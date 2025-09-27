Sikorski o rosyjskich prowokacjach. "Chyba nie o to Rosjanom chodziło"

Sikorski o efekcie prowokacji Rosji. "Chyba nie o to Rosjanom chodziło" Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski został zapytany w "Faktach po Faktach" w TVN24 o cele licznych rosyjskich prowokacji. Odnosząc się do tego, że w nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony naruszyły naszą przestrzeń powietrzną, Sikorski stwierdził, że wynikiem tej prowokacji jest to, iż "wszyscy zdali sobie sprawę, że zagrożenie jest realne".

Podkreślił, że gdy Rosja wysyła drony nad nasze niebo, to jest to "testowanie naszego systemu obronnego, systemu politycznego, naszego społeczeństwa i naszych sojuszy".

- Uważam, że Rosja od wielu lat postępuje kontrproduktywnie i głupio. Jeżeli się wysyła podpalaczy, szwadrony śmierci, atakuje instytucje publiczne, instytucje finansowe, przepycha uchodźców przez granice, to jaki jest efekt? We wszystkich tych krajach ludzie się boją agresywnej Rosji i są tym chętniejsi do pomocy Ukrainie - powiedział Sikorski.

Dodał, że "chyba nie o to Rosjanom chodziło".

Sikorski: Rosja może mieć mniejsze zdolności, ale znacznie gorsze intencje

Dopytywany, czy Rosja prowokuje, bo chce wywołać wojnę z NATO, wicepremier i szef MSZ odparł, że "to jest bardziej skomplikowane". - Rosja od dziesięciu lat nie jest w stanie podbić Donbasu, a więc jej zdolności są mniejsze niż się obawialiśmy cztery lata temu - powiedział.

- Planiści wojskowi, ale też politycy w większości krajów uważali, że Rosja ma drugą armię świata, a okazuje się, że ma drugą armię w Ukrainie - stwierdził Sikorski.

Podkreślił, że ta wojna i te wszystkie prowokacje pokazały, że "Rosja może mieć mniejsze zdolności, ale ma znacznie gorsze intencje, niż większość Zachodu oceniała". - A intencje mogą prowadzić do bardzo nieobliczalnych działań - dodał.

Sikorski: musimy się przygotowywać, żeby studzić gorące głowy w Moskwie

Gość TVN24 przypomniał, że Rosja zaatakowała Ukrainę na bazie bardzo "optymistycznych przesłanek" i sądziła, że dojdzie tam do prorosyjskiego przewrotu. - To wszystko okazało się mrzonką i nie można wykluczyć, że w Moskwie są jacyś generałowie, którym się wydaje, że NATO nie zareaguje (na ewentualny atak na Polskę - red.) i że można nas zastraszyć - zaznaczył Sikorski.

Sikorski: mimo że Rosja nie jest w stanie wygrać z Ukrainą, musimy się przygotowywać Źródło: TVN24

- Mimo, że Rosja nie jest w stanie wygrać z Ukrainą, to i tak musimy przygotowywać się, wydawać pieniądze na obronność, po to, żeby gorące głowy w Moskwie studzić - podkreślił.

OGLĄDAJ: TVN24 HD