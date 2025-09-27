Logo strona główna
Polska

Sikorski o rosyjskich prowokacjach. "Chyba nie o to Rosjanom chodziło"

Radosław Sikorski
Sikorski o efekcie prowokacji Rosji. "Chyba nie o to Rosjanom chodziło"
Źródło: TVN24
W ocenie Radosława Sikorskiego "Rosja działa kontrproduktywnie i głupio", dokonując prowokacji w innych krajach. W "Faktach po Faktach" w TVN24 wicepremier i szef MSZ powiedział, że efektem takiego zachowania jest chęć zwiększenia pomocy dla Ukrainy wśród społeczeństw prowokowanych państw.

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski został zapytany w "Faktach po Faktach" w TVN24 o cele licznych rosyjskich prowokacji. Odnosząc się do tego, że w nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony naruszyły naszą przestrzeń powietrzną, Sikorski stwierdził, że wynikiem tej prowokacji jest to, iż "wszyscy zdali sobie sprawę, że zagrożenie jest realne".

Podkreślił, że gdy Rosja wysyła drony nad nasze niebo, to jest to "testowanie naszego systemu obronnego, systemu politycznego, naszego społeczeństwa i naszych sojuszy".

- Uważam, że Rosja od wielu lat postępuje kontrproduktywnie i głupio. Jeżeli się wysyła podpalaczy, szwadrony śmierci, atakuje instytucje publiczne, instytucje finansowe, przepycha uchodźców przez granice, to jaki jest efekt? We wszystkich tych krajach ludzie się boją agresywnej Rosji i są tym chętniejsi do pomocy Ukrainie - powiedział Sikorski.

Dodał, że "chyba nie o to Rosjanom chodziło".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające przestrzeń? Trump: tak. Sikorski: przyjąłem

Zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające przestrzeń? Trump: tak. Sikorski: przyjąłem

Świat
Zestrzeliwać? Szef NATO: tak, jeśli to konieczne

Zestrzeliwać? Szef NATO: tak, jeśli to konieczne

Świat

Sikorski: Rosja może mieć mniejsze zdolności, ale znacznie gorsze intencje

Dopytywany, czy Rosja prowokuje, bo chce wywołać wojnę z NATO, wicepremier i szef MSZ odparł, że "to jest bardziej skomplikowane". - Rosja od dziesięciu lat nie jest w stanie podbić Donbasu, a więc jej zdolności są mniejsze niż się obawialiśmy cztery lata temu - powiedział.

- Planiści wojskowi, ale też politycy w większości krajów uważali, że Rosja ma drugą armię świata, a okazuje się, że ma drugą armię w Ukrainie - stwierdził Sikorski.

Podkreślił, że ta wojna i te wszystkie prowokacje pokazały, że "Rosja może mieć mniejsze zdolności, ale ma znacznie gorsze intencje, niż większość Zachodu oceniała". - A intencje mogą prowadzić do bardzo nieobliczalnych działań - dodał.

"Musimy trochę zmienić nawyki". Jak przygotować się na kryzys
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Musimy trochę zmienić nawyki". Jak przygotować się na kryzys

Sikorski: musimy się przygotowywać, żeby studzić gorące głowy w Moskwie

Gość TVN24 przypomniał, że Rosja zaatakowała Ukrainę na bazie bardzo "optymistycznych przesłanek" i sądziła, że dojdzie tam do prorosyjskiego przewrotu. - To wszystko okazało się mrzonką i nie można wykluczyć, że w Moskwie są jacyś generałowie, którym się wydaje, że NATO nie zareaguje (na ewentualny atak na Polskę - red.) i że można nas zastraszyć - zaznaczył Sikorski.

Sikorski: mimo że Rosja nie jest w stanie wygrać z Ukrainą, musimy się przygotowywać
Źródło: TVN24

- Mimo, że Rosja nie jest w stanie wygrać z Ukrainą, to i tak musimy przygotowywać się, wydawać pieniądze na obronność, po to, żeby gorące głowy w Moskwie studzić - podkreślił.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: sz/ToL

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica