziennikarzem telewizji CNN, czy Polska zestrzeliłaby rosyjski samolot wojskowy, gdyby naruszył polską przestrzeń powietrzną.

- Po pierwsze, zauważmy, że to wszystko dzieje się tylko w jedną stronę. Nie słyszymy o samolotach albo o dronach z Polski albo innych krajów NATO, które wlatywałyby w przestrzeń powietrzną Rosji. Jasne więc, że to Rosja prowadzi wojnę hybrydową z takimi formami ataków jak podpalenia, przesyłki z ładunkiem zapalającym, zabójstwa. Dlatego gdyby przechwycony przez nasze lotnictwo rosyjski myśliwiec nie słuchał poleceń, to obawiam się, że musielibyśmy zrobić, co trzeba, żeby chronić naszych obywateli - powiedział.

Dopytywany, czy to oznaczałoby zestrzelenie maszyny bezzałogowej i załogowej, odparł: - Dobrze wiemy, co by się stało, gdyby kubańskie migi przeleciały nad Florydą, nieprawdaż?

Na pytanie, czy Rosja przyjęła to do wiadomości, bo ma za sobą historię testowania, jak daleko może się posunąć bez ponoszenia konsekwencji, Sikorski powiedział, że "Rosja właśnie dowiedziała się, że już dalej nie może się posunąć".

Trump o zestrzeliwaniu rosyjskich samolotów

Prezydent Donald Trump zapytany we wtorek w trakcie spotkania z prezydentem Ukrainy w siedzibie ONZ na marginesie obrad Zgromadzenia Ogólnego o to, czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty, jeżeli te naruszą przestrzeń powietrzną Sojuszu, odpowiedział twierdząco.

Dopytywany następnie, czy USA wsparłyby w tym sojuszników, powiedział, że "zależy od okoliczności, ale tak, jesteśmy bardzo związani z NATO".

Na te słowa zareagował Radosław Sikorski. Szef MSZ kilkadziesiąt minut po ich wypowiedzeniu w serwisie X zamieścił nagranie z briefingu Trump-Zełenski i skomentował je jednym słowem: "Przyjąłem".

Sikorski do Rosji w ONZ: nie przychodźcie się skarżyć

Dzień wcześniej Sikorski ostrzegł Moskwę w kwestii naruszania naszej przestrzeni powietrznej.

Sikorski na Radzie Bezpieczeństwa ONZ do przedstawiciela Rosji: zostaliście ostrzeżeni

- Mam jedną prośbę do rosyjskiego rządu: jeśli kolejna rakieta czy samolot wejdą w naszą przestrzeń powietrzną bez zezwolenia i zostaną zestrzelone, a wrak spadnie na terytorium NATO, to proszę, nie przychodźcie do nas, żeby się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni - powiedział do przedstawiciela Rosji w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku.

