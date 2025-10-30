Sikorski o "Wielkim Bu". "Nie mógł poprosić o azyl w Budapeszcie?"

"Wielki Bu" zatrzymany. Rzecznik prezydenta o reakcji Nawrockiego Źródło: TVN24

Oczekujący w hamburskim areszcie na ekstradycję do Polski Patryk M., pseudonim "Wielki Bu", złożył wniosek o przyznanie mu azylu politycznego w Niemczech - wynika z ustaleń tvn24.pl. Jak wyjaśnia jego adwokat, istnieje obawa, że M. "stanie się obiektem rozgrywek politycznych między rządem a urzędem Prezydenta".

Mężczyzna został zatrzymany 12 września na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania na lotnisku w Hamburgu. Od tamtej pory oczekuje na ekstradycję do Polski. W kraju grozi mu wyrok wieloletniego więzienia w związku z zarzutami o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej specjalizującej się w przemycie i handlu narkotykami.

Patryk M. uzyskał rozpoznawalność dzięki udziałowi w freak-fightach, swoich przestępczych uwikłań oraz równoległej znajomości z Karolem Nawrockim, obecnie prezydentem.

Sikorski o "Wielkim Bu"

Doniesienia na temat Patryka M. skomentował szef polskiej dyplomacji i wicepremier Radosław Sikorski. "Kibolski patriota Wielki Bu uznał, że Polska przestała być bezpieczna dla porywaczy, sutenerów i złodziei" - napisał.

Ale żeby uznać, że Niemcy są bardziej praworządne?!

Nie mógł poprosić o azyl w Budapeszcie? — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 30, 2025 Rozwiń

"Ale żeby uznać, że Niemcy są bardziej praworządne?! Nie mógł poprosić o azyl w Budapeszcie?" - zapytał ironicznie wicepremier.

Karol Nawrocki i Patryk M. ps. Wielki Bu Źródło: instagram.com/wielki.bu

Sikorski nawiązał w ten sposób do sytuacji wiceministra sprawiedliwości w rządzie PiS Marcina Romanowskiego, podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu.

Na początku grudnia zeszłego roku sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie wobec Romanowskiego. Ponieważ służby nie mogły go odnaleźć, wydano za nim list gończy, a później również Europejski Nakaz Aresztowania. Wówczas okazało się, że Romanowski uciekł na Węgry, gdzie uzyskał azyl polityczny.

