Sikorski o planie dla Ukrainy: jako Europa domagamy się włączenia w te decyzje

Sikorski: popieramy wysiłki na rzecz pokoju, ale to Europa jest obecnie głównym wspierającym Ukrainę Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak dodał, "bezpieczeństwo Europy będzie zwiększone lub zmniejszone w rezultacie sposobu zakończenia tej wojny".

Sikorski odniósł się do medialnych doniesień dotyczących 28-punktowego planu USA w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

Przeczytaj więcej: Przedstawiciele USA i Rosji opracowali nowy plan zakończenia wojny Rosji w Ukrainie

- Jako Europa domagamy się włączenia w te decyzje. No i moim zdaniem to nie zdolność do obrony ofiary powinna być ograniczona, tylko zdolność agresora do agresji - ocenił.

Pytany, co jeszcze może zrobić Unia Europejska, by zniechęcić Rosję do aktów dywersji, odparł, że ma nadzieję na "mocny 20. pakiet sankcji" wobec tego kraju.

Radosław Sikorski Źródło: PAP/Wiktor Dąbkowski

- Rosyjska gospodarka już szwankuje w rezultacie utraty najlepszego dla niej europejskiego rynku dla swojej energii. Dzisiaj musi ropę, gaz sprzedawać z dyskontem, a i stała się importerem benzyny. Natomiast nie powinniśmy pozwalać na to ryzyko ekologiczne na Bałtyku, jakim jest flota złomu (flota cieni - red.). I też to jest proceder, który finansuje wojnę Putina - powiedział szef polskiej dyplomacji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD