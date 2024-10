Sikorski pytany o "inne wyzwania" i potencjalnego następcę. "Spokojna głowa, damy radę"

- Szukamy rozwiązań, które będą humanitarne, ale które będą skuteczne i które przekonają nasze społeczeństwa, że zewnętrzna granica strefy Schengen jest pod kontrolą - mówił szef MSZ Radosław Sikorski po spotkaniu ze swoim włoskim odpowiednikiem Antonio Tajanim. Został też zapytany, czy jego partia miałaby kim go zastąpić, gdyby jemu przyszło wkrótce zająć się "innymi wyzwaniami".

Szef MSZ Radosław Sikorski od czwartku przebywa z dwudniową wizytą we Włoszech . Spotkał się ze swoim włoskim odpowiednikiem, wicepremierem Antonio Tajanim. Wśród tematów rozmów znalazła się polsko-włoska współpraca bilateralna, kwestia migracji, polityka europejska oraz wsparcie dla walczącej Ukrainy .

- Szukamy rozwiązań, które będą humanitarne, ale które będą skuteczne i które przekonają nasze społeczeństwa, że zewnętrzna granica strefy Schengen jest pod kontrolą. Tego się domaga społeczeństwo, ma do tego prawo, a naszym zadaniem, jako polityków, jest to wykonać - mówił Sikorski podczas konferencji prasowej, odnosząc się do kwestii migracji.